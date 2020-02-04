2020-02-04T15:26:30+03:00
Досуг
КП Беларусь

«Меню шрифтом Брайля и язык жестов с начальной школы». Подростки в Могилеве обсудили инклюзию

Чтобы больше людей узнали об инклюзивном обществе, ребята предложили объявить год инклюзии, создать мультфильмы, снять художественные фильмы, где главные герои - люди с ограниченными возможностями.
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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В Могилеве в рамках социально-образовательного проекта «Першыя» прошел второй региональный креатон для старшеклассников. 130 учеников из Могилева и области обсуждали вопросы инклюзии и предлагали варианты, как сделать жизнь удобнее для всех. Участие принимали и подростки с особенностями развития.

Вопросы обсуждали разные. Например, что сделать, чтобы общество больше узнало про инклюзию? Ребята предложили объявить год инклюзии, создать мультфильмы, снять художественные фильмы, где главные герои - люди с ограниченными возможностями.

Еще один вопрос, на который искали ответы: что можно улучшить в городе, чтобы жизнь стала комфортнее для всех? Открыть кафе с персоналом, который владеет языком жестов, и добавить в меню описания блюд шрифтом Брайля. Изучать язык жестов в школе еще с начальных классов, разработать специальный браслет для людей с аллергией.

БУДЬ В КУРСЕ

Региональные креатоны - часть образовательной программы проекта «Першыя», который реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. Первый креатон прошел в Витебске. Похожие креатоны пройдут 15 февраля в Гродно («Першыя ідэі: тэхналогіі») и 29 февраля в Гомеле («Першыя ідэі: экалогія»).

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