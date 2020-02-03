В Минске компостеры и валидаторы будут блокировать через 15 секунд после начала движения

Информацию о том, что система оплаты проезда претерпит изменения, уже можно услышать в некоторых городских автобусах: пассажирам напоминают, что оплатить проезд они должны до начала движения поездки. Как только автобус тронется, водитель заблокирует систему, и после этого пассажир автоматически становится зайцем. В «Минсктрансе» пояснили, что такие меры помогут избавиться от безбилетников и увеличить прибыль предприятия.

- Основная цель этого мероприятия - сделать так, чтобы люди сразу платили за проезд, а не стояли в салоне в ожидании контролера и не пробивали талончик только после того, как его увидят, - пояснил «Комсомолке» Виктор Тозик, замгендиректора «Минсктранса».

По его словам, на то, чтобы заплатить за проезд, минчанам отведут 15 секунд. Горожане на такую новость реагируют по-разному. Одни относятся к этим переменам спокойно, другие считают, что 15 секунд в условиях часа пик может не хватить.

- Мы считаем, что 15 секунд достаточно для того, чтобы пробить талончик или приложить проездной к валидатору даже в условиях толкучки. Тем более что на каждой двери по два валидатора, даже в условиях часа пик этого достаточно, чтобы успеть заплатить за проезд, - говорит Виктор Тозик.

Когда именно изменится система оплаты проезда, еще неизвестно. Сейчас «Минсктранс» планирует через объявления в автобусах и СМИ подготовить к этому людей, а уже после этого внедрять новый подход.

ЕСТЬ ВОПРОС

Почему новшество касается именно автобусов?

Причина - разночтения в нормативных актах об автомобильном транспорте и городском электрическом. Если в автобусах оплата однозначно должна проводиться до начала поездки, то в троллейбусе или трамвае пассажир должен пробить талончик или приложить к валидатору карточку-проездной до следующей остановки.