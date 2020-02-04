«Что еще просто бесит: когда ты сражаешься за эту копейку по нефти, газу (…), эти подонки внаглую средь бела дня воруют»: Лукашенко о задержанных директорах

4 февраля президент отправился на Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда», где рассказал о своих впечатлениях от встречи с госсекретарем США Майклом Помпео, борьбе Китая с коронавирусом, будущей встрече с Владимиром Путиным, почему разворачивали самолет и что лично его сильно бесит. А также о…

…ЗАДЕРЖАНИИ ДИРЕКТОРОВ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ

«Такого в Беларуси еще не было». «Что сделали эти дельцы - они создали в Москве «прокладку» - торговый дом. Обычная «прокладка». Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов».

Президент рассказал, какой факт его возмутил больше всего.

«Давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Мне доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально?»

…ВОЗВРАЩЕННОМ САМОЛЕТЕ

«Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому».

Александр Лукашенко обратил внимание, что четыре сахарных завода работают в Беларуси с советских времен. По его словам, современной Беларуси они достались в полуразрушенном состоянии, продукцию почти не производили.

«Дошло до того, что перед двумя ответственным руководителями положил наручники и сказал: «К утру не будет сахара, знаете, что будет». К утру во всех точках появился сахар. То есть сахар накапливали и перед периодом, когда спрос на него, сдерживали продажи - цены поднимались, и они выбрасывали его на рынок. Мне надоело ходить и кого-то уговаривать, и я таким образом когда-то заставил работать».

…МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАВОДОВ

«Там пописывают, что директора - молодцы, провели модернизацию заводов. А деньги где взяли? Я ездил к Си Цзиньпину (руководитель КНР. - Ред.), просил денег на эту фабрику. Точно так и тогда: напряглись, провели модернизацию четырех заводов. Сделали как конфетку».

Президент заявил, что нынешние директора заводов ему как дети, но недопустимо, когда кто-то наживается на том, что принадлежит не только трудовому коллективу, но и всему белорусскому народу.

Глава государства рассказал, что была еще одна афера.

«Там что-то с тарой связано. Создали тоже какое-то свое предприятие и эту тару для сахара у этого предприятия закупали. И там цены тоже завышали и делили маржу. Вот поведение этих директоров».

…НАУКЕ ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ

«В течение суток замели всех - это была моя жесткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал - посадили и сказали: только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски - собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег».

Президент раскритиковал СМИ, которые выступили в защиту подозреваемых.

«Судите сами, какие они были добрые. У меня ни к кому нет личных претензий. Я защищаю интересы государства. И знаете, что еще просто бесит: когда ты там сражаешься за эту копейку по нефти, газу, металлам, еще по чему-то, здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплату имели, эти подонки внаглую средь бела дня воруют. Разве это нормально? Ненормально. Поэтому это наука для всех директоров».

…КОРОНАВИРУСЕ

«Нам стоит тревожиться. Но только в одном - мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Я намекаю на личную гигиену. Все остальное - за Минздравом. Все зависит от нас. Это элементарное. Поэтому надо обезопасить себя, своих детей, особенно маленьких деток. А насколько это возможно, государство свои обязанности выполнит. Возможности такие у нас есть».

«Если мы не пылим, как некоторые страны тут гвалтом кричат, это не значит, что мы не занимаемся этим вопросом».

По мнению президента, он не принижает опасность нового вируса, но на этой проблеме наживаются многие компании.

«Не надо людей пугать. Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов». «Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

Александр Лукашенко считает, положительно то, что, в отличие, например, от России, не возникло ажиотажа и массовой скупки защитных медицинских масок.

«Никто не бегает, не мечется. Всего у нас на настоящий момент достаточно для того, чтобы обезопасить наших людей. Если вдруг что, мы это скрывать не будем. Изолируем человека (инфицированного вирусом. - Ред.) и будем лечить. Не дай бог, конечно. Пока у нас таких фактов не зарегистрировано. Поэтому будем жить спокойно».

…ПОМОЩИ КИТАЮ

«Надо кому-то границу закрывать, пусть закрывают. Мы не будем с китайцами прерывать наши отношения. Но и китайцы, и наши люди, которые приезжают из Китая (мы об этом посла проинформировали), - в аэропорту мы их досматриваем, на карантин берем, обследуем. У нас специалистов для этого достаточно. И мы предложили нашу помощь китайцам. Притом это не я предложил. Ко мне пришли специалисты во главе с министром и говорят: «Александр Григорьевич, если Си Цзиньпину нужна какая-то наша помощь, специалистов, мы готовы выехать».

…ВАЛЮТЕ

Президент пообещал, что вопросу импортозамещения будет уделяться пристальное внимание.

«У нас нет нефти, как в России. Они могут купить любые запчасти: им не жалко валюты. Нам надо валюту зарабатывать, поэтому желательно не вывозить ее. За импортозамещение мы возьмемся серьезно. Это же не дело».

…ОТНОШЕНИЯХ С США

«Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей - ведущей страной мира».

Оценил и встречу в Минске с Майклом Помпео.

«Мы обсудили все, что я знаю, что они знают. Он мне говорил откровенно о своей политике. Я говорил так, как я это понимаю. Он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией. Он мне сказал: не волнуйся, мы Беларуси поможем. И его заявление, что мы (США. - Ред.) по конкурентной цене нефть поставим».

…ОЗАБОЧЕННОСТИ РОССИИ

«В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь!»

«Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один».

…ОЦЕНКЕ БЕЛАРУСИ

По словам Александра Лукашенко, американская сторона оценила усилия Беларуси в решении конфликта в Донбассе.

«Они это заметили, оценили. И мне Майк (Помпео) об этом сказал. Они увидели реальную Беларусь. Не ту, которой наши отморозки возили прожекты туда и рисовали, а увидели, что это нормальная страна. И прав здесь хватает, и никому жить не мешают».

Президент напомнил, что встречался за последние годы со многими представителями США высокого ранга и различными экспертами, политологами. А ПВТ в Беларуси начинали создавать с участием американцев.

«Но в России нашим злопыхателям невдомек окунуться в эту историю. То есть мы тихо, спокойно выстраивали наши отношения».

…УЛУЧШЕНИИ ОТНОШЕНИЙ

Лукашенко рассказал историю, когда у Беларуси еще были плохие отношения с США, президент России Владимир Путин посещал эту страну.

«Там ему поставили в упрек, что из-за него эта диктатура существует в Беларуси. И когда после этого мы с ним встретились, он мне говорит: «Слушай, ну я тебя прошу, ты с ними как-нибудь помягче». Я говорю: «В чем помягче?» - «Не ссорься, с ними надо налаживать отношения». Слушайте, я это и делаю. Кто сейчас взволновался там, кому мы перешли дорогу?».

…МОМЕНТЕ ИСТИНЫ

Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с Владимиром Путиным.

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией. - Ред.). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос».

И подчеркнул, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом.

«Но если вы пообещали за 5 лет (когда «Белтрансгаз» купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли».

…ОТНОШЕНИЯХ

«Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите - пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах, Помпео (госсекретарь США. - Ред.) приехал. Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?»

И подчеркнул, что Беларусь, как суверенная и независимая страна, определяет, какую проводить внешнюю политику.

«Или мы этим навредили России? Нет».

…ДВУГЛАВОМ ОРЛЕ

«По поводу того, куда мы смотрим, если кого-то из россиян это волнует, то они пусть посмотрят на своего двуглавого орла - они смотрят и туда, и сюда. А мы в центре. Поэтому мы смотрим, что происходит вокруг. И мы не Россия. Это «медведь» - огромная страна. Им можно смотреть на восток, запад и больше никуда». «А мы, если только что-то прозеваем, то нашему орлу и голову открутят, и похоронят. Поэтому мы вокруг смотрим, мониторим и живем своим умом».

…ПОСТАВКАХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам».

Президент рассказал, что в России не соглашаются на такие предложения и настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти в Беларусь.

«А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?»

«Притом мы же не просим у них никаких денег. Мы уже и кредиты им заплатили за прошлый год, не перекредитовывались. А если говорить по кредитам, то американцы им платят 1,5% за то, что они там валюту держат, а мы им платим от 4% до 6%. Счастье нам подарили - $1 млрд ежегодно мы России платим. Они удачно разместили свои деньги».

…КРЕДИТАХ

Президент подчеркнул, что сейчас Беларусь не просит у России кредитов и предлагает сотрудничество.

«Нет, не хочется. Хочется, понимаете, по-византийски по голове ударить и наклонить. Зачем это нужно?»

«Мы готовы сотрудничать. Но это должно быть честно, прозрачно и искренне. Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня $127 за 1 тыс. куб. м газа предложили. Спотовые цены в Европе - до $100 газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите. Кто кого кормит, показывает товарооборот. У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией $9 млрд. То есть они у нас продают на $9 млрд больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают. А идет пропаганда, начинают уже россиян настраивать против Батьки Лукашенко и Беларуси. Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха».

«Поэтому не надо бояться. Надо налаживать отношения. Нам надо передать новому поколению то, что мы сделали (в прошлые годы по развитию двусторонних отношений с Россией. - Ред.), притом в достойном виде».

По материалам belta.by