Рассрочек с 0% больше не будет?! Белорусские банки меняют правила кредитования потребителей

Белорусские банки стали отказываться от привычных многим белорусам карт рассрочек. Напомним, Национальный банк рекомендовал коммерческим банкам ограничить размер любого вознаграждения (тарифа, комиссии, бонуса, платы), которое коммерческие банки получают от торгового объекта. По данным Национального банка, в некоторых случаях эти скрытые платежи (а их, так или иначе, оплачивали простые покупатели) достигали 30%.

Одним из первых выполнил рекомендацию регулятора Беларусбанк: с 1 февраля он прекратил предоставлять кредиты по программе «Рассрочка без переплат». Отметим также, что в настоящее время правила предоставления другого кредитного продукта Беларусбанка - карты рассрочки «Магнит» - не изменились. Эта карта рассрочки пока сохраняется, ее можно оформить.

В Приорбанке поступили иначе: в случае если вы оформляете рассрочку на срок более чем на шесть месяцев, то она уже не будет беспроцентной. Банк начал взимать до 6% годовых, хотя ранее ставка была чисто символической - всего 0,01%, а максимальный срок рассрочки составлял 24 месяца.

Правила предоставления и пользования популярной у белорусов карты «Халва», которую оформляет МТБанк, и карты рассрочки «Черепаха» от Банка ВТБ пока не изменились.

Отметим также, что банки должны отчитаться перед Нацбанком о снижении скрытых процентов до 8 февраля, а значит, в ближайшие дни правила предоставления рассрочек могут измениться.