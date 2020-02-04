Лукашенко на прощание Помпео: «Передайте привет Дональду. У его зятя корни здесь»

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Минск на самолете Air Force Two - так называют американский «Борт №2», на котором летает вице-президент, первая леди страны и госсекретарь. Огромный самолет вмещает всего 45 VIP-пассажиров - остальное место занимает различное оборудование, в том числе и военное. К трапу подогнали огромный бронированный Chevrolet Suburban, принадлежащий посольству США в Беларуси.

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Минск на самолете Air Force Two - так называют американский «Борт №2», на котором летает вице-президент, первая леди страны и госсекретарь. Фото: Дмитрий МОЛОКОВИЧ.

Кто такой Майкл Помпео?

Майкл Помпео возглавляет Государственный департамент - это аналог нашего МИДа. Но в США госсекретарь - не просто министр иностранных дел. Он является наиболее высокопоставленным членом кабмина, по сути, третьим лицом в стране - после президента и вице-президента. Майкл Помпео занимает эту должность с апреля 2018 года, а до этого он возглавлял ЦРУ. Визитов американских политиков такого уровня во время правления Александра Лукашенко еще не было.

Напомним, в январе 1994-го в Минск на шесть часов прилетал президент США Билл Клинтон. С тех пор в Беларуси сменилось руководство страны, флаг и герб. А отношения между нашими странами сильно охладели. Пик кризиса пришелся на 2008 год, когда после дипломатического скандала американскому послу было предложено уехать из страны. Посла в Беларуси нет до сих пор - дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах США. В последнее время отношения по чуть-чуть налаживаются: Минск снял лимит на количество американских дипломатов, работающих в Беларуси, а в этом году в Беларуси снова - спустя 11 лет - появится американский посол. К нам стали заезжать американские политики все большей и большей величины - в августе в Минск прилетал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, а в сентябре - заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл.

Сразу из аэропорта Помпео поехал во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко.

- Я искренне рад нашей встрече, - начал Лукашенко. - По крайней мере по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее - мало и так далее. Конечно, в течение одного дня вы не изучите все вопросы. Но в первом приближении вы познакомитесь с Беларусью.

«У нас есть обеспокоенность по вопросу прав человека в Беларуси»

- Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций, для того чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. Я так понимаю, это то, что вы хотите, - сказал Майкл Помпео. - Я знаю о длительной истории белорусско-российских отношений. Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях. У нас есть обеспокоенность по вопросу прав человека, и мы будем продолжать продвигать реформы, чтобы права людей были защищены, - сказал он.

- У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает, - пошутил президент. Когда журналисты покидали зал, Майкл Помпео сказал, что любит их, «особенно когда они уходят». Александр Лукашенко парировал, что не против журналистов, но, когда они называют себя четвертой властью, советует им не забывать, что еще есть первая. Затем переговоры продолжились за закрытыми дверями в формате «один на один».

Интересно, что накануне приезда белорусские оппозиционеры написали обращение к госсекретарю, которое они передали в посольство США. На встрече с Александром Лукашенко они просили поднять ряд вопросов: проведения в Беларуси честных выборов по стандартам ОБСЕ, защиты прав и свобод граждан, проведения расследования «громких дел» - исчезновения оппонентов белорусской власти.

Прощаясь с Помпео, президент сказал:

- Передайте привет Дональду. У него же зять - Кушнир - у него корни здесь, - эти кадры показали по СТВ.

- Да, я знаю. Я скажу, чтобы он к вам приехал, - ответил Помпео.

- Вдвоем лучше, - сказал Лукашенко.

«Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять»

Глава белорусского МИД Владимир Макей о результатах встречи рассказал довольно обтекаемо: «обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений», «открытый и конструктивный характер диалога», «намерение продолжать диалог»... Американский визитер был более конкретным:

- Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам. Все, что вам нужно, - только обратиться к нам, - сказал он.

Напомним, с осени прошлого года между Беларусью и Россией идет очередной экономический спор: цены на газ согласованы временно, российская нефть и вовсе с 1 января перестала течь в Беларусь.

Еще один вопрос касался американских санкций, под которые попали белорусские чиновники, включая президента:

- Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели, - цитирует госсекретаря агентство БелТА. - В Беларуси достигнут значительный прогресс в этих вопросах. Дальнейший прогресс - это единственный способ снятия санкций.

- Беларусь, возможно, не является абсолютно идеальной страной в этом плане, - ответил Владимир Макей. - И мы понимаем, что должны реализовывать какие-то реформы в той или иной сфере. Мы это и делаем. У нас в соответствии с рекомендациями ООН разработан национальный план по правам человека, который успешно реализуется вместе с рядом неправительственных организаций.

Напомним, после наших президентских выборов 2006 года США наложили экономические санкции на ряд белорусских предприятий (сейчас эти санкции временно приостановлены) и лично на ряд чиновников, включая президента (эти санкции действуют до сих пор).

«Беларусь не будет частью какой-либо другой страны»

- Господин Лукашенко сказал, что Беларусь суверенная и независимая страна, и мы не можем быть частью какой-либо другой страны, - цитирует Майкла Помпео Интерфакс.

Из Дворца Независимости госсекретарь отправился в посольство США, где встретился с представителями гражданского общества - правозащитником Александром Беляцким, председателем офиса по правам людей с инвалидностью Сергеем Дроздовским, председателем Белорусского Хельсинкского комитета Олегом Гулаком и председателем «Таварыства беларускай мовы» Еленой Анисим. А вот представители белорусских оппозиционных партий приглашение на встречу не получили. Встреча длилась полчаса.

Встреча с правозащитниками.

- Мы рассказали о ситуации с правами человека в Беларуси, говорили о проблемах и наших рекомендациях, - рассказал «Свабоде» Алесь Беляцкий. - Помпео сообщил, что фактически то же самое сказал на встрече с Александром Лукашенко, где поднимал вопросы с правами человека. По его словам, США поддерживают вопросу независимости Беларуси, безопасности и прав человека.

А после обеда Помпео побывал в Парке высоких технологий. Визит получился кратким. Директор ПВТ кратко рассказал о достижениях: за 2019 год экспорт услуг Парка составил рекордные 2,1 миллиарда долларов, из которых 900 миллионов - в США. Сейчас в ПВТ зарегистрирована 751 компания, из которых 62 - с американским капиталом.