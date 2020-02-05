2020-02-05T18:05:17+03:00
Общество
КП Беларусь

«Давал советы по соблюдению конспирации»: в Беларуси «сахарную мафию» прикрывал легендарный боец с бандитизмом в 90-х

КГБ впервые за полторы недели рассказал о «сахарном деле»: «Незаконный доход исчислялся миллионами долларов»
Геннадий МОЖЕЙКО
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Кадры оперативной съемки: директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров получает взятку и российский коммерсант Кононенко передает очередную часть денег Владимиру Тихине в переходе минского торгового центра.Кадры оперативной съемки: директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров получает взятку и российский коммерсант Кононенко передает очередную часть денег Владимиру Тихине в переходе минского торгового центра.
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Эта история стала обсуждаться публично еще 24 января, когда самолет «Белавиа», следовавший из Минска в Мюнхен, развернули над Польшей и посадили в Гродно. С борта пограничники сняли две семьи - всего шесть человек. По словам очевидцев, среди снятых с рейса пассажиров были директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович и директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник. В прошлый понедельник на работу не вышли также гендиректор сахарного завода в Жабинке Виктор Миронов, директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров и руководитель Белорусской сахарной компании (БСК) Дмитрий Кириллов.

Силовики молчали полторы недели, но «сахарное дело» было на слуху.

Первый комментарий появился лишь спустя полторы недели - подробности рассказал Александр Лукашенко. А уже через час после этого телеканал «Беларусь 1» анонсировал документальный фильм-расследование под названием «Сахарная мафия» - его показали вечером того же дня.

В фильме показали кадры оперативных съемок, а подробности дела рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

«Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов»

Последствия коррупционной схемы еще предстоит выяснить. По данным следствия, продавая сахар в Россию по бросовым ценам, фигуранты «сахарного дела» компенсировали все убытки за счет внутреннего рынка, то есть за счет белорусов. А началось все, по данным следствия, с мешков для сахара:

- Директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович предложил представителю российских коммерческих структур Кононенко и директору БСК Кирилову организовать в Беларуси бизнес по производству упаковки для сахара, - рассказал Константин Бычек.

Для этого в России создали фирму-прокладку - «Полимир», а в Беларуси - завод «Евротарекс» по производству мешков для сахара.

Сырье для производства российский «Полимир» продавал по завышенным ценам. Поэтому белорусский завод работал в ноль, вся прибыль оставалась на счетах российского посредника, обналичивалась при помощи российских лжепредпринимательских структур и распределялась между тремя подельниками в равных долях.

- Директора остальных трех заводов также были вовлечены в противоправную деятельность. Им причиталось незаконное денежное вознаграждение в размере до трех центов за каждый купленный мешок, - рассказал представитель КГБ.

Три цента за мешок кажется небольшой суммой, но учитывая масштабы поставок «теневой доход уже на этом этапе исчислялся сотнями тысяч долларов». Мол, на эти же суммы белорусский сахар становился дороже, а экономика заводов - убыточнее.

«Получали по 2 доллара с каждой проданной тонны сахара»

По версии следствия, ширмой для коррупционной схемы стала БСК, ее использовали для личной выгоды:

- Директора четырех белорусских сахарных заводов вступили в преступный сговор с руководителем БСК Кирилловым и представителем российских коммерческих структур Кононенко, направленный на систематическое получение взяток за организацию отгрузки белорусского сахара от БСК в адрес заранее согласованных коммерческих структур, - рассказал сотрудник КГБ.

Криминальная схема, по словам автора сюжета, работала так: четыре завода продавали сахар в БСК. Дальше значительная часть товара уходила подконтрольным посредникам. «Выгодность заявок и экономика заводов их не интересовала», - сказано в сюжете. На первом месте всегда была личная выгода.

- За это Кононенко при пособничестве Кириллова передавал директорам заводов взятки в размере от 1 до 2,5 доллара за каждую тонну отгруженной продукции. Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов, - говорят в КГБ. По оперативным данным, незаконный доход исчислялся миллионами долларов.

Кадры оперативной съемки: Директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров получает взятку.

Кадры оперативной съемки: Директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров получает взятку.

Скрываться «сахарной мафии» помогал бывший замначальника ГУБОПиК

С определенного момента за «сахарной мафией» начали следить спецслужбы. Выяснилось, что к схеме был подключен бывший замначальника ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) Владимир Тихиня - известный борец с бандитизмом и коррупцией в 1990-х и 2000-х.

- Тихиня сообщал участникам преступной группы сведения о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях, давал советы по соблюдению мер конспирации, зачистке следов противоправной деятельности. Он гарантировал им прекращение проводимых проверочных мероприятий, за что систематически получал незаконное денежное вознаграждение. Последним поручением для Тихини стала организация недопущения на пост директора концерна «Белгоспищепром» неугодного преступной группе кандидата, при котором данная преступная схема далее не смогла бы существовать, - рассказал сотрудник КГБ.

Кадры оперативной съемки: российский коммерсант Кононенко передает очередную часть денег Владимиру Тихине в переходе минского торгового центра.

Кадры оперативной съемки: российский коммерсант Кононенко передает очередную часть денег Владимиру Тихине в переходе минского торгового центра.

Сообщается, что Тихиню, как самого опытного, задержали первым из всех участников «сахарной мафии». Чекистам пришлось выбирать момент, чтобы доказательно взять всех: директоров четырех заводов, главу БСК, российского коммерсанта Кононенко и еще ряд фигурантов масштабом поменьше.

ЕСТЬ ВОПРОС

Что грозит задержанным?

В отношении должностных лиц КГБ возбудил уголовные дела по статье «Получение взятки в особо крупном размере» - грозит до 15 лет. В отношении коммерсантов, дававших взятки, - по статье «Дача взятки в крупном размере» - грозит до 7 лет.

- Под грузом неопровержимых доказательств фигуранты дают признательные показания и сотрудничают со следствием, - рассказали в КГБ.

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