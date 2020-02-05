Экс-председатель Шумилинского райисполкома, который продавал коров ниже себестоимости, отправится в колонию на 4,5 года

Четыре с половиной года в колонии усиленного режима и запрет в течение пяти лет занимать руководящие должности - такой приговор вынес 5 февраля Витебский областной суд Александру Снарову.

Снаров, который был председателем Шумилинского райисполкома, а до этого руководил сельхозпредприятием «Крынки» Лиозненского района, признан виновным в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, превышении власти, служебном подлоге и уклонении от погашения кредитной задолженности. Первоначально ему инкриминировалось еще и получение взятки, однако суд не нашел доказательств того, что обвиняемый брал взятки.

По мнению представителей обвинения, за несколько лет, что Снаров руководил «Крынками», он фактически уничтожил хозяйство, поставив его на грань банкротства. Снарову вменяли в вину даже то, что он заставлял работников «Крынок» соблюдать трудовую дисциплину, красить заборы и разбивать клумбы около фермы - это было интерпретировано как попытка создать видимость благополучия на предприятии, которое вот-вот должно было обанкротиться. Сам обвиняемый утверждает, что он, наоборот, всеми доступными способами спасал хозяйство, которое принял под свое начало практически полностью разваленным.

Процесс длился пять месяцев. Все это время Александр Снаров руководил другим сельхозпредприятием - «Новая Дубрава-Агро». После оглашения приговора в зале суда 53-летнего Снарова взяли под стражу. Приговор еще не вступил в законную силу, экс-чиновник имеет право его обжаловать.

- Обвиняемый должен выплатить 4478 рублей 13 копеек в бюджет Шумилинского райисполкома. Вопрос о возмещении ущерба сельхозпредприятию «Крынки» будет решаться в гражданском судопроизводстве, - рассказала официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.