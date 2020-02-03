2020-02-04T11:04:42+03:00
Общество
КП Беларусь

«Пусть за 80 евро. Но зато на два года!»: что творится в визовых центрах после подорожания шенгенских виз

Мы побывали в визовых центрах Литвы и Польши в первый рабочий день после вступления в силу нового Визового кодекса ЕС
Эвика ОТТО
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«Комсомолка» побывала в визовых центрах Литвы и Польши в первый рабочий день после вступления нового Визового кодекса«Комсомолка» побывала в визовых центрах Литвы и Польши в первый рабочий день после вступления нового Визового кодексаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Мы решили проверить, есть ли ажиотаж вокруг получения виз, которые со 2 февраля стоят 80 евро. 3 февраля у дверей визового центра Литвы в ТЦ «Галилео» очереди нет. Люди сразу проходят внутрь - там движение оживленнее. В дверях встречаем улыбчивую девушку Лею. Минчанка только подала документы на визу.

3 февраля у дверей визового центра Литвы в ТЦ «Галилео» очереди нет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 февраля у дверей визового центра Литвы в ТЦ «Галилео» очереди нет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Почти весь январь были даты на подачу документов на следующий день. Но я сама закрутилась и в прошлую среду (29 января) смогла записаться только на 3 февраля. Знаю, что попасть в польский визовый центр тяжело, сюда - нет проблем. Многие жаловались, что Литва дает визы на 3 - 6 месяцев, максимум год. Но я слышала, что с повышением цены литовский шенген будут давать на два года. Пусть будет за 80 евро, но зато на два года, - рассказывает Лея.

Минчанка Лея только подала документы на визу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчанка Лея только подала документы на визу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще одна девушка, Саша, только что получила литовскую визу, и ей повезло: шенген дали на два года.

- 10 февраля нужно выезжать за границу. Сделала все легко: сама записалась и документы ждала чуть больше недели, - улыбается Александра.

Этажом выше - в визовом центре Польши - людей заметно больше. Охрана периодически называет время подачи и приглашает людей в зал. Страховой агент предлагает нам оформить страховку, если мы вдруг не успели…

- Это уже не очереди - раньше здесь весь коридор был забит. Люди стояли фактически до лифта. Сейчас визу делают те, кому нужно срочно уезжать или разница 20 евро не существенна. Была в визовом центре Испании - так там вообще ни одного человека, - рассказала она.

В визовом центре Польши людей заметно больше. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В визовом центре Польши людей заметно больше.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ажиотаж вокруг польских виз всегда связывали с лояльным подходом консульства Польши к срокам их действия. С хорошей визовой историей шенген могли открыть сразу на 2 - 3 года. Однако именно по этой причине простые белорусы не могли сами дозвониться в визовый центр или подать анкету на сайте консульства. Многие обращались к посредникам. Это фирмы, которые берут на себя миссию записать вас в визовый центр или в консульство и приготовить пакет документов. Такая услуга стоит от 40 до 100 рублей.

- Год не могла дозвониться до визового центра Польши - уже сын вырос! Первую свою визу он получил еще младенцем, а сейчас ему почти три года. Он даже помогал мне нажимать то красную, то зеленую кнопку в телефоне, - смеется минчанка Вероника. - Пришлось в итоге обратиться в туристическую фирму, чтобы сделать польский шенген. Потому что литовцы дали мне визу только на три месяца. Фирма записала меня в течение двух недель. Услуга стоила 40 рублей с человека. Обращалась в компанию, где обещали за 100 рублей записать в течение двух-трех дней, но они мне так и не перезвонили. По факту, эти компании также дозваниваются до визового центра, как и мы. Но у них почему-то получается!

Вероника год не могла дозвониться до визового центра Польши. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вероника год не могла дозвониться до визового центра Польши.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

НА ЗАМЕТКУ

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