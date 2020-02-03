«Поставки должны быть по трубе»: эксперт оценила предложение США обеспечить Беларусь нефтью «на 100%»

Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита заявил о готовности обеспечить Беларусь нефтью «на 100%».

Вопрос о том, может ли американская нефть действительно стать альтернативой нефти российской, остается открытым, однако большинство экспертов сходятся во мнении, что подобный сценарий Беларуси экономически невыгоден и трудновыполним.

- Американские компании добывают нефть не только непосредственно на территории США, но и во многих странах мира, фактические поставки могут проводиться из разных регионов. Цена на нефть не может быть установлена директивно, она определяется рынком. При принятии решения о поставках альтернативной, в том числе и американской, нефти нужно просчитывать стоимость всей цепочки - от добычи до поставки. Надо понять, насколько в конечном счете переработка американской нефти позволит Беларуси получить конкурентоспособные (главным образом с точки зрения цены) продукты, которые наши НПЗ могли бы продать не только на внутреннем рынке, но и на самых премиальных и высокомаржинальных рынках. Это, в первую очередь, рынки Украины, стран Балтии, Польши, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» обозреватель сырьевых рынков Татьяна Маненок.

- Каким образом американская нефть, в случае если договоренности между Беларусью и американскими нефтедобытчиками действительно будут заключены, могла бы доставляться на отечественные НПЗ?

- Если белорусская сторона действительно серьезным образом займется этой альтернативой, то она должна думать об организации поставок именно по трубопроводной системе. Выполнить задачу диверсификации поставок, которую не так давно озвучил президент (в поставках нефти в Беларусь доля российских поставщиков должна быть на уровне 30 - 40%. - Ред.), используя только железнодорожный транспорт, как это было в ситуации с норвежской нефтью, невозможно. Потенциальная мощность белорусских нефтеперерабатывающих заводов составляет около 24 миллионов тонн, и если весь этот объем сначала доставлять танкерами, а потом транспортировать на переработку по железной дороге, то такая схема будет априори нерациональна и не оправдана финансово. Нужны именно трубные поставки. Основной критерий при принятии решений о любых альтернативных поставках - это их эффективность. Мы долгое время покупали у России нефть по ценам ниже мировых. Сейчас, по данным «Белнефтехима», ценовое предложение поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Если покупать американскую нефть по мировым ценам, то это вызовет необходимость перестройки и внутренних рынков, в первую очередь рынка топлива, и бюджета. А повышение цен - это, разумеется, раскрутка инфляции.

- Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что Америка готова продавать Беларуси нефть по конкурентным ценам.

- Это, с моей точки зрения, очень сомнительно. На сегодняшний день российская нефть дешевле любой альтернативы, и так будет по крайней мере до тех пор, пока в России не завершится налоговый маневр. Белорусская сторона проводит обсуждение и разработку разных вариантов организации поставок нефти. Продолжаются переговоры с российской стороной, на текущей неделе намечены переговоры с потенциальными партнерами из Казахстана. С одной стороны, здорово, что белорусская сторона ищет возможности диверсификации поставок нефти, рассматривает, в том числе, и озвученное американское предложение, торгуется. С другой стороны, сохраняющаяся сегодня ситуация неопределенности чревата серьезными финансовыми издержками и для бюджета, и для заводов, которые, кроме прочего, еще продолжают осуществлять программы модернизации.

- С начала года в Беларуси был введен запрет на экспорт нефтепродуктов, 21 января его отменили, однако продажи за рубеж так и не возобновились?

- Разумеется, мы не можем восстановить объемы экспорта. Это в принципе невозможно, поскольку белорусские заводы сегодня перерабатывают технологический минимум - 12 - 16 тысяч тонн в день.