Минчане собрали тысячи подписей против оплаты за 15 секунд. «Минсктранс»: «Мы изучаем мнения»

Одна из петиций требует отправить в отставку руководство «Минсктранса». Жители столицы возмущены нововведениями от этого предприятия. Первое касается оплаты проезда - многих возмутила новость о том, что валидаторы и компостеры будут блокировать через 15 секунд после начала движения автобуса. Так транспортники планируют бороться с безбилетными пассажирами, которые пробивают билеты только после того, как увидят контролеров.

Не понравилась минчанам и новость о том, что в наземном транспорте не будет оплаты проезда банковскими картами - эксперимент, действовавший на трамвайном маршруте №6, признали неуспешным.

- Мы не могли контролировать поступление средств, их объемы и не могли точно установить количество пассажиров, которые воспользовались данной услугой. Это может привести к финансовым потерям нашего предприятия, - пояснил заместитель главного инженера ГП «Минсктранс» Михаил Слодинский.

Жители столицы мгновенно отреагировали на ситуацию и за день создали сразу три петиции в адрес предприятия.

Авторы первой петиции просят отменить новые правила оплаты наземного транспорта, по которым валидаторы и компостеры будут блокироваться. «Данная система, полагаем, ущемляет в правах пассажиров пожилого возраста и пассажиров с ограниченными способностями. А также дает возможность для отговорок недобросовестным пассажирам наподобие: «Я не смог, меня толпа протолкнула вперед, и все...» и иных. Данное нововведение, по нашему мнению, приведет к постоянным конфликтам и стычкам в общественном транспорте города и страны в целом, что в свою очередь сделает его менее привлекательным как для граждан страны, так и для туристов!» - говорится в тексте петиции.

Ее инициаторы подчеркивают, что такая система оплаты будет создавать проблемы для пожилых людей, которые не особо расторопны, и пассажиров с грудными детьми. С авторами петиции всего за несколько часов согласились более 1000 человек. На данный момент сбор подписей для нее закрыт - петицию уже отправили в «Минсктранс».

Инициаторы второй петиции просят вернуть и развить бесконтактную систему оплаты проезда в наземном транспорте. «Развить - это значит запустить оплату не только в трамвае №6 "ДС ''Серебрянка'' - ДС ''Зеленый Луг'', но и на других видах транспорта и маршрутах», - поясняют авторы петиции. Они уверяют, что этот способ оплаты избавит от необходимости искать киоски и упростит пользование общественным транспортом для иностранных туристов.

Эту петицию также активно поддерживают в сети: со вчерашнего дня ее уже подписали более 1600 человек. Сбор подписей продлится еще 13 дней.

Минчане просят отменить новые правила оплаты наземного транспортаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Третья же петиция и вовсе требует отправить в отставку руководство предприятия. «За отсталость общественного транспорта города Минска, за противодействие в раскрытии полного функционала валидаторов в городском общественном транспорте (стоимостью $727 каждый), за принятие непопулярных и антиобщественных решений предлагаю руководству коммунального транспортного унитарного предприятия «Минсктранс», а именно: генеральному директору Папенку Леонтию Трифоновичу и его заместителю Тозику Виктору Афанасьевичу, подать в добровольную отставку», - говорится в петиции. На момент написания этой статьи петиция набрала более 2000 подписей и будет отправлена через 13 дней в «Минсктранс» и Мингорисполком.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Мы изучаем мнения людей, а потом будем делать выводы»

«Комсомолка» обратилась в «Минсктранс» и узнала, что думают на предприятии по поводу этих петиций. Как стало понятно из непродолжительной беседы, новое «правило 15 секунд» может быть отменено.

- Люди сейчас активно обсуждают эту тему. Пусть обсуждают. Мы изучаем мнения людей, а потом будем делать выводы, - сказал заместитель гендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик и добавил, что вероятность отмены такого нововведения есть.

Ситуацию с внедрением бесконтактной оплаты он комментировать не стал. А вот по поводу отставки руководства высказался:

- Каждый волен что-то писать и что-то делать. Если бы вы знали, сколько раз меня за мою жизнь с работы снимали. Я спокойно на все это реагирую.