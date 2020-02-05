2020-02-05T18:36:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Обманул ревнивых жен: белорус под видом частного детектива выманил у клиентов 14 тысяч рублей

Разбираемся с юристом, кто и как в Беларуси может вести слежку за человеком или выяснят подробности личной жизни
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Стать таким сыщиком, как Шерлок Холмс, у мужчины не получилось. Фото: tvkultura.ruСтать таким сыщиком, как Шерлок Холмс, у мужчины не получилось. Фото: tvkultura.ru
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Скоро на скамье подсудимых белорусского суда окажется 35-летний мужчина, который изображал из себя детектива. Неудавшийся сыщик обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса, в том числе в мошенничестве.

Как выяснили следователи, с 2011-го по 2019 годы аферист обманывал людей, представляясь частным детективом. Свои услуги он рекламировал на своем сайте, на котором были и положительные отзывы от якобы его клиентов.

К лжесыщику обращались, как правило, женщины, искавшие подтверждения измены благоверного. Чтобы предстать добропорядочным, мужчина во время сделки показывал паспорт. А еще составлял расписку о приеме денег, в которой указывал паспортные данные.

Что же обещал он своим заказчикам? Например, что узнает информацию, в том числе из закрытых источников (специализированных ведомственных баз данных, доступа к которым у него не имелось). А еще говорил, что предоставит сведения о детализации телефонных соединений.

- В действительности же мужчина заранее не намеревался выполнять и, как было установлено в ходе следствия, не имел реальной возможности выполнить принятые на себя обязательства (…), - сообщает Следственный комитет. - В среднем за услуги по сбору и передаче личной информации мужчина получал от 100 до 1500 белорусских рублей. Всего таким образом от действий “частного детектива” пострадали 19 человек, им причинен ущерб на общую сумму более 14 тысяч рублей.

Кроме того, выяснилось, что мужчина сбыл спецтехсредство. Он приобрел на радиорынке детские Smart-часы с функцией GPS-трекера, после чего обратился к своему знакомому для их переоборудования, чтобы потом использовать их в качестве устройства слежения. Эти часы он передал заказчице для установки в авто супруга. И уже при помощи программного обеспечения к детским часам «детектив» отслеживал координаты перемещения машины и передавал их женщине.

Это устройство стражи порядка нашли у него дома. И, согласно заключению эксперта, оно относится к спецтехсредствам для негласного получения информации.

Любопытно, что мужчина уже был судим за совершение подобных действий. Суд приговорил его к 2 годам и 4 месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Сейчас горе-сыщику грозит серьезное наказание. Он обвиняется по ч. 3 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере) и ч. 1 ст. 376 УК (незаконное изготовление в целях сбыта и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Следственный комитет завершил расследование этого уголовного дела. И материалы переданы прокурору для направления в суд.

КСТАТИ

Можно ли вести слежку за человеком и наводить о нем справки?

В Беларуси есть закон «Об оперативно-разыскной деятельности». Так, наведение справок о сведениях, составляющих банковскую, врачебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, как правило, проводится по письменному запросу органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, с санкции прокурора или его заместителя.

- Следить за человеком, например вести съемку, после чего передавать ее другим людям, нельзя. Это может расцениваться как вмешательство в личную жизнь, - говорит юрист Дмитрий Лабазинский. - Есть такая статья в УК, как «Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни». Поэтому тем, кто хочет заниматься детективной деятельностью, надо изучить законодательство, чтобы не быть привлеченным к ответственности.

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