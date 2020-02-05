2020-02-05T17:43:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Преступники распили 8-9 литров, где мои отпечатки?». В Витебске вынесли приговор третьему обвиняемому в зверском убийстве 20-летней давности

Суд приговорил Виталия П. к 12 годам лишения свободы. Мужчина не признал себя виновным
Наталья ПАРТОЛИНА
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Вынесен приговор третьему обвиняемому в зверском убийстве женщины, которое произошло 20 лет назад в Докшицах.Вынесен приговор третьему обвиняемому в зверском убийстве женщины, которое произошло 20 лет назад в Докшицах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Витебский областной суд 5 февраля вынес приговор по громкому делу двадцатилетней давности - убийству супруги тогдашнего председателя Докшицкого райисполкома Иосифа Падреза Светланы. Женщину запытали до смерти грабители, в августе 2000 года забравшиеся в дом в ее отсутствие. Когда 46-летняя Светлана Падрез вернулась домой, там орудовали несколько мужчин. Они напали на женщину, связали ее и требовали рассказать, где хранятся деньги и ценности. Светлану избивали, резали ножом и угрожали включенным в сеть проводом с оголенными жилами. Над женщиной издевались несколько часов. Ее супруга в это время не было в городе.

Преступники унесли из дома две тысячи долларов, несколько золотых украшений, охотничьи ружья, спиртное, кое-какие вещи. Хотели уехать на хозяйской машине, но не смогли ее завести. Преступников тогда не нашли. Только через 18 лет, проверяя по базам данных некоего Дмитрия Солдатенко, попавшегося на краже, обнаружили, что он «наследил» и на месте этого чудовищного преступления. Биологический материал Солдатенко совпал с тем, что нашли на окурках в доме Падрезов. Потянув за эту ниточку, следователи нашли еще двоих подозреваемых - Сергея Василевского и Виталия П.

Солдатенко и Василевский в августе 2019 года признаны виновными в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с разбоем. Оба приговорены к 17 годам лишения свободы, приговор вступил в законную силу.

Суд над Виталием П. начался 16 декабря. Мужчину задержали в России, где он жил уже долгое время, и экстрадировали в Беларусь. Мужчина не признал себя виновным.

- В то время я вообще не курил. Откуда у обвинения данные, что я курил в 2000 году? В Докшицах я не был и не могу сказать, где были Солдатенко и Василевский. Я невиновен и не причастен к этому преступлению. В материалах дела указано, что преступники выпили на троих 8 - 9 литров алкоголя в доме. Но ни на тарелках, ни на стаканах нет моих отпечатков пальцев и следов ДНК. Меня там не было! - сказал Виталий в своем последнем слове. - Отсутствие у меня криминальных наклонностей подтверждают ответы МВД и Беларуси, и России. Я никогда не привлекался к ответственности, у меня даже нарушений ПДД не было! Прошу признать меня невиновным, чтобы я мог вернуться к семье, трудиться и приносить пользу.

В России у Виталия остались жена и дочь-школьница.

- Витебский областной суд приговорил П. к 12 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован в установленном порядке, - сообщила официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

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