«Минсктранс» создает искусственные препятствия»: банк прокомментировал ситуацию с отменой бесконтактной оплаты проезда в Минске

Напомним, 3 февраля «Минсктранс» заявил об отмене планов по внедрению бесконтактной оплаты за проезд в наземном транспорте Минска и закрытии эксперимента на трамвайном маршруте №6.

- Мы не могли контролировать поступление средств, их объемы и точно установить количество пассажиров, которые воспользовались данной услугой. Это может привести к финансовым потерям нашего предприятия, - прокомментировал belta.by заместитель главного инженера ГП «Минсктранс» Михаил Слодинский.

Возмущенные этим фактом минчане создали петицию, которая с 3 февраля собрала уже больше 2000 подписей. Отреагировать на ситуацию поспешил и БПС-Сбербанк.

- Проект по запуску бесконтактной оплаты планировалось расширить на весь наземный транспорт столицы и реализовать бесплатно, но вместо этого «Минсктрансом» создаются искусственные препятствия. Странные заявления должностных лиц компании-перевозчика порой не поддаются логике и не соответствуют принципам прозрачности, - сообщает пресс-служба БПС-Сбербанка.

В банке говорят о необоснованном сопротивлении «Минсктранса», которое мешает внедрению сервиса.

- Нужно отметить, что конкретных фактов, подтверждающих потери транзакций в рамках опытной эксплуатации, от «Минсктранса» не поступало. Расчеты с «Минсктрансом» банком производились своевременно в рамках договорных отношений, - подчеркивает пресс-служба банка. - На фоне постоянного роста интереса к сервису бесконтактной оплаты, когда только в декабре с его помощью было совершено на 47% больше разовых расчетов в трамвае в сравнении с ноябрем, заявления ответственных лиц «Минсктранса» звучат необоснованно. Тем более что аналогичные проекты с Минским метрополитеном и Белорусской железной дорогой оказались крайне успешными для всех сторон - как перевозчиков, так и пассажиров.

По информации пресс-службы БПС-Сбербанка, банк готов к внедрению сервиса бесконтактной оплаты проезда в Минске во всем наземном транспорте, что не потребует дополнительных затрат из госбюджета.