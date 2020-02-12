2020-02-12T10:09:40+03:00
Общество
КП Беларусь

«Дети в собачьей будке прятались от родителей»: что делать, если соседи издеваются над ребенком?

Специалист объясняет, что должно произойти, чтобы ребенка изъяли из неблагополучной семьи, и какая судьба его ждет
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В редакцию «Комсомолки» пришло письмо:

«В прошлом году на наш этаж заселилась семья: супруги и ребенок лет семи. С виду обычные - на алкашей не похожи, вроде оба работают. Но периодически из квартиры доносится ор, маты на всю округу и звуки, будто что-то падает. Иногда муж с женой собачатся между собой, но хуже всего, когда они начинают издеваться над ребенком. Девочка часто рыдает и визжит:

- Папа, не надо!

- Больно!

- Пожалуйста, папа, пожалуйста!

У меня сердце просто разрывается, когда слышу! Вот что такого может сделать семилетняя девочка, чтобы заслужить порку? Почему мать не заступается за дочку, на которую родной отец поднимает лапы?

Во дворе ребенка вообще никогда не видно - не удивлюсь, если они запрещают ей выходить гулять. Может, лень следить за ней или боятся, что пожалуется кому-нибудь на родителей. Так что расспросить ее не вариант. Мой муж пытался пообщаться с этим «папой», но они просто не открывают дверь. Приходится колотить в нее, пока крики не утихнут. А я подбрасывала в их почтовый ящик записки, что, если не перестанут истязать ребенка, обращусь в органы опеки. Но все бесполезно. Иногда девочка кричит так, что наш пудель поскуливает - он у нас любитель детей и, видимо, нервничает от этих криков.

Я боюсь куда-то обращаться, потому что не знаю: вдруг я только наврежу? А если девочку из-за меня отправят в детский дом? Еще неизвестно, что из этого окажется хуже... Но и бездействовать тоже не могу! В общем, помогите: кому нужно жаловаться и что будет, если проверка придет, а в доме тишина. Как доказать, что я не вру?»

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

КОМПЕТЕНТНО

«Чем раньше вы сообщите в милицию, тем больше у ребенка шансов остаться в живых»

- Вы и ваш муж - достойные и храбрые люди, - комментирует Андрей Маханько, основатель и член правления МОО «Понимание», член комиссии по делам несовершеннолетних при Совете министров Республики Беларусь. - Так должны поступать все граждане Беларуси, что и предписывает закон «О правах ребенка», ст. 9 которого гласит: «Каждый, кому стало известно о случае насилия над ребенком, обязан немедленно сообщить об этом в компетентные государственные органы». Это значит, в милицию. Трудно требовать от всех неукоснительного соблюдения закона. Но к этому нужно стремиться. Воспитывать в людях ответственность за то, что происходит вокруг. Если не хотите сразу заявлять в милицию, спросите у соседа, почему его ребенок плачет. И если вас «послали» или дали невнятный ответ - не сомневайтесь: чем раньше вы сообщите, тем больше у ребенка шансов остаться в живых.

По словам специалиста, очень часто насилие скрывается за плотной завесой молчания, которую поддерживают окружающие.

- «Сор из избы», «дело семейное» и подобные отговорки приводят к тому, что дети изолируются, а их коммуникация вне семьи контролируется, чтобы избежать «утечки информации». За завесой молчания может скрываться не только физическое насилие и телесные наказания, но и более страшные вещи - сексуальное насилие или вовлечение ребенка в преступную деятельность. Вы спрашиваете, почему мама ребенка не вмешивается? Зачастую матери сами не знают, как воспитывать детей без применения физической силы. Или находятся в полной зависимости от своих мужей или сожителей. И тогда ребенку рассчитывать не на кого…

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Как действовать, если вы стали очевидцем жестокого отношения с детьми

1. Единый алгоритм для сообщения о преступлении или правонарушении: по телефону 102. Звонки регистрируются, немедленно высылается наряд милиции. Информируется инспектор по делам несовершеннолетних и органы охраны прав детей (опеки и попечительства).

Милиция составляет протокол и сообщает об инциденте в районную комиссию по делам несовершеннолетних. КДН направляет в семью комиссию, проверить жилищные условия и условия воспитания ребенка. Семья берется на учет как состоящая в социально опасном положении.

2. Сначала проводится проверка, чтобы понять, есть ли у ребенка условия для жизни и учебы, продукты, одежда, спальное место и рабочий стол, а в идеале - детская комната? Как ребенку живется, как его воспитывают, как наказывают и поощряют? Каково эмоциональное состояние мальчика или девочки? Помогают ли ему или ей делать уроки, развивают ли? Выясняют это работники школы или детсада - социальные педагоги, учителя, психологи. Исходя из полученной информации, КДН и органы охраны детства принимают решение о целесообразности того или иного воздействия на семью.

3. Если нет острой непосредственной опасности для жизни и здоровья ребенка - для семьи составляется план реабилитации. Если риск есть - ребенок изымается на основании Декрета 18 и помещается на срок до 6 месяцев в детский социальный приют. Это не детдом. Как правило, приюты размещаются в бывших детсадах, при социально-педагогических центрах. Детей из по-настоящему дисфункциональных семей отмывают, лечат от чесотки и педикулеза, откармливают и одевают, отправляют в школу. Приют - это крайняя мера. В моей практике были случаи, когда в ноябре мы вытаскивали двоих детей из собачьей будки, где они прятались вместе с собакой от одурманенных алкоголем родителей…

Как наказывают родителей-извергов?

На основании милицейского протокола орган местной исполнительной власти принимает решение о наложении штрафа на родителей. Если инцидент произошел впервые - может быть просто предупреждение. Очень важна позиция родителей: если раскаиваются и готовы меняться - это одно. Если лгут, запутывают, настаивают на виновности ребенка - значит, будет серьезная проверка.

Если милиция увидит признаки преступления, будет возбуждено уголовное дело. Статья - в зависимости от того, что произошло. Например, если у ребенка множественные переломы разной давности, то, скорее всего, случай квалифицируют как истязание (ч. 2 ст. 154 УК РБ), за что можно схлопотать до 5 лет лишения свободы. А если за ширмой спрятано еще и сексуальное насилие, то срок до 15 лет.

В общем, мой строгий совет соседям: слышите за стеной постоянный плач ребенка и просьбы не бить - звоните 102, - резюмирует Андрей Маханько.

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