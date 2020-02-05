Умер известный белорусский театральный режиссер Борис Луценко

Иван написал в своем Инстаграме: «Сегодня ночью трагически ушел из жизни мой папа Борис Иванович Луценко - Народный Артист РБ, патриарх белорусского театра. Место прощания и дату похорон сообщу позже. Спасибо Русскому Театру за искреннюю помощь и участие».

Народному артисту Беларуси, режиссеру, профессору Борису Луценко было 82 года. Он родился в российском Майкопе в 1937 году, но вся творческая жизнь Бориса Луценко была связана с Беларусью. Путь в профессиональное искусство одного из лучших режиссеров Беларуси начинался с кинематографа, с эпизодической роли в фильме «В окопах Сталинграда». Тогда Борис Иванович учился в железнодорожном техникуме в Ростове-на-Дону. Недалеко от техникума в Доме культуры был народный театр, где Луценко получил главную роль в спектакле «Взрослые дети». Так случилось, что спектакль посмотрел ассистент режиссера-постановщика фильма "В окопах Сталинграда" Александра Иванова. И уже через неделю молодой актер был утвержден на эпизодическую кинороль офицера.

В 1967 году Борис Иванович окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал режиссером Белорусского театра имени Янки Купалы, главным режиссером Национального академического драматического театра имени М.Горького (1973-1981). С 1982 по 1991 год был главным режиссером Театра-студии киноактера, являлся художественным руководителем Национального академического драматического театра имени М.Горького (1991-2008). С 2008 года - режиссер-постановщик Национального академического драматического театра им. Горького, которому был предан до конца жизни.

Борис Луценко был одним из ведущих режиссеров Беларуси, поставил более 100 спектаклей в театрах Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Германии, Швейцарии. Фото: Юрий Иванов

Борис Луценко был одним из ведущих режиссеров Беларуси, поставил более 100 спектаклей в театрах Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Германии, Швейцарии. Среди лучших постановок: в театре имени Янки Купалы – «Традиционный сбор», в Русском театре – «Макбет» и «Гамлет», в Берлине – «Ревизор». На киностудии «Беларусьфильм» снял фильм «Разоренное гнездо», телеспектакли «Затюканный апостол», «Возвращение в Хатынь». Поставил оперный спектакль "Кавалер роз" Р.Штрауса на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси.

Борис Луценко был награжден медалью Франциска Скорины, а также стал лауреатом спецпремии президента Беларуси «За духовное возрождение» в 1997 году.

По трагическому стечению обстоятельств он умер в день, когда его другу, главному актеру Русского театра Ростиславу Ивановичу Янковскому могло бы исполниться 90 лет.