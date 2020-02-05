Лукашенко будет разговаривать с Си Цзиньпином о работе китайских подрядчиков. Какие проекты в Беларуси провалили китайцы?

Во вторник в Добруше президент Беларуси заявил, что хочет обсудить с главой КНР Си Цзиньпином работу китайских подрядчиков, которые «провалили проекты в Беларуси».

- У меня с Си Цзиньпином будет очень серьезный разговор. Я ему уже как-то намекал, а сейчас мы основательно об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Неработающий завод в Добруше - проект почти на 400 млн. долларов

Речь идет как минимум о двух проектах, один из которых - в Добруше. Это завод про производству картона, который должен был заработать еще в 2015 году. Последний раз его обещали запустить в 2018 году. Вот что на эту тему говорил тогдашний вице-премьер Владимир Семашко:

- Это проект почти на 400 млн. долларов. С генподрядчиком (китайской компанией - ред.), который изначально брался за его выполнение, расторгли контрактные отношения, потому что мы видим, что он неспособен довести его до ума, он не занимался такими проектами.

Завод в Добруше должны были открыть в 2015 годуФото: Архив "КП"

Новый завод по-прежнему не работает: построить его смогли, а вот запустить - нет. Сейчас для этого нужно еще 83 млн. долларов.

- Для нас это очередная наука, как надо работать с иностранцами. Оказывается, не все они белые и пушистые. Поэтому ни на кого не надо молиться. Надо надеяться только на себя, - заявил Лукашенко. - А если на кого-то и выходим, то надо работать, как работают все: пусть чуть дороже, но это должны быть фирмы с хорошим именем.

По словам президента, запускать завод будет австрийская компания, и до конца этого года он должен будет производить картон.

Кстати, строительство китайцами завода было скандальным. В 2015 году китайские рабочие подняли бунт против руководства из-за невыплаченной за три месяца зарплаты и отправились в Гомель пешим маршем >

Еще один проваленный проект - в Светлогорске

С добрушским картонным заводом связан проект по строительству производства беленой целлюлозы в составе Светлогорского ЦКК. Завод тоже возвели китайцы и запустили его в конце 2017 года. Однако окрестности накрыла страшная вонь. Местные жители стали массово жаловаться на неприятный запах и плохое самочувствие, в Светлогорске организовали протесты против работы завода.

Завод в Светлогорске запустили, но он страшно вонял. Фото: БелаПАН

Прошло много времени, пока власти признали, что завод работает неправильно и остановили производство. По неподтвержденной информации, с китайцами возник конфликт, в итоге они уехали из Беларуси, однако оставили заблокированной компьютерную систему. Официально об этом не рассказывали.

Пусконаладочные работы все-таки удалось возобновить - помогали уже белорусские подрядчики. Только в конце 2019 года Госпромнадзор дал добро на запуск «вонючего» завода, а заработать на полную мощность он должен только в нынешнем году. Местные жители до сих пор жалуются на загрязнения заводом воздуха и воды.