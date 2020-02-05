2020-02-05T16:28:50+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Купил за чемпионские грошы». Футболист брестского «Динамо» своим часы Rolex

А футболист и блогер Артем Милевский рассказал, что сейчас молодежь не пьет, а играет в компьютерные игры. Раньше такого не было [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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Александр Нойок показал свои часы. Фотоколлаж: by.tribuna.comАлександр Нойок показал свои часы. Фотоколлаж: by.tribuna.com
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Артем Милевский с недавних про не только футболист, но и блогер. Его YouTube-канал набирает обороты: почти 74 тысячи подписчиков, видео собирают более 200 тысяч просмотров.

В очередном выпуске Милевский Шоу» в гостях у капитана брестского «Динамо» были бывший македонский футболист, а ныне агент Горан Попов, украинский блогер с канала «Трендец» Дмитрий Поворознюк и одноклубник Милевского Александр Нойок.

Много обсуждали деньги.

Нойок показал часы Rolex, которые он купил за чемпионские премиальные от брестского «Динамо» (отметка 18:30).

- На чемпионские грошы, - с долей иронии сказал футболист.

Как отмечает сайт «Трибуна» со ссылкой на ресурс getat.ru, одна из самых простых моделей этого бренда в настоящий момент стоит 6550 долларов.

Нойок также рассказал, что Милевский, как правило, за всех платит в ресторане.

- По факту у Милевского счет нельзя забрать. У нас чуть драки в команде не идут, когда приносят счет. У нас кто первый схватит, тот и платит. С ним невозможно (показывает на Милевского – прим.). Это сейчас мы уже договорились, что если мы кушаем, то делим всю сумму на всех. А раньше Милевский за всех платил. Это его фишка была. То отойдет и за всех заплатит, то еще что-то.

У Артема Милевского спросили. кто себя ограничивал в выпивке

Вукоевич мог выпить два пива. Он боялся, что не сможет тренироваться завтра.

– Сейчас такое поколение: Зинченко и Андриевский вообще не пробовали алкоголь. У вас в команде были такие?

– Не было таких. Сейчас люди такие, молодежь вообще не пьет. Они играют в Dota, гаджеты, телефоны, ноутбуки, – сказал Милевский.

Купил за чемпионские грошы . Нойок показал свои часы, Милевский сказал, почему сейчас не пьют молодые футболисты. Источник: youtube.com / Миля

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