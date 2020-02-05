Виктория Азаренко учится бизнесу в Гарварде

7 и 8 февраля белорусские теннисистки в рамках матча Кубка Федерации сыграют в Гааге с голландками. Капитан сборной Беларуси Татьяна Пучек отправила вызов и Виктории Азаренко:

- Виктория однозначного согласия на участие в матче не давала. Из-за ее семейной ситуации выехать (из США. - Ред.) она пока не может. Руководство федерации пообщалось с ней, поскольку это наш самый опытный игрок и мы всегда ее ждем. Надеемся, что она все-таки сможет приехать. Пока не может…

Тренер Вим Фиссетт в январе говорил так:

- Она мне позвонила и сказала, что не будет играть в январе и не уверена насчет будущего. Она не хотела, чтобы я терял такую возможность (работать с Наоми Осакой. - Ред.) только из-за того, что она не уверена в своих планах.

Очевидно, Азаренко занята судебными разбирательствами за право опеки сына Лео. Ее бывший бойфренд Билл Маккиг в прошлом году проиграл первое дело, но потом нанял маститых адвокатов, и все началось по второму кругу.

11 - 22 марта в Индиан-Уэллсе пройдет престижный турнир BNP Paribas Open. Азаренко есть в предварительном списке участников.

Свой предыдущий матч Азаренко провела 28 августа с Ариной Соболенко, которой уступила в трех сетах. Пока белоруска кроме дел, связанных с семейными обстоятельствами, учится в Гарвардской школе бизнеса.

Виктория Азаренко в школе бизнеса Гарварда. Фото: соцсети

Ей компанию составляют известные теннисистки: Моника Пуиг, Алла Кудрявцева, Кристина Макхейл и другие. Это совместная программа WTA и Гарвардского университета для теннисисток, чтобы помочь им грамотно вести бизнес до и после карьеры. Также Азаренко побывала на звездной вечеринке по случаю Super Bowl в Майами - финального матча сезона НФЛ (лиги американского футбола).

Виктория Азаренко на вечеринке по поводу Super Bowl. Фото: соцсети

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