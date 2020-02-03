«Юле под ноги уронили телефон»: в Минске судят 19-летнюю девушку, которая была за рулем и потеряла в аварии маму и бабушку

В суде Минского района 3 февраля начался суд по делу о ДТП, которое случилось 25 августа в районе Боровлян. В тот день 19-летняя Юлия за рулем «Шкоды» ехала с мамой, бабушкой и братом домой в Минск. В какой-то момент не справилась с управлением, через разделительную полосу вылетела на встречку и столкнулась с «Лэнд Ровером» - во внедорожнике ехали родители с двумя детьми.

Очевидец рассказывал «Комсомолке», что у «Шкоды» в тот момент вывернулись колеса, потом был страшный звук столкновения. «Лэнд Ровер» перевернулся набок, «Шкода» буквально разлетелась на части: двигатель и аккумулятор нашли на проезжей части примерно в 10 метрах от автомобиля. Мама и бабушка Юлии погибли, ее 10-летний брат получил тяжелые травмы и до сих пор не восстановился: мальчик находится на домашнем обучении, в суд он не пришел по рекомендации врачей.

В обвинении сказано, что девушка ехала со скоростью 126 км/ч, хотя стрелка спидометра в ее автомобиле не должна была подниматься выше 70 км/ч - у Юлии меньше двух лет водительского стажа.

- В силу недостаточности стажа и опыта и превышения скоростного режима водитель потеряла контроль, машину занесло, - зачитывает гособвинитель.

У водителя «Лэнд Ровера» не было возможности предотвратить столкновение. Семья, которая ехала в машине, получила травмы. Все четверо попали в больницу.

Юлия со своим защитником.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Жена прибежала и сказала, что наши родные разбились»

Юлия со своим защитником сидит на первой скамейке. Девушка выглядит подавленно, плачет, когда гособвинитель зачитывает список травм, которые получили ее родные. О себе она рассказывает, что учится на третьем курсе БГУКИ, живет в Минске с братом и бабушкой по папиной линии. Удостоверение водителя Юлия получила около года назад. «Шкода Октавия» раньше принадлежала ее отцу - в 2017 году мужчина умер, машина перешла его жене и детям.

За спиной Юлии - ее дядя и бабушка, на скамейке у стены сидят молодые люди, ровесники обвиняемой - они пришли ее поддержать.

Первым допрашивают потерпевшего, дядю Юлии. В этом ДТП у него погибла мама и сестра.

- Накануне ДТП Юлия и ее мать были у нас в гостях в Глубоком. Приехали в пятницу, а в воскресенье уезжали, забрали Диму с каникул. Мать моя сидела спереди, сестра - сзади справа, а племянник Дима - сзади слева,- вспоминает Геннадий Николаевич. - После обеда жена начала волноваться, что никто на связь не выходит. Я был в гараже, она прибежала и сказала, что наши родные разбились, - тихо говорит мужчина. - Я дозвонился до Юли, но она была в шоковом состоянии - трубку взял работник МЧС. Он сказал, что женщина, которая была на переднем сиденье - «все», а та, что сидела на заднем сиденье, в больнице.

В обвинении сказано, что девушка ехала со скоростью 126 км/ч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Что произошло в тот момент, Геннадий Николаевич знает со слов Юли: его мама выронила свой телефон под водительское кресло.

- Мать начала его поднимать аккуратно, и задела Юлю за руку - это и было причиной заноса. Она очень щепетильна в этих вопросах, скорость не превышала. Не могла она так быстро ехать - я думаю, про 126 км это какая-то ошибка.

Никаких претензий к племяннице у мужчины нет.

- Очень хотелось бы, чтобы Юлию не лишали свободы. Нам и так уже хватило.

«Золотой ребенок, с медалью школу окончила - а теперь ломается судьба»

Бабушка Юлии и Дмитрия, Мария Денисовна, сейчас живет с внуками. Женщина волнуется, со слезами рассказывает о семейной трагедии.

- Солнечный день был. Мне позвонил Геннадий Николаевич, брат моей невестки. Сказал, что что-то случилось на дороге с нашими родными. Мы поехали искать. На место происшествия приехали, когда всех уже развезли по больницам, машины оттянули…

Девушка выглядит подавленно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мария Денисовна говорит, что Юлия была хорошим водителем.

- Золотой ребенок, школу с золотой медалью закончила. А теперь ломается судьба. Она уже и так столько получила - папа два года назад умер, - плачет Мария Денисовна. - О том, что же произошло на дороге, 25 августа думать и спрашивать было некогда.

- Мы искали родных по больницам: Юлю забрали в Минск, Диму - в Боровляны, Алена была в реанимации. Врач вышел и сказал, что надежд мало.

У Марии Денисовны такая же версия причины заноса, как и у дяди Юлии: бабушка, которая сидела спереди, выронила телефон. Куда он упал, женщина точно сказать не может: в своих первоначальных показаниях следователю она упоминала, что телефон женщина уронила себе под ноги, в суде же прозвучало, что телефон оказался под ногами водителя.

- Я не считаю ее виноватой. Она столько уже перетерпела! Юля всех потеряла, у нее, по сути, никого не осталось. Брат Дима только плачет и жалеет ее - она для него как мама. Пожалуйста, не лишайте ее свободы.

На скамейке сидят молодые люди, ровесники обвиняемой - они пришли ее поддержать.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«В «Лэнд Ровере» дети не были пристегнуты»

Свидетель аварии Александр в тот день ехал с тестем в сторону Боровлян. Говорит, погода была хорошая - ни дождя, ни тумана.

- Там стоял знак 90, я ехал со скоростью 99 примерно. «Лэнд Ровер» я видел еще раньше, мы ехали почти на одинаковых скоростях. Я его решил опередить, и в этот момент увидел, как «Шкода» ушла в занос, и несло ее в мою сторону. У меня было три секунды на решение - либо тормозить в пол и повлечь аварию, либо нажать на газ - и я нажал на газ. Я видел водителя «Шкоды» - руки у нее были подняты вверх, не лежали на руле. Сам момент удара я видел в зеркало - «Шкода» врезалась в «Дефендер».

Александр остановил машину и бросился помогать пострадавшим в «Лэнд Ровере».

- Я залез туда, доставал детей - они были разбросаны по салону, кресел никаких не было. Мужчина за рулем и женщина на переднем сиденье были пристегнуты.

Свидетель считает, что «Шкода» в момент заноса ехала со скоростью не меньше 100 км/ч.

Юлию допросят 4 февраля - в первый день она отказалась отвечать на вопросы суда из-за плохого самочувствия.