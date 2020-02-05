Среди самых популярных в Беларуси книг - биография южнокорейской поп-группы, белорусский любовный роман и интригующий «Ни сы»

«БЕЛКНИГА»: НА ПЕРВОМ МЕСТЕ - БЕЛОРУССКИЙ ЛЮБОВНЫЙ РОМАН

Свой рейтинг популярности «Белкнига» составляет ежегодно. В этом году в топе оказались не только новинки 2019-го, но и бессменные лидеры. Радует, что среди них много белорусских авторов.

- Для нас такой рейтинг - регулярная практика, - рассказывают в «Белкниге». - Есть книги и авторы, которые не первый год в рейтинге. Например, в 2018 году «Три товарища» была на 7-м месте, «Гарри Поттер» на русском языке - на 9-м, «Гэта Беларусь, дзетка!» - на 8-м, а «Ночь» Мартиновича - на 4-м.

1 Наталья Батракова «Бесконечность любви, бесконечность печали. Книга вторая»

4 тысячи экземпляров романа самой романтичной белорусской писательницы Натальи Батраковой смели с полок за 11 дней со дня релиза! Главные герои «Бесконечности» - журналистка и бизнесмен, которые строят свою любовь, переживают предательство и учатся прощать.

2 Джоан Роулинг «Гары Потэр і філасофскі камень»

Релиз белорусского перевода первой части поттерианы состоялся 14 декабря, и всего за 18 дней книга стала одной из самых продаваемых.

3 Иван Крук, Оксана Котович «Золотые правила народной культуры»

Здесь есть все о приметах, обрядах и традициях белорусов: от заговоров против зубной боли до объяснений, почему красивые люди рождаются в четверг, а невезучие - в среду.

4 Владимир Леонтьев «Букварь для дошкольников»

Красочный и милый букварь 2019 года выпуска для самых маленьких поможет отличать гласные и согласные буквы алфавита, собирать их в слова и затем - научиться читать.

5 Марта Чернова, Мария Черякова «Гэта Беларусь, дзетка!»

В отличие от типичного путеводителя по Беларуси эта книга более душевная и шутливая и точно не даст уснуть от обилия исторических фактов. Например, иностранцу объяснят определения белорусских слов вроде «ссобойка» или «лазня».

6 «Беларусь приглашает=Belarus welcomes»

Самый обычный иллюстрированный путеводитель по Беларуси с готовыми маршрутами путешествий, историей достопримечательностей и важными для иностранцев адресами и телефонами.

7 Эрих Мария Ремарк «Три товарища»

Еще одному бессмертному лидеру продаж по всему миру скоро стукнет 85 лет, но он не теряет популярности.

8 Виктор Мартинович «Мова»

Первую изданную в 2014 году тысячу экземпляров лингвистического боевика Виктора Мартиновича раскупили за недели. Небывалый успех для белорусской литературы!

9 «Залатая скарбонка. Хрэстаматыя для дашкольнікаў»

Книга включает 416 страниц сказок и других произведений художественной литературы для детей разных возрастов.

10 Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

Бессмертный булгаковский роман замыкает десятку книг, за которыми белорусы приходят в магазины «Белкниги».

Популярные книги.

Оz: В ПОИСКАХ СПОСОБОВ ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Первые места топа самых популярных книг в 2019 году в магазинах сети oz.by оккупировали книги по саморазвитию.

- В последнее время читатели больше интересуются жанром нон-фикшн, чем художественной литературой. Особенно популярны книги по психологии и ЗОЖ, а бестселлерами часто становятся книги, авторы которых - звезды Instagram и YouTube. Также в списке постоянных лидеров продаж - научно-популярная литература, например, книга «Sapiens. Краткая история человечества» держится в бестселлерах на протяжении нескольких лет. Сохраняется тренд на литературу медицинской тематики, наши клиенты часто интересуются такими книгами как «Человек Противный. Зачем нашему безупречному телу столько несовершенств» и «Неестественные причины». В нашем топе за 2019 год сразу две книги на эту тему, - рассказали нам в Оz.

1. «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»

Бестселлер по саморазвитию с «соленым юмором» (так указано в описании), вышедший в 28 странах тиражом в 1 млн экземпляров.

2. «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым»

Вопреки ожиданиям, распиаренный психолог Михаил Лабковский практических советов по избавлению от проблем в книге не дает. Его излюбленный прием - эфемерные советы вроде «Хочешь быть свободным - будь им».

3. «Будет больно: история врача, ушедшего из профессии на пике карьеры»

В британском бестселлере 2017 года молодой врач рассказывает о жизни и работе, где есть место диагнозам-головоломкам, дежурствам, забавным случаям из практики, победам и горьким поражениям.

4. «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо»

Американский блогер 35 лет от роду через истории жизненных провалов (как своих, так и известных людей) объясняет, почему полезно отложить гиперуверенность в себе и начать «делать хоть что-нибудь».

5. «Sapiens. Краткая история человечества»

Сейчас израильский писатель-футуролог Юваль Ной Харари, продавший свыше 30 млн экземпляров своих книг, - один из самых влиятельных мыслителей мира, а его прогнозы даже провоцируют серьезные общественно-политические скандалы.

6. Благие знамения

Мегапопулярность фэнтэзи-романа в 2019 году вполне объяснима: по книге недавно вышел британско-американский мини-сериал.

7. «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии»

Британский нейрохирург Генри Марш предельно искренне раскрывает свою внутреннюю борьбу как медика и простого человека, рассказывает о работе с онкологическими больными Украины и праве на эвтаназию.

8. «Гравити Фолз. Дневник 3»

От книги в восторге все дети, посмотревшие одноименный сериал (а от него, в свою очередь, - все критики). Еще бы, ведь в фантастической истории открываются секреты, не раскрытые в сериале!

9. «Когда я вернусь, будь дома»

Молодой азербайджанский журналист написал книгу от лица женщины, но, по признанию критиков, «скатился к кулинарным рецептам и мелодраматичным штампам, облитым сладким сиропом пошлости». Что, впрочем, не помешало ему продать 500 тысяч экземпляров этих рецептов.

10. «Самый лучший самоучитель английского языка»

Достаточно добавить всего два слова в превосходной степени - и все, рука тянется именно к этому самоучителю.

DEAL.BY: В ЛИДЕРАХ - КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Кажется, на известной торговой площадке чаще всего в прошлом году закупались мамочки в декрете. Практически весь рейтинг состоит из книг по саморазвитию и обучению детей. Впрочем, это не удивительно: последнее исследование Белстат и ЮНИСЕФ показало, что 9 из 10 белорусских семей занимаются дошкольным обучением своих детей. Из примечательного - 7-е место рейтинга, на котором оказалась биография мальчуковой K-pop группы.

- Саморазвитие - мировой тренд последних лет, отсюда и резкий всплеск спроса на такие книги. Кто-то ударился в ЗОЖ, кто-то в саморазвитие. А детские книги - это особенность нашей площадки. По итогам 2019 года, категория детских товаров - на третьем месте по частоте покупок. Поэтому родители вместе с игрушками для своего малыша покупают и книги для детского развития и воспитания, - объясняет PR-менеджер Deal.by Елизавета Костюкевич.

1. «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо»

2. «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым»

3. «Развитие речи детей второй младшей группы с использованием метода наглядного моделирования (книга +СD)»

4. «Лепка в детском саду. Примерное перспективно-календарное планирование (книга +CD)»

5. «Развитие речи детей средней группы с использованием метода наглядного моделирования (книга + CD)»

6. Правила дорожного движения 2019

7. «BTS Биография группы, покорившей мир» Эдриана Бесли

8. «Большой самоучитель английского языка»

9. «Рисование в детском саду (книга + CD)»

10. «Конструирование в детском саду. Примерное перспективно-календарное планирование (книга+CD)»

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

- Психология вошла в нашу жизнь в начале 90-х. Тогда было много самодеятельных психологов, ничего не знавших и не умевших, но искренне старавшихся помочь людям. Сегодня на страже психологического здоровья населения стоит целая армия психологов. Каждая передача, каждое событие комментирует психоаналитик или гештальт-терапевт. Поэтому у людей возрос интерес к психологии. А так как профессия требует длительного, непрерывного и дорогого обучения, услуги психологов могут себе позволить не все. Поэтому так популярны различные книги по самопознанию и самоанализу. И последнее - многие психологи, помня девиз психоанализа «Пиши или умри», представляют на суд читателей крайне интересные и привлекательные тексты, в которых легко узнать себя и понять причины своих проблем, - объясняет психолог Наталья Олифирович.

КСТАТИ

Топ-5 самых популярных в мире книг за последние полвека

1. Библия. Книгу перевели на тысячи языков мира и продали общим тиражом почти 4 миллиарда.

2. «Цитаты Мао Цзэдуна», написанные бывшим правителем Китайской Народной Республики, содержат 427 цитат и были проданы тиражом 820 миллионов экземпляров.

3. «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг. За 20 лет поттериана разошлась тиражом 400 миллионов экземпляров и даже опередила «Властелина колец».

4. «Властелин колец» Толкина. Роман-эпопея про хоббита Фродо Бэггинса стал популярен во всем мире, его купили 103 миллиона раз.

5. «Алхимик» Пауло Коэльо, принесший автору мировую славу, вышел тиражом общим тиражом 65 миллионов экземпляров. Историю пастуха Сантьяго, который искал приснившиеся ему египетские сокровища, перевели на 67 языков мира и прочитали в 117 странах.