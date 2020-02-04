Вступительная кампания-2020: если пойти к репетитору сейчас, родителям школьника надо готовить от 1000 рублей

До начала вступительной кампании в белорусские вузы еще несколько месяцев, но подготовка у абитуриентов в самом разгаре. Главным нововведением вступительной кампании мог бы стать комплексный общеобразовательный тест. Он должен объединить выпускные экзамены в школах и централизованное тестирование. По принципу же похож на российский ЕГЭ. Впервые о такой форме проверки знаний заговорили еще в 2017 году на республиканском педсовете.

- Комплексный общеобразовательный тест - условное понятие. В чем вопрос? В том, что сегодня форма аттестации за курс средней школы не соответствует форме аттестации при поступлении в высшие учебные заведения, - объяснял несколько лет назад министр образования Игорь Карпенко, когда только заговорили о новом экзамене. - Раньше, если мы писали в школе сочинение, то четко знали, что при поступлении в вуз тоже будем писать сочинение. А сейчас получается так: я пишу изложение, пишу контрольную работу по математике в школе, а приходя поступать в вуз, сдаю тесты - совершенно другая форма аттестации.

Поэтому, говорил министр, очевидно, что форма выпускного экзамена за курс средней школы должна соответствовать форме поступления в высшее учебное заведение.

- Мы ведем разговор, назовем его условно, об общеобразовательном тесте, - продолжал министр. - Может, это будут два теста. Сейчас эти вопросы отрабатываются... Это может появиться к 2020 году.

Но несколько дней назад министр Игорь Карпенко сообщил, что в этом году абитуриенты будут по-старому сдавать и выпускные экзамены, и ЦТ.

- Нынешняя вступительная кампания будет проходить по тем правилам, которые существуют, хотя определенные изменения в правила приема мы сегодня готовим, - сказал министр образования. - Мы разработали систему возможного совмещения экзамена в школе и централизованного тестирования. Сейчас идет обсуждение. Для этого потребуется примерно два-три года.

Пройти репетиционное тестирование стоит 7 рублей

Значит, в этом году абитуриентам придется, как и раньше, сдавать и экзамены в школе, и тестирование. Прошлым летом Министерство образования утвердило перечень выпускных экзаменов для школ. В нем не планируется изменений в сравнении с прошлым годом. После 11-го класса школьники будут сдавать четыре экзамена: письменно - математику и белорусский или русский язык (на выбор); устно - иностранный язык и историю Беларуси. Девятиклассники будут сдавать три письменных экзамена: белорусский, русский языки и математику.

К выпускным школьным экзаменам в основном готовятся в школе. А вот подготовка к ЦТ чаще всего становится дополнительной строкой расходов для родителей: платные занятия, репетиторы… Стоимость часа работы с репетитором начинается от 20 рублей. В редких случаях попадаются объявления с ценой пониже.

Мы посчитали, сколько денег придется отдать за занятия у репетитора, если начать заниматься сейчас, когда до тестов остается около четырех месяцев, или приблизительно 20 недель. Предположим, в семье есть одиннадцатиклассник, который будет сдавать стандартный набор тестов: физику, математику и язык. С математикой в школе отлично, можно справиться без помощи репетиторов. С физикой чуть похуже: если начать заниматься в феврале, за одно занятие в неделю можно подтянуть знания. Берем минимальную стоимость (те самые 20 рублей в час) - к июню придется отдать около 400 рублей.

Но физика - не единственный предмет, где нужен репетитор. Еще есть и язык, с которым у нашего одиннадцатиклассника проблемы. Здесь, чтобы получить приличный результат, без трех часов в неделю не справиться. А значит, родителям надо достать из кошелька больше тысячи рублей. Всего за работу с репетиторами отдадим около 1400 рублей. Стоит учесть, что наш одиннадцатиклассник усредненный. Кому-то, чтобы сдать физику, надо заниматься каждый день, а есть и уникальные дети, которые справятся без репетиторов.

Сейчас проходит второй этап репетиционного тестирования. На котором можно потренироваться сдавать тесты. Во-первых, посмотреть, какие будут задания. А во-вторых, прочувствовать атмосферу, чтобы не было удивления летом, когда придется сдавать ЦТ.

Стоимость одного РТ - 7 рублей. Кстати, на сайте Республиканского института контроля знаний можно пройти и дистанционное репетиционное тестирование - один из этапов бесплатно. Можно решать тесты по всем предметам, а после этого посмотреть ответы, где объясняется каждое задание.