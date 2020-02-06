Гинеколог-эндокринолог: Женщины нередко принимают признаки недостатка железа за начало климакса

ДОСЬЕ «КП». Оксана Ледощук, гинеколог-эндокринолог, стаж работы по специальности - с 1989 года. Окончила Благовещенский государственный мединститут. Многократно повышала квалификацию, в том числе в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН (Москва). Работала в акушерско-гинекологических подразделениях, с 1995 года - гинеколог-эндокринолог. С 2008 по 2013 год - организация и работа в городском кабинете патологии климакса Городской гинекологической больницы Минска. Член Ассоциации гинекологов-эндокринологов России, член Российской ассоциации по менопаузе. Работает в частном медцентре Минска.

- Оксана Борисовна, про анемию и пользу железа слышали многие. Но если гемоглобин в норме, люди не подозревают, что могут жить со скрытым дефицитом железа, который снижает иммунитет, работоспособность, ведет к развитию хронических болезней.

- Железо выполняет жизненно важные функции организма, который не может его сам вырабатывать и получает его из продуктов питания. Этот микроэлемент переносит кислород к тканям, обеспечивает клетки энергией, участвует в процессе кроветворения, необходим для синтеза ферментов печени, участвующих в разрушении токсинов, регулирует иммунитет и повышает тонус организма, принимает участие в процессе деления клетки, участвует в синтезе ДНК, необходим для синтеза гормонов щитовидной железы.

Очевидный недостаток железа проявляется изменениями в общем анализе крови - снижается уровень гемоглобина, эритроцитов. Но существует и скрытый дефицит - когда при нормальных показателях общего анализа крови понижен уровень железа в сыворотке крови (скрытое или сывороточное железо) и ферритин (показатель запасов железа в печени).

- У кого чаще снижаются эти показатели?

- К анемии могут приводить повышенная потребность железа во время быстрого роста у детей и подростков, во время беременности и кормления, неполноценное питание, в том числе исключение из рациона мяса, недостаток витаминов, различные заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых нарушается всасывание железа, явные и скрытые кровотечения (обильные длительные менструации, кровотечение из геморроидальных узлов, язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, опухоли желудочно-кишечного тракта).

Жалобы при недостатке железа разные: головные боли, преимущественно в вечернее время, ощущение нехватки воздуха, учащенное сердцебиение, мелькание мушек перед глазами, сухость слизистых и кожи, першение в горле, трещинки в углах рта, ломкость ногтей и волос, их выпадение, сонливость днем и плохое засыпание ночью, снижение памяти и внимания, повышенная утомляемость, сниженная работоспособность, психоэмоциональная неустойчивость, нервозность и даже депрессии.

Пациенток с такими жалобами достаточно много, они не понимают, что с ними происходит. Вышеперечисленные жалобы сопутствуют многим заболеваниям, порой пациенты начинают ходить по кругу - психотерапевты, психологи, группы личностного роста, «специалисты по снятию порчи и очищению ауры»…

Жалобы при недостатке железа: головные боли, преимущественно в вечернее время, ощущение нехватки воздуха, учащенное сердцебиение, мелькание мушек перед глазами, сухость слизистых и кожи, трещинки в углах рта, ломкость ногтей и волос, их выпадение.

Подобные жалобы бывают и при хронической никотиновой интоксикации. Но кто сказал, что курение не приводит к дефициту железа? Страдает печень, так как именно она является защитой организма от токсинов. Нередко при анемии меняются пищевые пристрастия - хочется печени, каких-либо продуктов с кровью. Признаком скрытой анемии могут являться внезапные позывы к мочеиспусканию и невозможность удерживать мочу при смехе и кашле. Это может говорить о недостатке железа в мышцах.

«Первым делом при таких жалобах нужно исключить дисфункцию щитовидки, дефицит витамина D и железа»

- Всем, кто закончил мединститут, хорошо известно, что подробная беседа с пациентом - половина успеха в постановке диагноза. Не говорить: «Что вы хотите в вашем возрасте? Мы все устаем!» - а расспрашивать об образе жизни, питании, работе, семейном анамнезе. И обязательно о жалобах.

Пациенты жаловаться не умеют. Они сразу выкладывают стопку анализов, зачастую сданных хаотически, со словами: «У меня низкое то, высокое это…» Но в организме не бывает ничего автономного. По вышеперечисленным жалобам в первую очередь я могу предположить, что у пациента гормональная дисфункция щитовидной и половых желез, дефицит витамина D, дефицит железа. Нужно обратить внимание на особенности менструального цикла у пациентки (регулярность, длительность, обильность).

В норме кровопотеря во время менструации должна составлять 80 миллилитров в день, это по 3 - 4 средние прокладки, длительность кровотечения должна быть не более 7 дней. Некоторые считают, что чем обильнее менструация - тем полезнее, женщина «очищается». Это не так.

У взрослых женщин кровотечения могут быть связаны с различными заболевания женской половой системы (миома матки, яичников, эндометриоз, гиперплазии и полипы эндометрия, заболевания шейки матки, онкологические процессы).

Кровотечения могут развиваться на фоне гормональной дисфункции, что часто можно наблюдать у девочек-подростков, женщин с ожирением разного возраста, при хронических воспалительных процессах.

Организм молодых девушек испытывает повышенную потребность в железе из-за быстрого роста. В этот же период идет становление менструального цикла (около одного-двух лет), часто бывают нарушения в виде задержек с последующими кровотечениями или, наоборот, частые (несколько раз в месяц) или длительные, в течение нескольких месяцев.

Признаком скрытой анемии могут являться внезапные позывы к мочеиспусканию и невозможность удерживать мочу при смехе и кашле. Это может говорить о недостатке железа в мышцах. Фото: herworld.com.

Стрессовые ситуации, связанные с учебой, усиливают проявления гормональных нарушений. Нужно уметь не только хорошо учиться, но и давать организму отдохнуть, в том числе поспать. Продолжительность ночного сна у подростков должна составлять 7 - 8 часов, так как нарушение сна также приводит к нарушению функции яичников или усиливает существующую. Важно наблюдать и разговаривать с ребенком.

Зачастую мамы не придают значения, что у девочки частые, обильные или длительные кровотечения. В моей практике был случай, когда у 15-летней девочки маточное кровотечение продолжалось с марта по октябрь, мама так и не смогла внятно объяснить, почему они так долго не обращались к врачу. У девушки оказалась серьезная гормональная проблема, которая потребовала назначения гормональной терапии.

«Всасывание железа нарушается из-за воспалительных заболеваний ЖКТ»

- Пациентки с анемией у меня на приеме встречаются каждый день, только сегодня были четыре женщины с жалобами на кровотечения. Причем одна из них лечит анемию у терапевта в течение четырех лет, но никто не спросил ее о характере менструации.

Железо поступает в организм с пищей. При поступлении 10 - 20 мг железа с пищей в сутки всасывается только 10%. Железо из животных продуктов усваивается на 15 - 35%, а из растительных - на 2 - 20%. Железо содержится в мясе и субпродуктах (больше - в темном мясе), морепродуктах, рыбе, яйцах, хлебе и злаковых (овсяная, гречневая, ячневая крупы). Много железа содержат пшеничные отруби и рожь, бобовые, овощи, зелень. Из ягод и фруктов полезно употреблять кизил, хурму, сливу, яблоки и гранаты. Железо содержится в семечках и орехах, в инжире, черносливе, изюме, кураге.

- Читала, что даже у здорового человека железо может не усваиваться, если запивать его кофе, чаем, молоком или заедать творогом.

- В последнее время поменялось отношение к молочным продуктам. Раньше считали их суперполезными, сейчас специалисты советуют их ограничивать. Оказывается, молоко очень сильно повышает инсулин. Это гормон, который отвечает за развитие сахарного диабета второго типа, ожирения, нарушение менструального цикла. С возрастом молоко хуже усваивается, и его надо ограничивать. И да - с молоком не рекомендуют принимать железосодержащие продукты. Например, гречка полезна, а с молоком - уже нет. И есть ее лучше с утра, чтобы углеводы не откладывались в лишнюю жировую ткань. А вечером лучше есть мясо с овощами.

В последние десятилетия получил распространение отказ от употребления мяса. К сожалению, у многих из-за этого пониженный уровень железа в крови. Фото: badfon.ru.

В последние десятилетия получил распространение отказ от употребления мяса. К сожалению, у многих из-за этого пониженный уровень железа в крови. Это выбор каждого, но в этом случае надо следить за состоянием крови, дополнительно принимать препараты железа, другие витамины, микроэлементы, железосодержащие продукты. Моя дочь тоже не ест мясо уже более 5 лет, с 15 лет.

Мы с мужем не стали этому препятствовать, обсудили все возможные последствия для ее организма, объяснили, как она должна себя вести в данной ситуации. Контрольные анализы, которые мы проводим дважды в год, показывают, что она с этим справляется.

- Сейчас в том, что железо и другие микроэлементы не усваиваются, нередко винят хеликобактер - вредоносную бактерию, которую убивает лишь сильнейший курс антибиотиков...

- Да, нарушение всасывания железа часто происходит из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Выявлением и лечением этой патологии занимаются гастроэнтерологи. Всасывание железа нарушается из-за воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, у людей с ожирением после бариатрической терапии (уменьшение объема желудка хирургическим путем). Глистные инвазии также приводят к дефициту железа в организме, особенно у детей. Вызвано это тем, что паразиты питаются микроэлементами и кровью хозяина.

- Иногда врачи не могут найти причину анемии, а надо элементарно проверить функцию щитовидной железы, анемия часто развивается при гипотиреозе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Анемия часто развивается при гипотиреозе»

- Анемии могут развиваться на фоне скрытых кровотечений. В первую очередь это заболевания ЖКТ (эрозии и язвы желудка, 12-перстной кишки, хронический геморрой, опухоли), которые могут длительно протекать бессимптомно. Поэтому важно сдать кал на скрытую кровь.

Воспалительные заболевания мочевыводящих путей, камни почек тоже могут провоцировать скрытые кровотечения. Страдают от дефицита железа и онкобольные. Потеря железа иногда связана с приемом лекарств - это глюкокортикоиды, которые принимают при различных аутоиммунных заболеваниях.

Иногда врачи не могут найти причину анемии, а надо элементарно проверить функцию щитовидной железы, анемия часто развивается при гипотиреозе. Способствует развитию анемии и дефицит витаминов группы В - в том числе фолиевой кислоты и витамина В12. Бывают нарушения и на генетическом уровне. Также у людей, страдающих ожирением и принимающих длительное время препараты, понижающие инсулин, снижается уровень витамина B12. А это тоже приводит к анемии.

- Если выявили дефицит железа, как быстро его можно привести в норму?

- Чтобы его восполнить, надо от трех и более месяцев принимать препараты железа, но обязательно под контролем анализов. Это длительный процесс. Естественно, в это же время проводится лечение причины, приводящей к кровопотере.

- Читала, что железо активно уходит и у мужчин - с потом, в том числе при активных занятиях спортом…

- Как и все микроэлементы. Потливость, кстати, характерна для многих заболеваний. Например, при гипофункции щитовидной железы. Многие женщины зрелого возраста принимают это состояние за «приливы», считают нормой и пропускают начало болезни, когда можно обойтись минимумом препаратов. Я не люблю медикаментозную агрессию. Преподаватели в институте нас учили, что одномоментно должно быть назначено не больше трех, максимум пяти препаратов. В том числе витамины.

На самом деле наш сегодняшний разговор - это в первую очередь образ жизни, питания и здоровье. Поэтому никогда не нужно думать, что у вас ничего серьезного и «скоро само пройдет». Важно не откладывая обратиться к специалисту и совместными усилиями снять проблему на раннем этапе.

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