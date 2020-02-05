Видеофакт: как пассажиры минского метро впервые проехались на новом «Штадлере»

Первые пассажиры проехались на новеньком поезде по Автозоводской линии ночью 4 февраля.

- Этот поезд уже принят в эксплуатацию. Он предназначен для третьей линии, потому что он четырехвагонный. На третьей линии будут ходить четырехвагонные составы. Его первая поездка с пассажирами прошла хорошо, - оценил тестовый запуск пресс-секретарь метрополитена Андрей Дроб.

Свой путь новый поезд начал в 22.11 от «Могилевской», прошел до «Каменной Горки», а потом, вернувшись, повторил поездку по линии. На этом его тестирование закончилось. Когда на нем можно будет кататься каждый день, пока неизвестно.

Этот поезд разработан и собран в Беларуси на заводе «Штадлер-Минск» специально для минской подземки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это будут решать наши специалисты и специалисты завода, - пояснил Андрей Дроб.

Новый поезд заметно отличается от своих предшественников не только внешне. Его вагоны сквозные, то есть пассажиры могут свободно перейти из одного вагона в другой. В самих вагонах есть USB-зарядки, которые, по отзывам первых пассажиров, позволяют довольно быстро зарядить телефон, а еще кондиционер и места для людей с ограниченной мобильностью: откидные кресла и место для фиксации коляски. Для удобства пассажиров по центру у входа в салон установлены дополнительные изогнутые поручни.

«Штадлер» передвигается практически бесшумно, он существенно тише старых поездов. А еще внутри него есть экраны со схемой метро и табло навигации со светодидодами, которое показывает, где в данный момент находится поезд и с какой станции можно перейти на другую линию.

Новый поезд для минского метро впервые проехал с пассажирами.Микита НЕДАВЕРКОВ

Этот поезд разработан и собран в Беларуси на заводе «Штадлер-Минск» специально для минской подземки. Впервые его показали журналистам весной прошлого года, после чего некоторое время обкатывали без пассажиров. По договору, подписанному в 2017 году, «Штадлер» поставит метрополитену 10 поездов: шесть 4-вагонных и четыре 5-вагонных.