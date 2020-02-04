В Беларуси ввели новые правила провоза наличных денег через границу

В Беларуси, а также во всех странах, входящих в ЕАЭС (а это Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан), изменились правила провоза через границу наличных денег. Теперь физические лица, которые перевозят через границу больше 100 тысяч долларов по курсу, обязаны не только их задекларировать, но и подтвердить их происхождение.

Как пояснили в Государственном таможенном комитете, новое требование касается не только наличных денег, но распространяется также на чеки, векселя и ценные бумаги, которые можно обналичить. Для того чтобы подтвердить происхождение задекларированных денег, на границе нужно будет предоставить банковские документы о проведении конверсии, снятии средств со счета, полученном кредите. Подтвердить легальность денег можно также документами о проведенных гражданско-правовых сделках (к примеру, договоры дарения либо наследования).

К слову, неизменной осталась действующая ранее норма: по-прежнему обязательно надо декларировать наличные деньги или дорожные чеки, сумма которых превышает 10 тысяч долларов по курсу. Но объяснить их происхождение на границе не попросят, если сумма не больше 100 тысяч у. е.