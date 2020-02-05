«Следующий пик рождаемости должен случиться к 2045 году»: разбираемся, почему в Беларусь - антирекорд рождаемости c 1945 года

В 2019 году в Беларуси родился 87 851 малыш - это исторический минимум за весь послевоенный период. Например, в 1950-м в Беларуси родилось 197 тысяч детей, в 1990-м - 142 тысячи, а в 2000-м - 94 тысячи. Последний для страны беби-бум произошел в послекризисный 2015 год - родилось 119 тысяч детей.

- Рекорд совсем не веселый: даже в кризисные 90-е и непростые 2000-е рожали больше, а ведь тогда не было масштабной жилищной поддержки, пособий такого размера и семейного капитала, - отмечают в своем Телеграм-канале эксперты «Кастрычніцкага эканамічнага форума», который ежегодно проводится в Беларуси. - Да, в фертильный возраст входят поколения женщин, рожденные в 90-е, когда был провал рождаемости. Но уровень поддержки сейчас неизмеримо выше! «Столпы» - жилье и пособия - трогать никто пока не решается. Но если бюджетные деньги, сэкономленные на жилье, направить на повышение зарплат учителям, средняя семья в обиде не будет? Наверняка никто не обидится на государство, если оно даст зеленый свет разнообразным вариантам частных детских садов. Надо ли сомневаться в том, что можно найти такие варианты реформы системы пособий, при которых мамы (или папы) будут без обид на государство выходить из отпуска по уходу за ребенком в 2 года, а не в 3?

Чтобы поднять рождаемость, власти нашей страны каждый год пытаются ввести все более удивительные пособия: то «бонусы за скорость», то пособия для рожениц до 26 лет… При этом многие эксперты говорят, что ни в одной стране мира этого не удалось добиться экономическими мерами, по крайней мере – надолго.

- На самом деле возрастная структура населения влияет на цифры рождаемости гораздо больше, чем государственная политика в отношении демографии, - считает социолог Елена Артеменко. – Так, в 1995 году суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении. – Ред.) был 1,406, а к 2005 году он опустился до 1,252. Сейчас этот показатель в Беларуси - 1,541, поэтому говорить, что даже в 90-е и 2000-е ситуация была лучше, некорректно. Половозрастная пирамида населения у нас выглядит волнообразно: был пик рождаемости после войны, послевоенные дети обеспечили еще один пик в середине 60-х, а рожденные в 60-х обеспечили бэби-бум в середине 80-х. Это поколение во многом повлияло на повышение рождаемости в 2015-2016 годах, когда суммарный коэффициент рождаемости достиг 1,733. Но потом у этого многочисленного поколения прошел пик детородного возраста - отсюда и закономерное снижение динамики рождаемости. Следующий пик рождаемости должен случиться к 2045 году, но со временем этот эффект затухает. Чтобы оценивать, как влияет господдержка, нужно смотреть не на абсолютные цифры (они слишком сильно зависят от возрастной структуры), а на коэффициенты рождаемости - возрастной и суммарный. Кроме того, помимо поддержки семьи, для людей важна экономическая устойчивость страны в целом.