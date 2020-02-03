Минская книжная выставка - 2020: Маринина, Устинова, оператор Шукшина, книги министров и советы маммолога

В 2020-м выставка пройдет с 5 по 9 февраля в административном комплексе на Победителей, 14. В нем и на других площадках ждут около 500 мероприятий от более чем 300 экспонентов из 30 стран. Вдобавок от станции метро «Немига» до выставочного павильона будет курсировать поэтический автобус.

Не впервые почетный гость минской выставки-ярмарки Россия, но в этом году добавили еще центрального экспонента. Таковым стали США, которые на своем стенде расскажут о возможностях работы и путешествий за океаном. Правда, подробную программу российского стенда за два дня до выставки в сети не опубликовали. Потому о ряде презентаций публика пока узнает из соцсетей.

Так, издательство «Время» 6 февраля привезет одного из популярных российских авторов, нашего земляка Сашу Филипенко с романом «Возвращение в Острог». А еще проведет встречу с нашим знаменитым прозаиком, а в 2019-м номинантом российской премии «Большая книга» с переводом своего романа «Сабакі Еўропы» Альгердом Бахаревичем. Назавтра, 7-го февраля, новые книги представят Евгения Пастернак с Андреем Жвалевским и Анна Северинец. Обещают в рамках выставки и презентацию книги кинематографиста Анатолия Заболоцкого «Шукшин в кадре и за кадром. Записки кинооператора», а также участие Александры Марининой.

На национальном стенде Беларуси сразу после открытия выставки Национальная библиотека представит факсимильное издание «Берасцейскай Бібліі». А среди краеведческих книг будет и новинка от министра информации Александра Карлюкевича «Ігуменскі павет». Также 5 февраля свою книгу представит экс-вице-премьер Владимир Дражин. Бывший министр иностранных дел Иван Антонович 6 февраля выйдет к публике со своим изданием о США, а депутат и член-корреспондент Академии наук Игорь Марзалюк с книгой «Сто лет БССР». В тот же день ректор БГУ Андрей Король презентует сразу две свои работы по вопросам образования.

Еще во второй день выставки будет целый марафон презентаций, посвященных произведениям Владимира Короткевича. Подкрепят историческую тему, присущую наследию классика ХХ века, встречи, посвященные книгам современных мастеров прозы, которые пишут на историческую тематику. Например, белорус Виктор Хурсик презентует книгу «З жыцця літвінкі» 5 февраля, а украинские писательницы Катерина Липа и Ирина Даневская - романы «Слуги яструба і лілей» и «Богуслав Радзивилл. Генерал короля». Ищите подробности в программе белорусского стенда на 5 и 7 февраля.

6 февраля на национальном стенде встреча с историком и телеведущим Вячеславом Бондаренко, а также с автором популярных женских романов Натальей Батраковой. В этот же день презентуют перевод культовой книги «Трое ў чоўне і пёс з імі» Джерома К. Джерома. Любопытно и энциклопедическое издание «Белорусский биатлон. 60 лет», а также книги с дополненной реальностью «99 знаменитых мест Беларуси».

Впервые на основной площадке выставки 8 февраля выступит известный белорусский Виктор Мартинович, чей роман «Ноч» стал одним из лидеров продаж в сети «Белкнига». Также в этот день советы дает профессор-маммолог Леонид Путырский, а своих почитателей ждет российская писательница Татьяна Устинова.

Кстати, выставка дает множество поводов заглянуть туда с детьми. Во-первых, действует детская площадка, где о книгах расскажут с прицелом именно на юных читателей. Например, 7 февраля презентуют белорусский перевод знаменитых «Казак дзядзечкі Рымуса», а также любопытную книгу «Фразеокотизмы», которая в любимой многими кошачьей тематике расскажет о белорусской фразеологии.

Да и на национальном стенде хватает поводов для встреч с книгами для детей. 8 февраля представят перевод легендарных «Прыгод Пінокіа» и одну из самых популярных польских книг для детей и юношества «Лопуховое поле». А 9-го переводчики расскажут, как создали по-белорусски «Малыш і Карлсан, які жыве на даху», «Карлсан прылятае зноў» и «Гары Потар і філасофскі камень».

Также в рамках выставки наградят победителей Национального конкурса «Искусство книги».

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Темная сторона ЗОЖ», новые «Фиксики» и подарки всем покупателям

А что на стенде «Комсомолки»?

Среди изданий для детей и новая серия из пяти изданий по одноименному полнометражному мультфильму «Фиксики против кработов».

В этом году особенно много новинок по кулинарии и здоровому образу жизни. Так, мы представим книгу, которая в первые дни продаж стала бестселлером - «Темная сторона ЗОЖ». Книга о том, как не заболеть, пытаясь стать здоровым, развенчание мифов о кофе, волшебной силе простой воды, БАДов и т. д.

Обязательна к прочтению книга Владимира Губарева «Правда о Чернобыле». На стенде представим фолианты - неизменные лидеры продаж последних трех лет: «Главные документы войны», «Главные документы ВЧК», «Сталин. Главные документы».

Кстати, для всех покупателей стенда «Комсомолки» - гарантированные подарки!