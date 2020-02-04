Психолог - о школьных скандалах в Гомеле: «Педагоги нуждаются в психологической поддержке»

В Гомеле уже неделю обсуждают случай в гимназии №71, который стал скандальным и вызвал бурную реакцию в обществе. Официальной информации до сих пор почти нет - известно только, что милиция проводит проверку по заявлению о конфликте учителя младших классов и третьеклассницы. Как выяснила «КП», учительница на уроке дернула девочку за ухо - это нам подтвердили в Главном управлении образования.

Сейчас правоохранители ждут итогов судмедэкспертизы по травмам ученицы. О других подробностях все молчат. По нашим данным, учитель случайно надорвал девочке ухо. Как это произошло, не говорят ни в органах, ни в гимназии. Родители ученицы тоже пока не идут на контакт.

В администрации гимназии наотрез отказываются от разговора. Даже вахтер и уборщица отвечают такими же словами, как и директор с завучем: у нас нет полномочий что-либо рассказывать. Младшие классы учатся в отдельном здании - там работники оказались чуть более разговорчивыми:

- Давно уже эту учительницу не видели, больше недели - она ушла на больничный. Ей 47 лет, она хорошая женщина, рукоприкладства раньше за ней не замечали. Ее признавали учителем года, награждали.

Младшие классы учатся в отдельном зданииФото: Павел МИЦКЕВИЧ

«Свету вызвали к доске, но она ничего не решила»

Единственными, кто хоть что-то сказал о случившемся, были дети - из того самого третьего класса, где все произошло. Разговор был в присутствии взрослых:

- Шел урок математики. Учительница ругалась - у нас часто такое бывает. Свету (имя изменено. - Ред.) вызвали к доске, но она ничего не решила. Потом мы сидели за партами над задачами, но за полчаса Света не написала ни одной цифры. Она не глупая, но почему-то не хотела писать. Тогда учительница стала ругаться и что-то сделала Свете, что она зацепилась за парту и получила шрам за ухом.

Отметим, что взрослые не стали подтверждать или опровергать этот рассказ, заверив, что ничего не знают об инциденте.

- Как можно было так дернуть, чтобы надорвать ухо? Может, у девочки была сережка, поэтому так случилось? - удивляется молодая мама.

- Для нас это шок, потому что всегда только положительные отзывы слышали об этой учительнице. Неужели она могла такое сделать? Наверное, дети сами виноваты - довели, - полагает бабушка ученицы.

- Все боятся говорить, потому что помнят случай с учительницей с партой. Ведь президент резко высказался, что, по его мнению, надо делать с учениками, которые не слушаются, - говорит молодой папа. - Но я считаю, что нельзя использовать непедагогические методы. Дети доводят, не сдерживаешься - значит, меняй работу.

После заявления Лукашенко об «учительнице с партой» в школе запретили мобильники

На слуху до сих пор скандал с «учительницей с партой». Напомним, это произошло в в сентябре 2019 года в другой гомельской школе: тогда дети записали на видео, как классный руководитель ругается матом, держа парту над 4-классником. После того, как ролик попал в интернет и взбудоражил общество, учительницу уволили.

Однако вскоре за нее вступился президент, и учительницу восстановили на работе. Вместо нее Александр Лукашенко распорядился уволить шесть чиновников из сферы образования и резко высказался: -

...Описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то.

После этого мальчика, на которого ругалась учительница, и его отца вызвали в милицию, а мужчина перестал отвечать на телефонные звонки. И даже сейчас он не общается с прессой. На просьбу рассказать, как и где сейчас учится его сын, мужчина ответил, что не может разговаривать на эту тему.

Тогда же президент негативно высказался о мобильниках на уроке: -

...Телефон и прочие гаджеты в школе - это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы.

Сразу же после этого выступления в школах стали запрещать использование телефонов на уроках.

ОФИЦИАЛЬНО

«Реакция педагога была недопустимой» В Министерстве образования о случившемся тоже не рассказывают, но прокомментировали инцидент так:

- Независимо от совокупности обстоятельств реакция педагога на поведение учащегося была недопустимой. В Минобразования также добавили: сейчас проводится внутреннее расследование, по его результатам примут «соответствующие управленческие решения», и отметили, что уже не раз «указывали на недопустимость проявления агрессии или насилия в отношении несовершеннолетних».

В ведомстве также обратились к педагогам: чтобы таких инцидентов больше не было, учителям надо «соблюдать четкий алгоритм действий».

- Учитель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, - отметили в пресс-центре Минобразования. - Поэтому любое насилие - физическое в виде подзатыльника или психологическое в форме нецензурных высказываний - с позиции педагога недопустимы.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Педагоги нуждаются в психологической поддержке»

- Педагоги нуждаются в психологической поддержке, и, конечно, им нужно понять, что агрессия никогда не допустима, - комментирует психолог Наталья Олифирович. - В сложной ситуации учитель может остановиться и рассказать, например, о том, как наказывали детей в ее время, или как в старину били школьников розгами. Таким образом учитель может удержаться от рукоприкладства и трансформировать свою агрессию в историю.

Причина конфликтов еще и в том, что в целом люди становятся все менее здоровыми. Человек с пограничным состоянием нуждается в поддержке, которую не всегда получает, поэтому в состоянии напряжения реагирует не совсем адекватно, считает психолог.