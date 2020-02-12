Верховный суд: в прошлом году 114 человек были оправданы, один из них - по обвинению в убийстве

Верховный суд озвучил статистику о работе судов в 2019 году. Так, в прошлом году 114 человек были оправданы. Это 0,3% от всех приговоров. К слову, в 2018 году было оправдано всего 80 человек, то есть менее 0,2%.

- Основными поводами для оправдания, как и в предыдущие годы, явились отсутствие в деяниях состава преступления либо недоказанность участия обвиняемого в его совершении, - сообщила пресс-служба Верховного суда.

При этом 36 человек оправданы по обвинениям в преступлениях против жизни и здоровья человека. Из них один человек оправдан по обвинению в убийстве.

По информации Верховного суда, стало меньше осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропов, их прекурсоров или аналогов. Так, 2 284 человека были осуждены за преступления, связанные с наркотиками, что на 6,9 процентов меньше по сравнению с 2018 годом.

Но при этом в том же 2018-ом осужденных несовершеннолетних за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта было 26, а в прошлом стало 29.

По антинаркотической 328-ой статье УК всего один несовершеннолетний был оправдан.

В среду зампредседатель Верховного суда Валерий Калинкович рассказал журналистам, сколько было пересмотрено дел в связи с поправками в Уголовный кодекс. Напомним, нижние пределы наказания по двум частям 328-ой были снижены на 2 года.

- С момента вступления в силу летних поправок в УК до конца 2019 года судами пересмотрено 3 834 материала в отношении лиц, осужденных по 328 статье. Практически все эти заявления, представления удовлетворены, - рассказал в Национальном пресс-центре Валерий Калинкович. – На два года по ч. 2 ст. 328 УК срок лишения свободы снижен 379 лицам, по ч.3 ст. 328 на два года снижен срок наказания 2 760 лицам. Некоторым из оставшихся срок наказания снижен менее, чем на 2 года. В отношении отдельных лиц суды, осуществляющие пересмотр, отказали в снижении назначенного наказания. Но это было сделано, исходя из конкретных обстоятельств дела, роли этих лиц, которые обратились за пересмотром в совершении преступления, их, как говорится, криминальных прошлых заслуг.

По словам Калинковича, сейчас заявления и представления из исправительных колоний практически перестали поступать.

Число же осужденных к лишению свободы в прошлом году снизилось на 227 человек и составило 9394 человека. Из них пожизненному заключению осудили три человека.