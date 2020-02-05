В минском метро установили первые защитные экраны-двери. Их будет по 24 на каждой станции

Подобные экраны-двери уже успешно используют в метро в Японии и Турции, а с лета этого года запустят и в минском метрополитене. Все станции метро планируют оснастить ими до 2025 года. На каждой станции установят по 24 экрана.

Станция «Ковальская Слобода».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первая партия дверей уже установлена на строящейся станции «Ковальская Слобода». Кстати, покупка дверей на четыре станции новой Зеленолужской линии метро обошлась в 8,8 млн рублей. Над их установкой работает специально сформированная бригада «Минскметростроя» из девяти человек под наблюдением трех представителей фирмы-производителя из Турции.

Двери будут работать автоматически: когда подойдет электричка, они откроются синхронно с ее дверями.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Двери ДАС (двери автоматического срабатывания) уже смонтированы. Скоро из Турции вернутся представители производителя и начнут пуско-наладочные работы. В феврале планируем их завершить на станции «Ковальская Слобода» и начать монтировать экраны на «Вокзальной», - рассказал «Комсомолке» мастер СМУ-2 «Минскметростроя» Владимир Кузнецов.

мастер СМУ-2 «Минскметростроя» Владимир Кузнецов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Двери будут работать автоматически: когда подойдет электричка, они откроются синхронно с ее дверями.

- С помощью световой индикации они считают прибытие электрички и откроются, - поясняет Юрий Юхневич, механик «Минскметростроя».

Механик «Минскметростроя» Юрий Юхневич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для экстренных же случаев предусмотрена возможность открыть их со стороны путей, а снаружи дверь может открыть персонал метрополитена с помощью специального ключа. Также двери могут 30 минут работать без подачи электричества.

На каждой станции установят по 24 экрана.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Чтобы их установить, мы проделали очень тонкую работу. Каждый стык проверяли несколько раз, нужно было выверить все до миллиметра, - отметил Юрий Юхневич.

Высота дверей - около двух метров, то есть они не закроют платформу полностью. Под потолком станции появится бегущая строка с названием станции, временем до прибытия электрички и рекламой.

Работы ведутся на строящейся станции «Ковальская Слобода».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КСТАТИ

В метро появились вагоны с цветными поручнями. Цвет поручней зависит от ветки: на Московской он синий, а на Автозаводской - красный. На данный момент таких вагонов всего четыре, по два на каждой линии. Такими они выходят в подземку после капитального ремонта. На 1-й линии в течение года появится еще восемь обновленных вагонов.

Над установкой дверей работает специально сформированная бригада «Минскметростроя».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Первые пассажиры 4 февраля проехали на новом поезде «Штадлер». Четырехвагонный состав будет работать на третьей линии метро. Он двигается заметно бесшумнее предшественников, а также оснащен USB-портами для зарядки мобильных устройств, кондиционером, специальными экранами и табло, которое показывает, где в данный момент находится поезд. А еще в «Штадлере» можно свободно перемещаться из вагона в вагон во время движения. Поезд разработан и собран в Беларуси специально для минской подземки. Новинка появится и на двух действующих ветках, но когда именно, в Минском метрополитене пока не сообщают. Известно лишь, что на заводе под Минском соберут 10 новых поездов для подземки.