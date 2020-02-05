«Чтобы не было никаких форм насилия над ребенком». После гомельских школьных скандалов в Беларуси введут этический кодекс педагога

Министерство образования Беларуси планирует внедрить этический кодекс педагога. Документ уже разработал и скоро будет опубликован для обсуждения в «Настаўніцкай газеце».

- Я сторонник того, чтобы не было никаких форм насилия над ребенком, в том числе психологического, словесного, - заявил министр образования Игорь Карпенко перед итоговой коллегией ведомства.

Он отметил, что педагогическая функция связана не только с преподаванием предмета, но и с воспитанием, при этом на ребенка влияет личность педагога, цитирует министра belta.by.

Также министр заявил о том, что в школах пересмотрят роль психологов. Сейчас они «на вторых ролях», считает Игорь Карпенко. Но Минобразования уже работает над пересмотром структуры, содержания их работы, корректировке обязанностей и штатной численности. А пока, напомнил министр, ученики, родители и педагоги могут обращаться за помощью в Республиканский центр психологической помощи.

О новшествах в сфере образования заговорили на фоне недавних школьных скандалов в Гомеле. Сначала в обществе активно обсуждали случай в школе №15, где учительница ругала ученика 4 класса, выражаясь матом и держа над ним пару. При этом мнения разделились: часть общества стала на сторону ребенка, а другие стали сочувствовать «учительнице с партой», оправдывая насилие тем, что педагогов «доводят дети».

Затем произошел инцидент в гомельской гимназии №71, где учитель, по неофициальной информации, так потянула за ухо третьеклассницу, что причинила ребенку травму. Сейчас милиция проводит проверку, ожидая итогов судмедэкспертизы.

В гомельской гимназии милиция проводит проверкуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Недавно «КП» общалась с психологом Натальей Олифирович, которая говорила о том, что педагоги нуждаются в психологической поддержке:

- Конечно, им нужно понять, что агрессия никогда не допустима. В сложной ситуации учитель может остановиться и рассказать, например, о том, как наказывали детей в ее время, или как в старину били школьников розгами. Таким образом учитель может удержаться от рукоприкладства и трансформировать свою агрессию в историю.

Кроме того, причина конфликтов кроется в том, что в целом люди становятся все менее здоровыми. Человек с пограничным состоянием нуждается в поддержке, которую не всегда получает, поэтому в состоянии напряжения реагирует не совсем адекватно, считает психолог.

КСТАТИ

В Беларуси могут отменить нижние пороги ЦТ

Минобразования видит резервы для дальнейшего уменьшения нагрузки на школьников. По словам Игоря Карпенко, нагрузка будет сокращаться, в том числе за счет совмещения выпускного экзамена с Централизованным тестированием.

А пока в ведомстве обсуждают возможность отмены нижних пороговых значений отметок Централизованного тестирования.

- Мы пока обсуждаем эту тему. Дело в том, что конкурсная ситуация обусловлена разными обстоятельствами: и наличием конкретных мест, которые выделяются, и теми результатами, которые есть, в том числе внутренними экзаменами, собеседованиями, - говорит Игорь Карпенко.

Глава ведомства отмечает, что есть несколько путей решения проблемы. Как вариант, предлагается отменить нижние пороги ЦТ - чтобы любой абитуриент с тем баллом, который он набрал, мог участвовать в конкурсе. Среди вариантов также - оставить нынешние пороговые значения на прежнем уровне или поднять их.

- Если будем отменять пороговые значения, мы об этом скажем, подчеркнул министр, заметив, что пока идет обсуждение.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Минобразования не видит опасений в связи с возвращением китайских студентов после каникул. Игорь Карпенко рассказал, что китайским студентам продлили каникулы, и, если нужно будет, организуют для них чуть позже индивидуальную форму обучения. Сейчас в Беларуси учатся около 5 тыс. студентов из Китая, но на каникулы выехали из Беларуси всего 920 человек.