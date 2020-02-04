Михаил Захаров: «На турнир будем добираться на лошадях. Это издевательство над сборной»

Сборная Беларуси по хоккею в среду 5 февраля отправится в словацкий Попрад, где ей предстоит участие в турнире Kaufland Cup. Там наши хоккеисты сыграют со Словакией (6 февраля) и с олимпийской сборной России (7 февраля). Команда под руководством Михаила Захарова вместе тренируется с понедельника. Тренер жестко высказался об условиях для тренировок на «Чижовка-Арене».

«МИНИСТЕРСТВО СПОРТА В ЛИЦЕ МИНИСТРА СПОРТА НАМ ОТКАЗАЛО»

- Я объясню, почему мы здесь тренируемся. Во-первых, на «Минск-Арене» нет никаких условий для национальной сборной. «По старинке» – это не условия для хоккеистов, которые едут на чемпионат мира. Раздевалки нет, плюс на «Минск-Арене» национальная сборная тренируется на маленькой площадке (финской – прим.). Рядом – фигуристы, шорт-трек и еще кто-то. На одном льду четыре группы занимаются, свистят со всех сторон. Поэтому там мы не проводим сборы. Во-вторых, чемпионат мира будет проходить на европейских размерах площадки, «Минск-Арена» меньше, поэтому нет смысла там тренироваться, - цитирует Захарова hockey.by.

Тренер отметил, что для сборной, которая готовится к чемпионату мира должны предоставлять более комфортные условия. Ранее о плохом качестве льда на «Чижовка-Арене» высказывался главный тренер гродненского «Немана» Сергей Пушков.

- Лед ужасный. Я думал, Пушков обманывает, но оказывается, он прав. Свет они не включают, раздевалка безобразная. Я удивлен. Прошлый сбор и этот – две разницы большие. Так нельзя относиться руководителям, которые отвечают непосредственно за сборы.

Захарова спросили, пытался ли он решить этот вопрос.

- Нам это сказали, грубо говоря, за три дня [до старта кэмпа]. Что раздевалку нам предоставить не могут. Лед вы сами видите, много нареканий было: читал и слышал, игроки тоже говорили, что здесь невозможно тренироваться. На этот турнир мы должны были лететь чартером, как и в прошлом году, но за три-четыре дня все поменялось. Министерство спорта в лице министра спорта нам отказало [в таком перелете]. Даже не знаю, мы завтра в 8 утра сюда приходим на сбор и только в час ночи будем в конечном пункте, в Попраде. У нас две пересадки, автобусы, и как бы я не знаю, как мы добираться будем. Издевательство над сборной – вот и все!

«ДОБИРАТЬСЯ НА ЛОШАДЯХ»

Захаров подчеркнул, что начальник команды не смог добиться ответа от Минспорта, почему к сборной так поменялось отношение:

- Поведение Министерства спорта... оно очень не в том направлении двигается.

Также Захаров отметил, что обращался r тренерам российских клубов ВХЛ, чтобы в сборную отпустили Кодолу и Шостака, обещал им, что 8 февраля хоккеисты будут в расположении клубов. Но из-за того, что сборная летит не чартером, игроки только 8-го числа будут в Минске, а потом еще надо добраться в Москву.

- Столько проблем они [Министерство спорта] нам создали! В мой первый год [работы в сборной], когда председателем ФХБ был Наумов, на все турниры сборная летала чартером. Даже в то время, а это 15-16 лет назад! Почему сейчас у Министерства поменялось так резко отношение – это удивительно. <…> Сами понимаете, добираться «на лошадях»... Мне жалко хоккеистов КХЛ, которые будут по три часа в автобусе трястись и по пять часов сидеть в аэропорту. Но задача у нас – посмотреть сочетания, защитников именно на данном этапе, потому что 25 хоккеистов будет на сборе, больше не планируется, уже принято решение.

«В «ЧЕМПИОНАТЕ ПИВНОЙ КРУЖКИ» ИЛИ В МХЛ?

В свое время Шостак и Колода получили паспорта Российской Федерации, чтобы иметь возможность играть за клубы МХЛ. Это могло создать трудности, чтобы выступать за сборную Беларуси. Захаров попросил больше эту тему не трогать, сказав, что у них белорусские паспорта и визы есть.

- Допустим, игрок хочет выступать в МХЛ, у нас турниров такого уровня нет, все это прекрасно понимают. Люди, которые сняли команду из молодежной лиги, для чего это сделали? Задайте им этот вопрос. Шостаку, чтобы пойти в МХЛ, говорят, что он должен играть только с русским паспортом. Что ему теперь, выступать в «чемпионате пивной кружки» или в МХЛ? Как? Где лучше? Любой хоккеист скажет, что лучше в МХЛ. Любого тренера спросите, и он тоже ответит: хочу, чтобы мой парень из молодежной сборной играл в МХЛ, там он будет лучше готов.

Захаров пояснил, что «чемпионат пивной кружки» - это высшая лига чемпионата Беларуси, где играют фарм-клубы лидеров Экстралиги и клубы из райцентров.

- Я Пушкову задаю вопрос: «У тебя чемпионами стал фарм-клуб в прошлом году, почему ни одного хоккеиста нет в составе?» Он мне говорит: «Миш, ну они слабые». Вот он ответ. И это правда.

Тренер затронул тему подготовки молодых хоккеистов.

- У нас на словах все хорошо, а если сейчас Стефанович сломается, то я не знаю, кого приглашать. Подготовка хоккеистов под национальную сборную и под минское «Динамо» очень слабая. Правильнее сказать, что ее нету. Не было никогда. Поэтому корень выступления минского «Динамо» – во всем белорусском хоккее. Потому что они хотят игроков более сильных взять белорусских, но их нет. Поэтому и место какое есть, оно такое и есть.

Захаров о том, как работают школы:

- Школы-то не работают, ребят, ну вы что. Вы же прекрасно понимаете, что школы не работают. Школа работает, когда есть результат. Сколько из питерской сейчас играют в СКА? Ну, с чемпионата мира? Три или четыре игрока? Я летал в Питер, присутствовал на этом матче (минское «Динамо» в гостях уступило СКА – 0:5 – прим.). Четыре игрока, по-моему, было. Защитник и три молодых. Вот это работает школа. <…. Вы скажете, что у них там 33 катка, 20 школ, большой выбор, все пытаются в питерское «Динамо» попасть или в СКА. Согласен здесь. Я посчитал, в 1976 году было 1300 учащихся детско-спортивных школ. Тогда их было пять-шесть: «Динамо», «Вымпел», «Торпедо», «Спартак». А сейчас я попросил федерацию ответить, сколько у нас в Минске детей занимается – 1724. Только тогда в столице 850 тысяч человек проживали, а сейчас два миллиона. А количество школ не увеличилось.