2020-02-11T10:39:53+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мы мечтали о велосипеде и службе в Советской армии»: читатели делятся трогательными и забавными историями исполнения желаний

Присылайте ваши истории на конкурс «Мечты сбываются» - и выигрывайте призы!
Ирина КАЛИНИНА
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После школы Иосиф, Женька и Валентин поехали на лесозаготовки в Архангельскую область. А на премию купили новенькие велосипеды.После школы Иосиф, Женька и Валентин поехали на лесозаготовки в Архангельскую область. А на премию купили новенькие велосипеды.
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«Фронт прошел освободительной волной и погнал на запад фашистского зверя. Все годы оккупации мы жили в полесских непроходимых лесах и болотах, в землянках, куда враг не смог дойти. Вся тяжесть лесной жизни легла на плечи женщин и подрастающих детей...

Когда люди вернулись в свою деревню, каждая семья стояла у сгоревшей или обгоревшей хаты. Я, Женька и Валик, уже переростки, пошли в только что открывшуюся начальную школу. Помогали строить хатки на сгоревшем селище... Когда в кармане уже было свидетельство о семилетнем образовании и комсомольский билет, секретарь райкома предложил нам поехать на лесозаготовки в Архангельскую область. Мы согласились.

На станции Плесецк нас встретили представители Леспрома. Нас переодели в ватные костюмы, выдали валенки и в 20-градусный мороз погрузили на сани, запряженные лошадьми, увезли обозом за 100 километров в тайгу. Новый поселок Александровка с добротными общежитиями стоял на берегу речушки Михренька. Мы получили большую теплую комнату.

Тайга была непроходимая, там не ступала нога человека. Ели и сосны стояли стеной, бригада с пилами «Дружба» спиливала их. Мы с ребятами были определены возчиками, нам выдали лошадей с санями возить бревна. Работали без единого прогула, нормы перевыполняли.

За хорошую работу мы получили почетные грамоты и денежные премии. Через много лет мы узнали, что готовили площадку для Плесецкого космодрома.

Приехав с деньгами, мы в первую очередь реализовали свою детскую мечту. Мы купили новенькие велосипеды, на которых колесили не только по деревне, но и по лесным тропам. Были на седьмом небе от счастья!

А впереди была главная мечта - отслужить в Советской армии. Мы с нетерпением ждали повесток. Для нас это была возможность изменить свою жизнь, вырваться из деревни и нищеты.

Высылаю фото детей войны. Слева направо: Я, Женька и Валентин. Напечатайте, пусть посмотрят на себя старички».

Иосиф Адасьевич КРУПА.

Поздравляем победителей! Внимание: редакция не высылает призы по почте, получить их можно в офисе «Комсомолки» по адресу: Минск, ул. Платонова, 1 Б, предварительно позвонив по телефону: (017) 284-68-58.

БУДЬ В КУРСЕ!

Расскажите нам о вашей давней мечте, к которой вы долго шли, - неважно какой. Лучшие из писем будут опубликованы на страницах «толстушки» и на сайте kp.by, а их авторы получат приятные призы от «Комсомолки»: фирменную утку-подушку и книги из коллекции издательского дома «Комсомольская правда».

Фирменная утка-подушка и книга из коллекции издательского дома «Комсомольская правда» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фирменная утка-подушка и книга из коллекции издательского дома «Комсомольская правда»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пишите нам по адресу: 220005 г. Минск, а/я 192, либо на электронную почту - mechta@phkp.by, c пометкой «Мечты сбываются». Не забудьте указать ваши данные и телефон для обратной связи.

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