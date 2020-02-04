«Назвал меня параноиком и любителем копаться в грязном белье»: папы из Минска судятся из-за сообщений в школьном вайбер-чате

Конфликт между родителями учеников 5-го класса одной из минских школ произошел еще два года назад. Родители собрались сделать растяжку с фотографиями детей, чтобы болеть за них на соревнованиях.

«У меня есть грешки молодости, которые не касались этого класса»

Павел, папа одной из учениц, предложил услуги знакомого фотографа, снимки прислал в общий родительский чат. Другому папе, Дмитрию (имя изменено по просьбе мужчины), фотографии не понравились. Он позвонил фотографу, уточнил и стоимость его работы.

- Я выложил все фотографии, сказал, скачивайте кому надо. Никакого принуждения не было: фотограф назвал сумму, мы ее раскинули на тех, кому понравились фотографии, - вводит в курс дела Павел. - После того как Дмитрий позвонил фотографу, я написал сообщение в чате, из-за которого все и началось: «Уважаемый Дмитрий, я долго думал, говорить вам это или нет, но скажу не за спиной, как это делаете вы, а прямо при всех. После сегодняшнего вашего поступка я больше никогда ничего не стану предлагать и делать в нашем классе. Вы поступили подло, хотя, казалось бы, один из самых взрослых и разумных людей. Это низко - позвонить фотографу, рассказать ему, что он плохо снял, проверять, заработал я что-то или нет. Вы не юрист - вы (…). Дальше каждый вставит сюда слово, соответствующее его воспитанию», - читает со скриншота Павел.

Дмитрий потребовал извинений и выложил в чате запись разговора с фотографом. Те самые выражения, из-за которых стороны оказались в суде, прозвучали позже:

- Параноиком я назвал его после того, как он мне написал: «Я просто знал, с кем имею дело, переврать не получится». Формулировка обижает меня в первую очередь. У меня есть грешки молодости, которые никоим образом не касались этого класса. Он все это скопировал, сделал скриншоты и выложил в чат, мол, познакомьтесь, с кем имеете дело. Я улыбнулся и со смайликами ему написал: «О, вы еще и любитель грязного белья». И пошло-поехало, - говорит Павел.

Дмитрий утверждает, что его сына в классе начали травить - мальчик перешел в другую школу. Ответчик травлю отрицает и привел трех свидетелей, которые готовы были это подтвердить.

Вскоре и дочь Павла тоже перешла в другую школу - так случилось, что дети снова оказались в одном классе:

- Когда я это узнал, написал ему, мол, давайте конфликт оставим в прошлом, чтобы наши отношения не влияли на детей. Дмитрий ответил, что своим приходом в тот же класс, где учится его сын, я вынуждаю его подать иск о защите чести и достоинства. А за неделю до суда он написал об этом в чате класса: «Через неделю суд, приходите, будет интересно». Притом что другие родители в новой школе даже не были в курсе нашего конфликта.

Дмитрий утверждает, что его сына в классе начали травить – мальчик перешел в другую школу. Фото: pixabay.com

Дмитрий говорит, что в суд обратился с глобальной целью: чтобы научить людей нормально общаться в чатах.

- Надо как-то контролировать свои эмоции и не опускаться до оскорблений. С ответчиком конфликт давний - если бы он не пришел в новую школу, ничего бы не было.

«Мне поставили клеймо, выставили психически нездоровым человеком»

Дмитрий считает, что сообщения, о которых шла речь выше, порочат его честь и достоинство, и просит 500 рублей моральной компенсации.

- Они написаны в форме категоричного утверждения, - говорит мужчина в суде. - Сказано все четко, то есть фактически мне поставили клеймо, выставили психически нездоровым человеком. Если бы он написал «по моему мнению», это могло бы сойти за оценочные суждения. Скобки, которые он рассматривает как смайлики, не имеют никакого значения. Если я кого-то оскорблю и поставлю несколько скобок - выходит, это уже не оскорбление? Такого фразеологического оборота, как любитель чужого грязного белья, нет ни в одном толковом словаре. Есть такое психологическое отклонение, как фетишизм. У меня коллекции белья нет, и я не знаю, как ответчик собирается это доказывать.

Ответчик просит зачитать значение этого выражения из толкового словаря.

- Вы понимали, в каком значении написана фраза? - уточняет он у истца.

- Да, в буквальном, - невозмутимо отвечает Дмитрий.

По словам истца, до этого ни с кем конфликтов в школьном чате у него не было. Но позже в суде прозвучало, что похожая ссора все-таки была: одна из мам несколько лет назад написала в адрес Дмитрия фразу, которая его оскорбила, - мужчина подал в суд, женщина в результате выплатила ему 20 рублей.

Павел обращает внимание суда, что фетишистом Дмитрия никогда не называл и не ставил диагнозы.

- Слово «параноик» не состоит в международной классификации болезней последней редакции. Слово имеет только одно определение - это один из психотипов. Это все равно что назвать человека сангвиником, меланхоликом - это не оскорбление, - отстаивает свою позицию Павел.

«Готов не ходить на родительские собрания, чтобы только не видеться с Дмитрием»

Дмитрий говорит, что переживал после конфликта с Павлом, начались проблемы со здоровьем - отчасти с этим и связана сумма, которую он просит взыскать.

- Простите, человеку 55 лет, дай бог мне хотя бы дожить до этого возраста, - отвечает на это Павел. - Я сегодня взял на всякий случай 500 рублей, которые он с меня требует. Проиграю - и тут же пойду заплачу, чтобы больше этого человека не видеть вообще. У меня трехлетний ребенок болеет бронхитом, а я вынужден находиться здесь, в суде, - рассказывал Павел в перерыве.

Дмитрий говорит, что в суд обратился с глобальной целью: чтобы научить людей нормально общаться в чатах. Фото: pixabay.com

Судья предложила сторонам заключить мировое соглашение и договориться о сумме моральной компенсации.

- Если это станет гарантией того, что я больше никогда его не увижу и не услышу, я эти деньги заплачу, - вздыхает ответчик. - Но наказывать надо людей, которые провоцируют конфликт. Я бы хотел, чтобы этот спор исчерпал себя. Готов не ходить на родительские собрания, чтобы только не видеться с Дмитрием.

Ответчик заявил, что готов заплатить истцу 20 рублей и выплатить половину госпошлины - 75 рублей. Если стороны заключают мировое соглашение, 50% госпошлины выплачивают из бюджета.

Дмитрий на мир согласился не сразу.

- Я не хочу, чтобы Павел чувствовал себя победителем в данном процессе. Я подавал в милицию четыре заявления о клевете и получил четыре отказа. Я бы подал еще, но мне просто жалко денег и здоровья.

- Вы это говорите после двух лет?! - возмущенно переспрашивает Павел.

«Если откажусь от этих требований, то получится, что я действительно параноик»

- Детям нужно продолжать учиться в одном классе. Может быть, действительно есть смысл закончить спор миром? - говорит судья. - Озвучьте ту сумму, которой вы будете удовлетворены. В этой ситуации разумнее всего был бы компромисс. Это должен быть компромисс между всеми участниками этого чата.

После колебаний истец согласился закончить спор, но с условиями: оплата половины госпошлины и 130 рублей компенсации морального вреда. При этом для заключения мирового соглашения ему нужно отказаться от своих требований о защите чести и достоинства - обратиться с ними в суд снова он уже не сможет.

- Единственное, что меня смущает, - вряд ли ответчик сделал выводы. Парадокс в том, что если откажусь от этих требований, то получится, что я действительно параноик и сам признал это.

После долгих обсуждений стороны сошлись на том, что Павел выплатит Дмитрию 200 рублей, а тот откажется от своих требований - оба подписали мировое соглашение.

- Вы довольны тем, как закончился конфликт? - поинтересовались мы у Дмитрия.

- И да и нет. Получается ничья, но учитывая то, что наши дети учатся вместе, это разумное решение. Но я видел, что человек не сожалеет, более того, думаю, считает себя победителем. Теперь никто не будет писать в чате - ни я, ни он. Да и флуда в чате станет меньше, люди больше будут задумываться о словах.