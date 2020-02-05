«Купил за чемпионские грошы». Футболист брестского «Динамо» своим часы Rolex
Артем Милевский с недавних про не только футболист, но и блогер. Его YouTube-канал набирает обороты: почти 74 тысячи подписчиков, видео собирают более 200 тысяч просмотров.
В очередном выпуске Милевский Шоу» в гостях у капитана брестского «Динамо» были бывший македонский футболист, а ныне агент Горан Попов, украинский блогер с канала «Трендец» Дмитрий Поворознюк и одноклубник Милевского Александр Нойок.
Много обсуждали деньги.
Нойок показал часы Rolex, которые он купил за чемпионские премиальные от брестского «Динамо» (отметка 18:30).
- На чемпионские грошы, - с долей иронии сказал футболист.
Как отмечает сайт «Трибуна» со ссылкой на ресурс getat.ru, одна из самых простых моделей этого бренда в настоящий момент стоит 6550 долларов.
Нойок также рассказал, что Милевский, как правило, за всех платит в ресторане.
- По факту у Милевского счет нельзя забрать. У нас чуть драки в команде не идут, когда приносят счет. У нас кто первый схватит, тот и платит. С ним невозможно (показывает на Милевского – прим.). Это сейчас мы уже договорились, что если мы кушаем, то делим всю сумму на всех. А раньше Милевский за всех платил. Это его фишка была. То отойдет и за всех заплатит, то еще что-то.
У Артема Милевского спросили. кто себя ограничивал в выпивке
– Вукоевич мог выпить два пива. Он боялся, что не сможет тренироваться завтра.
– Сейчас такое поколение: Зинченко и Андриевский вообще не пробовали алкоголь. У вас в команде были такие?
– Не было таких. Сейчас люди такие, молодежь вообще не пьет. Они играют в Dota, гаджеты, телефоны, ноутбуки, – сказал Милевский.
Купил за чемпионские грошы . Нойок показал свои часы, Милевский сказал, почему сейчас не пьют молодые футболисты. Источник: youtube.com / Миля
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