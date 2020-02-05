«Хотят раскрутить, что в Беларуси наступает дефицит топлива». Белнефтехим ответил на слухи о лимитах в 100 литров топлива на заправках

Ходят слухи, что в Беларуси может повториться история 2007 года, когда топливо вдруг начало исчезать с заправочных станций, а автолюбителей одолели паника и хапун. Во вторник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Бресте и Барановичах на некоторых заправках российской нефтекомпании «Лукойл» ввели ограничение на продажу топлива - не больше 100 литров в одни руки. Объясняли это тем, что белорусские НПЗ перестали отгружать им бензин и дизельное топливо. Мы позвонили на все указанные автозаправки узнать, есть ли перебои.

- Нет, никаких перебоев с поставками у нас сейчас нет, топливо продаем без лимитов. И никаких лимитов не вводили, - сообщил испуганный женский голос на одной из лукойловских автозаправок.

Примерно такой же ответ мы услышали еще на нескольких заправках: топливо есть, лимитов не было и нет. На одной из них все же подтвердили: да, лимиты были, но только для дизельного топлива на заправках у трасс. В белорусском офисе «Лукойл» признали, что вынуждены были ввести ограничения на продажу дизельного топлива из-за нехватки сырья.

- Лимиты были относительными, не более 100 литров, и касались только некоторых перевозчиков. Мы с начала года работаем на своих ресурсах и понимаем, что их не хватает. Вчера лимиты были, но сегодня их сняли. Нефтепродуктов не хватало, и этот вопрос мы сейчас до конца не решили. Но надеемся, больше лимитов не будет, - пояснили нам в белорусской дочке «Лукойл».

В «Белнефтехиме» ограничения на продажу топлива водителям назвали информационным вбросом и пояснили, что никаких поручений на это не давали. Сейчас концерн собирается проводить разбирательство и выяснить, что же это было.

- Решения по введению лимитов не вправе принимать операторы автозаправок. Это определяет регулятор, а таких решений не было и не планируется. Наши заводы обеспечивают все внутренние потребности в топливе на белорусском рынке и даже на экспорт остается. Так что это было некомпетентным частным решением и могло иметь негативные или даже опасные последствия из-за панических настроений в обществе. Теперь на этом фоне некоторые хотят раскрутить, что в Беларуси наступает дефицит топлива, но ничего не подобного не наблюдается. В любом случае, будет проводиться разбирательство, - объяснил «Комсомолке» пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

Напомним, с этого года Беларусь не продлила стандартный годовой договор с Россией на поставки нефти и сейчас ищет альтернативу в других странах плюс получает кратковременные поставки от компаний Михаила Гуцериева. Российское сырье стало нам невыгодно из-за проведения российской стороной налогового маневра, в результате которого российская нефть выросла для нас в цене.