У Роналду и Месси достойныйпоследователь: Холанд в трех матчах за «Боруссию» забил 7 голов

На выходных «Ювентус» обыграл дома «Фиорентину» (3:0), дважды с пенальти забил Криштиану Роналду. Так, на его счету стало 722 гола в официальных матчах. Португалец обошел Герда Мюллера (720 мячей) и вышел на третье место в истории по количеству голов за карьеру. Второе место занимает бразилец Ромарио (734), первое - Пеле (767). В топ-5 также входит Ференц Пушкаш (706), Лионель Месси (705).

К началу 2020 года 34-летний нападающий набрал завидную форму: забивает 9 матчей подряд в Серии А (14 мячей), так он повторил достижение 14-летней давности другого форварда «Ювентуса», когда 9 игр кряду отличался Давид Трезеге.

Восходящие звезды дортмундской "Боруссии": 19-летние Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд. Фото: twitter.com/BlackYellow

Кажется, Роналду и Месси вечны, но уже у них появился достойный последователь. У него не такой широкий диапазон действий, но результативность - на высоте. Нападающий Эрлинг Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию» этой зимой и в трех матчах Бундеслиги забил 7 мячей (раньше такое никому не удавалось). Причем он ни разу не сыграл весь матч, в среднем форвард забивает каждые 20 минут! И для этого 19-летнему норвежцу понадобилось сделать всего 7 ударов! После субботнего матча с «Унионом» Холанд скромно сказал, мол, еще не в форме:

- Это был непростой матч, но было очень приятно начать игру в стартовом составе. Я должен набирать форму. Я все еще не готов на 100%.

«Боруссия» за трансфер Холанда заплатила за 20 миллионов евро австрийскому «Ред Буллу» (еще 15 млн - его агенту, 10 млн - отцу игрока Альфу-Инге Холанду, который в свое время играл за клубы из Норвегии и Англии). В контракте прописаны скромные отступные, за которые его могут выкупить другие клубы - 50 млн евро. Всего за этот сезон Холанд в 25 играх забил 35 мячей и сделал 7 передач.

В это время еще один тинейджер - испанец гвинейского происхождения Фати - дважды забил за «Барселону» с интервалом в 100 секунд и стал самым молодым автором дубля ла Лиге - ему 17 лет и 94 дня. Ассистировал ему сам Месси.

В чемпионате Англии «Ливерпуль» одержал дежурную победу, а «МанСити» вновь потеряли очки - поражение от «Тоттенхэма» (0:2). После 25 туров мерсисайдцы опережают «горожан», идущих вторыми, на 22 очка. Юрген Клопп старается сохранять концентрацию, мол, ничего еще не решено. Пеп Гвардиола на вопросы о решенном чемпионстве соперника или саркастически улыбается, или говорит что-то вроде «да, они далеко».

Добыть неожиданную победу «Тоттенхэму» помог новичок Стивен Бергвейн (его корни из Суринама) - 22-летний голландец забил в первом же матче за новый клуб. За его трансфер «шпоры» заплатили ПСВ 32 млн евро. В свое время голландца вдохновила поездка в Барселону, где он сфотографировался с Месси, а также Жозе Моуринью, под руководством которого мечтал играть. Мечты сбываются.