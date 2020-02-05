2020-02-05T16:15:11+03:00
Общество
КП Беларусь

«На уступки шли, льготы давали, а завод не работает»: суд обязал аккумуляторный завод вернуть Брестскому облисполкому 5,7 млн рублей

Завод должен был запуститься еще в июле 2019-го, но этого не произошло
Оксана БРОВАЧ
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Облисполком выиграл суд против "АуПауэр".Облисполком выиграл суд против "АуПауэр".Фото: Оксана БРОВАЧ
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- Суд решил взыскать с ООО «АйПауэр» в пользу Брестского облисполкома 5 725 164 рубля 25 копеек на расчетный счет инновационного фонда Брестского облисполкома, - в среду 5 февраля огласила решение зампредседателя экономического суда Брестской области Нина Деркач.

Кроме этого, компания должна будет заплатить более 57 тысяч рублей в виде компенсации судебных издержек.

Решение в силу еще не вступило. Адвокат «АйПауэр» уточнила, что компания не будет подавать апелляцию, если доводы суда в мотивировочной части будут достаточно убедительными.

Власти считают, что компания «АйПауэр», которой принадлежит скандальный аккумуляторный завод под Брестом, не выполнила условия договора. Его в октябре 2016-го подписали директор завода и исполком. Завод должен был быть введен в эксплуатацию еще в 2018 году. Позже по инициативе компании стороны подписали допсоглашение с новым сроком - июль 2019-го. Но и к этой дате завод не запустился. Деньги на проект выделили из инновационного фонда облисполкома. Кроме этого, проект был включен в республиканскую программу инновационного развития на 2016 - 2020 годы.

"АйПауэр" просил суд признать договор ничтожным. Фото: Оксана БРОВАЧ

"АйПауэр" просил суд признать договор ничтожным.Фото: Оксана БРОВАЧ

В ответ на претензии «АйПауэр» подал встречный иск, требуя признать договор ничтожным. Аргументом в пользу этого стал довод, что деньги из инновационного фонда выделялись на основе бизнес-плана, который победил в открытом конкурсе.

- Со стороны облисполкома предпринято и сделано было все, чтобы проект реализовался. Практически на любые уступки шли, предоставили массу льгот и преференций, но, тем не менее, сегодня 2020 год, а еще про ввод в эксплуатацию речи не идет, - заявила в суде представитель Брестского облисполкома.

Напомним, строительство аккумуляторного завода под Брестом связано с народными протестами. Местные жители не доверяют заверениям, что завод будет безопасен, и опасаются больших выбросов свинца в окружающую среду.

С чего все начиналось?

В Бресте инициативная группа местных жителей уже почти два года каждое воскресенье выходит на площадь «кормить голубей». Таким способом люди демонстрируют протест против опасного производства. Их постоянно штрафуют за участие в несанкционированном массовом мероприятии, но градус протеста не спадает. На эти встречи регулярно приходит 80 - 200 человек.

В июне 2019 в дело вмешались местные власти. Председатель облисполкома Анатолий Лис встретился с протестующими, выслушал их и вынес решение приостановить строительство завода. К тому моменту на нем уже велись пусконаладочные работы.

- В случае выявления нарушений требований экологического и природоохранного законодательства, гарантирую, завод работать не будет, - заявлял Анатолий Лис на брифинге в марте 2019-го.

Активисты несколько раз бывали на заводе, смотрели на оборудование, но в безопасность производства не поверили. Фото: Оксана БРОВАЧ

Активисты несколько раз бывали на заводе, смотрели на оборудование, но в безопасность производства не поверили.Фото: Оксана БРОВАЧ

Компания несколько раз устраивала встречи с активистами, приглашала на экскурсию на завод, пытаясь убедить в том, что высокотехнологичное производство не принесет вреда. Тем не менее окончательного положительного заключения Государственной экологической экспертизы завод не получил.

Позже конфликт вышел на республиканский уровень. В июле 2019 года по поручению президента Генпрокуратура начала расследовать уголовные дела, возбужденные КГБ за получение и дачу взятки. Одним из фигурантов стал Виктор Лемешевский - владелец группы компаний 1AK-GROUP, в которую входит и «АйПауэр». Однако информации о том, что его задержание непосредственно связано с брестским заводом, нет. В конце декабря Лемешевского освободили из-под стражи под залог. По информации «КП», обвинения с него не сняты - его ждет суд.

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