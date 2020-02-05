2020-02-05T17:46:07+03:00
Минск
КП Беларусь

На книжную выставку - 2020 в Минске пустили бесплатный автобус

Почетным гостем в этом году стала Россия, а центральный экспонент - США
Настасья КОРСАК
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Книжная выставка продлится по 9 февраляКнижная выставка продлится по 9 февраляФото: Святослав ЗОРКИЙ
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С 5 по 9 февраля в Минске проходит XXVII Минская международная книжная ярмарка. 300 экспонентов из 31 страны. За 5 дней, которые работает выставка, пройдет больше 500 мероприятий: выступления и автограф-сессии, презентации книг белорусских писателей и поэтов, а также представителей других стран.

- У 2019 годзе ў нашай краіне выдадзена амаль 10 тысяч кніг і брашур агульным накладам 24 мільёны экзэмпляраў. Болей за 800 кніг летась было выдадзена на замежных мовах, больш як 550 на англійскай мове, - сказал на открытии выставки министр информации Александр Карлюкевич. - Прыходзьце на кніжную выставу і знаходзьце нешта сваё!

Кстати, в этом году книжная ярмарка представлена не только в выставочном центре, мероприятия будут проходить и за его пределами. Например, в Президентской библиотеке будет работать выставка «Они прошли по той войне», пройдут презентации в Национальном историческом музее.

А от Дворца спорта до «БелЭКСПО» в Минске ходит поэтический автобус - без номера, зато в нем читают стихи, а также там висят портреты белорусских классиков. Кстати, проезд в нем бесплатный. Автобус будет ходить до 9 февраля каждые полчаса.

КСТАТИ

Министр информации появился в соцсети TikTok

За день до открытия книжной выставки в аккаунте Министерства информации в социальной сети TikTok появилось короткое видео: министр информации Александр Карлюкевич приглашает всех на выставку. На видео министр ничего не говорит, но в ролике появляются причины, почему стоит сходить на выставку, а министр показывает на них руками.

В TikTok такие видео часто пользуются популярностью. Вечером 5 февраля у видео было почти 600 просмотров и несколько комментариев. Министра в ТикТоке встретили положительно.

- Учитесь у молодежного блока? - интересуются комментаторы.

- Это просто космос, - делают комплименты и хвалят решение.

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