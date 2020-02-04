Новая Александра Бортич? Актриса из Любани поступила во ВГИК, все прочат ей звездное будущее

Тихая улица Совхозная в Колодищах превратилась в Молодежную - во всяком случае, на это указывает свежая вывеска. У приземистой хаты, в окна которой направлены прожекторы, замечаем машину с надписью «Беларусьфильм». Кинематографисты снимают новый 4-серийный детективный фильм «В поисках Ангела».

"В поисках Ангела" - первый большой фильм Кристины.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Над фильмом работают режиссер Игорь Четвериков и сценарист Валентин Залужный. В этом тандеме они снимали уже неоднократно - это проекты «Государственная граница», «Участок лейтенанта Качуры», «Правила геймера», который рассчитан на подростковую аудиторию.

Нынешний фильм также о подростках - об их трагическом исчезновении из детдома и о том, как сказываются на детях ошибки взрослых.

Кино расскажет историю о подростках, сбежавших из детдома.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одну из главных ролей в картине доверили Кристине Корбут. 20-летняя актриса без макияжа выглядит максимум на 16 - как раз возраст ее героини. Это дебют Кристины в большом кино. Многие говорят, что у девушки большое будущее, сравнивая ее с нашей землячкой Александрой Бортич. Увидев нас, Кристина протягивает миниатюрную ладошку.

- Я играю девочку, которая сбежала вместе со своим другом из детдома. Там им было несладко. Самих сцен насилия в фильме нет, это как бы предыстория. Конечно, я думала над тем, как сыграть эту роль правдоподобно - ведь сама выросла в полной семье. Изучала материалы о том, как издеваются над детьми в детдомах, в интернете. Были мысли даже съездить в детдом - но, к сожалению, уже не успевала по срокам, поскольку нужно было сдать сессию во ВГИКе. Я учусь на третьем курсе.

FILV & Edmofo feat. Emma Peters - Clandestina (Official Video).

- Ты себя считаешь российской или белорусской актрисой?

- Я родом из Беларуси, из небольшого провинциального города Любани, где чуть больше 10 тысяч жителей. Там я прожила до 14 лет. А в Москве всего три года, но в плане творческого развития этот город дал мне очень много. Я могла бы учиться и в Минске, но уверена, что в Москве возможностей гораздо больше. В нашей профессии ведь многое зависит от знакомств. Но я горжусь тем, что белоруска. Так что считайте, что я российская актриса из Беларуси.

- Во ВГИК был сумасшедший конкурс?

- Как только мы поступили, наш мастер, Владимир Грамматиков, сказал: не забывайте, что за каждым из вас 234 человека, которые не поступили. Я очень благодарна Владимиру Александровичу за то, что он был не против съемок в этом фильме. А ведь некоторые мастера не разрешают, чтобы не тратили учебное время. Владимир Александрович просит нас ставить в известность по поводу любой работы.

У режиссера были сомнения - а похожа ли Кристина на воспитанницу детского дома?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Что является твоим самым большим достижением на данный момент?

- Я снялась в клипе FILV & Edmofo feat. Emma Peters на песню Clandestina, который за три месяца уже набрал 1,5 млн просмотров на YouТube. А еще в короткометражке «Наташа» у режиссера Василисы Кузьминой, она студентка киношколы «Индустрия». На площадке мы творили настоящее волшебство. Это моя первая главная роль. Пока картину еще нельзя посмотреть, она заявлена на фестивали. Но я ее видела, конечно. Когда смотрела в первый раз, не могла сдержать слез. Получилась шикарная работа, я ей горжусь.

- В интернете можно найти твою визитку на кастинг-пробы в группу «Серебро».

- Я с детства занималась танцами, училась в музыкальной школе по классу фортепиано и пела в образцовом вокально-эстрадном коллективе «Центр». Мы выступали не только в городе, были также и выездные концерты. Это мне дало очень многое в плане раскрепощения. Но не скажу, что я профессиональная вокалистка, над этим надо еще работать. Сейчас, например, я прохожу прослушивание в мюзикл и занимаюсь вокалом с превосходным педагогом. Да, участвовала в кастинге в группу «Серебро». Это был сложный период, я искала себя, а Макс Фадеев был мне давно интересен и как человек, и как исполнитель. Я очень рассчитывала увидеться с ним и, быть может, поработать. Дошла до полуфинала, там была куча подводных камней, как я поняла… Ну а по итогу группу вообще расформировали. Но я все равно благодарна за эту возможность, потому что окунулась совсем в другой мир и мои внутренние терзания пропали как по щелчку пальцев.

Съемки проходят в старом доме в Колодищах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как ты попала в картину «В поисках Ангела»?

- Не сразу, пришлось доказывать, что могу сыграть эту роль. Весь путь к проекту мы прошли с Олесей Грибок, она тренер и автор книги «Менеджмент киноактера». Я рада, что познакомилась с ней в Москве и что мы записали так называемые самопробы. Режиссер отсмотрел и пригласил в Минск на пробы с партнером. Когда уезжала, он сказал, что на эту роль есть две кандидатуры, и мне нужно выполнить задание - снять сцену с другим партнером в Москве. Он сказал: сделай это так, чтобы я поверил, что ты можешь быть в этой истории. Мы все сняли, и меня утвердили. В декабре был первый съемочный день в этом доме. С партнером по фильму Сашей Тарасовым познакомилась уже здесь. С ним оказалось легко работать, а такое случается не всегда. По фильму мы как брат и сестра.

Актерские фотопробы Кристины. Фото: Мария Савостеева.

- Режиссер сомневался, выглядишь ли ты как девочка из детдома? У тебя ведь совсем другой образ.

- Да, было такое. Меня хотели постричь, но этого нельзя было делать, потому что я участвую в еще одном проекте, в котором я нужна с длинными волосами. Я себе придумала косичку, которая, как мне кажется, подчеркивает эту девочку со странностями.

Съемки продлятся еще несколько месяцев и будут проходить в Минске, Бобруйске и Молодечно.

О ЧЕМ КИНО

«В поисках Ангела» - 4-серийный психологический детективный триллер. Оперативный сотрудник районного отделения МВД капитан Сергей Одинец и детский психолог Оксана Полисевич расследуют исчезновения и гибель подростков, потрясшие небольшой провинциальный город. Нити расследования приводят Одинца и Оксану в детский дом, закрытые двери которого скрывают много тайн и драматичных историй воспитанников, лишенных любви и беззаботного детства.