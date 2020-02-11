«Мы мечтали о велосипеде и службе в Советской армии»: читатели делятся трогательными и забавными историями исполнения желаний

«Фронт прошел освободительной волной и погнал на запад фашистского зверя. Все годы оккупации мы жили в полесских непроходимых лесах и болотах, в землянках, куда враг не смог дойти. Вся тяжесть лесной жизни легла на плечи женщин и подрастающих детей...

Когда люди вернулись в свою деревню, каждая семья стояла у сгоревшей или обгоревшей хаты. Я, Женька и Валик, уже переростки, пошли в только что открывшуюся начальную школу. Помогали строить хатки на сгоревшем селище... Когда в кармане уже было свидетельство о семилетнем образовании и комсомольский билет, секретарь райкома предложил нам поехать на лесозаготовки в Архангельскую область. Мы согласились.

На станции Плесецк нас встретили представители Леспрома. Нас переодели в ватные костюмы, выдали валенки и в 20-градусный мороз погрузили на сани, запряженные лошадьми, увезли обозом за 100 километров в тайгу. Новый поселок Александровка с добротными общежитиями стоял на берегу речушки Михренька. Мы получили большую теплую комнату.

Тайга была непроходимая, там не ступала нога человека. Ели и сосны стояли стеной, бригада с пилами «Дружба» спиливала их. Мы с ребятами были определены возчиками, нам выдали лошадей с санями возить бревна. Работали без единого прогула, нормы перевыполняли.

За хорошую работу мы получили почетные грамоты и денежные премии. Через много лет мы узнали, что готовили площадку для Плесецкого космодрома.

Приехав с деньгами, мы в первую очередь реализовали свою детскую мечту. Мы купили новенькие велосипеды, на которых колесили не только по деревне, но и по лесным тропам. Были на седьмом небе от счастья!

А впереди была главная мечта - отслужить в Советской армии. Мы с нетерпением ждали повесток. Для нас это была возможность изменить свою жизнь, вырваться из деревни и нищеты.

Высылаю фото детей войны. Слева направо: Я, Женька и Валентин. Напечатайте, пусть посмотрят на себя старички».

Иосиф Адасьевич КРУПА.

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