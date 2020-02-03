Пятеро белорусов остаются в казахской больнице, куда их привезли из Уханя - эпицентра коронавируса

Из китайского Уханя, где месяц назад вспыхнул новый коронавирус, в минувшее воскресенье были эвакуированы пять белорусов. Приехали они не домой, а в Казахстан, где пока и остаются. Национальный координационный центр экстренной медицины Минздрава Казахстана 2 февраля организовал эвакуацию 80 казахских студентов, находившихся в Ухане, заодно забрал и пассажиров из других стран.

«По обращению властей Кыргызской Республики, Республики Беларусь и Республики Армения также была обеспечена эвакуация граждан этих стран из г. Ухань КНР», - сообщается на сайте правительства Казахстана.

Казахские медики поместили всех, кого вывезли из эпицентра коронавируса, на карантин в больницу, о которой известно, что она расположена в 7 км от Нур-Султана и оснащена всем необходимым для диагностики и лечения.

О самочувствии пациентов, госпитализированных 2 февраля, удалось узнать у главного санитарного врача Республики Казахстан Жандарбека Бекшина:

- У всех взяты пробы, состояние удовлетворительное, температура в пределах нормы, жалоб не предъявляют. У всех лабораторно подтверждено отсутствие коронавируса. Тем не менее, им надо оставаться под карантином в течение 14 дней.

Эвакуированные из Уханя находятся в современной казахстанской больнице. Фото с сайта Министерства здравоохранения Казахстана.

Пресс-служба белорусского Минздрава сообщила, что наш министр здравоохранения на постоянной связи с посольством Беларуси в Китае и Минздравом Казахстана, а также, что Министерство здравоохранения проведет дополнительные переговоры с коллегами из Казахстана «для решения вопроса о транспортировке белорусских граждан на родину».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Авиакомпании меняют планы и отменяют рейсы

Белоруска Наталья 2 февраля не смогла улететь самолетом Сиань - Екатеринбург «Уральских авиалиний», даже имея билет. Авиакомпания пустила на борт только граждан России. Вместе с белоруской не смогли улететь этим рейсом граждане Армении, Казахстана и Таджикистана. Деньги за билеты компания вернула и предоставила со скидкой билеты до Гуанчжоу, откуда можно будет добраться до Москвы или Минска.

Ситуация с перелетами постоянно меняется. Та же компания «Уральские авиалинии» сама перенесла за день время вылета Наталье с 3 на 2 февраля, а после и вовсе сообщила, что чартерными рейсами будут вывозить только граждан России.

Другая российская компания, S7 Airlines, на сайте которой утром в понедельник было расписание чартерных рейсов из КНР в Россию с пометкой «К перевозке принимаются только граждане России и стран СНГ», к середине дня изменила планы.

- Извините, все рейсы в Китай отменены, - сообщили в компании.

ДОСЛОВНО

Министр здравоохранения о коронавирусе: «Не так-то просто им заразиться»

- Мы живем в глобальном мире и не можем гарантировать, что вирус не попадет на нашу территорию. Но наша задача - локализовать его и не допустить распространения внутри страны, - сказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник на открытии нового здания районного центра гигиены и эпидемиологии в Шклове. - Он мало заразен, не так-то просто им заразиться. Поэтому те мероприятия, что проводятся, позволят избежать его распространения на нашей территории.

Министр напомнил о контроле на всех пунктах пропуска на границе и в аэропорту и попросил с пониманием отнестись к тренировкам, которые готовят медиков к встрече с коронавирусом:

- Эти тренировки повысят вероятность того, что в случае обнаружения такого пациента это не приведет к распространению инфекции. Четко выверенная логистика должна быть, если обращается в приемный покой или вызывает «скорую» пациент с признаками вирусной инфекции и у него в анамнезе посещение Китая.

Если пациент с признаками вирусной инфекции, посетивший Китай, вызовет "скорую", у врачей должен быть четкий алгоритм действий.Фото: Раиса ЮДИНА

Здесь должен быть весь комплекс мероприятий по доставке пациента в медицинское учреждение, по его изоляции, забору биоматериалов, последующей санобработке транспорта и места, куда он обратился, обработке защитной одежды медперсонала, который осуществлял транспортировку.

ОБСТАНОВКА НА МЕСТАХ

«Дом, где нашли зараженного человека, вместе с жильцами закрыли на карантин на две недели»

Что делают китайцы для профилактики коронавируса

Белорусы, которые хотят уехать из Китая, могут обратиться за содействием в белорусское посольство в КНР.

- Достигнута договоренность, что они будут эвакуированы при содействии посольства Беларуси в КНР авиалиниями Казахстана и России, - цитирует БЕЛТА пресс-службу Минздрава.

Судя по рассказам тех, кто остается в Поднебесной, оснований для паники там нет. Поэтому те, кто остался, уезжать не спешат.

Так, Владислав Яременко, изучающий китайский язык в университете города Аньшань в провинции Ляолинь, рассказал, что делается там для защиты студентов:

- Когда появились первые сообщения о коронавирусе, территория университета вместе с общежитиями стала закрытой. Выйти можно, но только по предъявлении документов и после подписания специального бланка-соглашения, что будешь соблюдать все правила предосторожности. Уборщицы моют полы каждый день с сильными дезинфицирующими средствами. А те, кто заходит на территорию университета, должны сбрызнуть 75-процентным спиртом из пульверизатора свою верхнюю одежду, сумки, экран телефона, обувь, выбросить в мусорку маску. Чтобы студенты меньше ходили по улицам, нам организуют автобусные поездки за продуктами в супермаркет. Есть еще вариант - ничего не покупать и питаться на месте. Здесь нам за умеренную плату готовят, причем хорошо и сытно. Воду привозят. Интернет есть. То есть делается все возможное, чтобы студенты не выходили из созданного для них чистого «островка». Паники нет. Кто паниковал, тот уехал из страны. Больше всех волнуются, наверное, родители, которых и хочется успокоить: здесь все спокойно, о нас заботятся!

А что делают китайцы при встрече с вирусом лицом к лицу? Это видела своими глазами белоруска Наталья, которая живет со своим мужем-китайцем в городе Цинань:

- В доме по соседству с тем, где живут родители мужа, нашли зараженного человека. И весь этот дом вместе с жильцами закрыли на карантин на две недели. Никто не имеет права его покидать. Двери опечатаны. Продукты им будут доставлять. Люди каждый день должны измерять температуру и докладывать смотрящему, закрепленному за зданием, в определенные часы о результа