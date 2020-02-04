2020-02-06T10:52:40+03:00
Общество
КП Беларусь

«Выбросили ванну, отдали ноутбук»: семья из Глыбочки рассказывает, как стала самой экономной в Витебской области

Супруги-педагоги придумали, как тратить на треть меньше электричества и втрое меньше воды и планируют замахнуться на солнечные панели
Наталья ПАРТОЛИНА
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В самой экономной семье Витебщины воду зря не льют - у каждого свой стаканчик для полоскания зубов. Фото: из архива семьи Терешковец.В самой экономной семье Витебщины воду зря не льют - у каждого свой стаканчик для полоскания зубов. Фото: из архива семьи Терешковец.
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Таисия и Артем Терешковцы из агрогородка Глыбочка Ушачского района – самая экономная семья в Витебской области. У них и справка есть. Точнее, не справка, а диплом областного Энергомарафона. Терешковцы победили в номинации «Самая энергосберегающая семья».

Таисия и Артем работают в школе, она преподает немецкий язык, он физкультуру. У Терешковцов двое детей – школьница Ксения и двухлетний Алёша. Об экономии ресурсов в семье задумались несколько лет назад. Что сподвигло на это – желание денежку сэкономить или об экологии позаботиться, - Таисия Игоревна уже и не может вспомнить. Говорит, и то и другое в равной степени. Начали с воды.

-У нас в доме центральное водоснабжение, а счетчиков не было. Установили их и стали искать способы экономии, - рассказывает Таисия Терешковец. – Заменили стиральную машину на новую, более современную и экономичную. Если одежда не сильно грязная, стираю на режиме «мини», это короткий цикл с несильным нагреванием воды. Я в интернете нашла информацию, что разницы в том, в холодной воде стирать или в горячей, практически нет. Попробовала, и правда, все отстирывается, а воды уходит меньше. Главное, соблюдать режим загрузки машины, который рекомендуют в инструкции.

Стирка короткими циклами помогает экономить и воду, и электричество. И отстирывается все прекрасно, особенно если сильно не пачкать одежду. Фото: из личного архива семьи Терешковец.

Стирка короткими циклами помогает экономить и воду, и электричество. И отстирывается все прекрасно, особенно если сильно не пачкать одежду. Фото: из личного архива семьи Терешковец.

Еще Терешковцы модернизировали краны и душ – поставили на все аэрирующие насадки. Это такие «ситечки», которые разбивают водяную струю на множество тонких струек. Ее так меньше вытекает. Каждому члену семьи завели стаканчик для чистки зубов. Кран открытым не держат, набирают в стаканчик и полощут зубы. Унитаз оборудовали двухрежимным сливом. Посуду Таисия тоже под проточной водой не моет. У нее есть два тазика, в одном она моет тарелки с моющим средством, а в другом – ополаскивает чистой водой. А еще Терешковцы, поразмыслив, выкинули ванну:

-Любителей понежиться в ванне с пеной у нас в семье нет, а на то, чтобы вымыться под душем, воды уходит меньше. Да и место освободилось, ванна была старая, большая. У младшего сына (ему два года) есть детская ванночка, но его тоже уже приучаем мыться в душе.

Таисия не моет посуду под проточной водой - набирает в тазик, добавляет моющее средство. В другом тазике споласкивает тарелки чистой водой. Фото: из архива семьи Терешковец.

Таисия не моет посуду под проточной водой - набирает в тазик, добавляет моющее средство. В другом тазике споласкивает тарелки чистой водой. Фото: из архива семьи Терешковец.

Сверив числа в квитанциях за 2014 год, когда об экономии воды в семье еще не задумывались, и за 2017, когда все меры по экономии уже плотно вошли в семейный быт, Терешковцы ахнули: воды они стали использовать втрое меньше! В 2014 израсходовали 144 кубометра, а в 2017 – только 48! Это вдохновило, и Таисия, проанализировав платежи за электричество, начала искать, на чем бы сэкономить и тут.

После введения всех мер экономии расход воды в семье заметно уменьшился. Фото: из архива семьи Терешковец.

После введения всех мер экономии расход воды в семье заметно уменьшился. Фото: из архива семьи Терешковец.

-Я составила список всех электроприборов в доме: холодильник, морозильная камера, два ноутбука, три мобильных телефона, телевизор, фен, микроволновка, водонагреватель, пылесос, утюг, стиральная машина. Лампочки пересчитала. Подняла квитанции об оплате. Я пользуюсь интернет-банкингом, и посмотреть, сколько когда за что платила, несложно. Оказалось, что за 2018 год мы потратили 4200 кВт и заплатили за это 626 рублей!

Таисия задалась целью узнать, сколько энергии потребляет каждый прибор. Точную сумму, признается, высчитать не получилось. Но приблизительно она теперь знает, кто сколько съел.

-На некоторых приборах эта информация указана. На холодильнике, например, указывается, сколько он потребляет энергии в год. Разделила эту цифру на 12, чтобы знать, сколько на него приходится в месяц. Для бойлера пришлось искать формулу в интернете, высчитывать было интересно и сложно – нужно было подставлять в нее разные данные, в зависимости от того, до какой температуры нагревалась вода, сколько человек было в доме. Время пользования феном, микроволновкой записывала. Потом стали искать, где есть резервы для экономии.

Чтобы начать экономить электричество, нужно составить список всех электроприборов в доме. Фото: из архива семьи Терешковец.

Чтобы начать экономить электричество, нужно составить список всех электроприборов в доме. Фото: из архива семьи Терешковец.

Резервы нашлись. За 2019 год Терешковцы заплатили за электричество 583 рубля. Сэкономили 42 с копейками. А если сравнивать не деньги, а киловатты, получается, что «сожгли» они на треть меньше!

-Заменили старый счетчик на новый, высокоточный. Лампочки поменяли на энергосберегающие, светодиодные. Вся бытовая техника у нас теперь работает в экономном режиме. Феном стали пользоваться реже, вместо того, чтобы включить пылесос, частенько прохожусь по полу веником. Микроволновку использовать практически прекратили. Следим, чтобы в морозильнике не намерзала наледь, бойлер чаще стали чистить от накипи, а пылесборник в пылесосе от мусора – все это тоже снижает расход энергии, - перечисляет Таисия меры, которые семья предпринимает, чтобы не расходовать лишние киловатты. – Вместо двух ноутбуков у нас теперь один. Мой отец свой ноут использовал, чтобы смотреть фильмы. Подключили смарт-ТВ, и ноутбук стал ему не нужен, отдали его племяннице.

Сэкономленные деньги супруги скрупулезно откладывали. На десятилетие свадьбы решили подарить себе автомобиль. Туда эту сумму и вложили. Конечно, на целое авто они не наэкономили, но одно колесо в нем точно получилось из «воды» и «света».

Экономия от Терешковцов – это не про то, как пятеро вымылись в одном ведре воды и уселись коротать вечер вокруг зажженной лучины, кутаясь в одеяла. Это про то, как считать, думать, анализировать, экспериментировать.

-А за эти два года не почувствовали, что в чем-то себя ущемляете?

-Нет, мы почувствовали, что раньше в некоторых местах перебарщивали. Экономить не сложно, просто надо за собой следить и выполнять то, что надо, - считает Таисия.

Следующей ступенью в семейном марафоне экономии, по плану, должно стать производство собственной электроэнергии. Артем Терешковец загорелся идеей «Солнечного дома» - хочет установить на крыше собственного дома солнечные панели. Опять уселись за расчеты. Оказалось, что шесть таких батарей обойдутся почти в три тысячи рублей. На семейном совете решили: а что, если сделать все самим? Подсчитали стоимость материалов. На все – от фотоэлементов до саморезов - уйдет 1128 рублей. Прикинули: вырабатывать энергию солнечные батареи будут в основном с апреля по октябрь, часов по семь-восемь в день. За месяц можно будет получить 250-350 киловатт. Затраты окупятся года за два. Правда, планы могут измениться - недавно Артем задумался, не будет ли выгоднее использовать энергию ветра?

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