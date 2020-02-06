Голливудский актер заявил, что имеет отношение к созданию белорусских «зайчиков»

Американский актер, которого зрители знают по сериалам «Девочки Гилмор» и «Сверхъестественное», выложил в своем инстаграме фото с белорусскими «зайчиками». Более того, навел туману, написав: «Хочу поблагодарить страну Беларусь за тайный сговор со мной насчет дизайна ее официальной валюты... Я бы сказал, мы здорово поговорили по телефону (если исключить тот факт, что лось должен был стоить больше!)». У Джареда Падалеки белорусско-польские корни (его фамилия является англизированным вариантом фамилии Падалецкий – по отцу). А фауну на денежных купюрах 90-х прошлого века разработал белорусский художник Владимир Хотяновский.

Скорее всего, это шутка, потому что, когда «зайчиков» ввели в обращение, Джареду было всего 10 лет. Не говоря уж о том, что актер, судя по всему, не в курсе, что банкноты уже давно вывели из обращения. Но упоминание нашей страны в блоге с 5,3 млн подписчиков само по себе приятно.

Белорусский МИД обратил внимание на этот пост и среагировал довольно остроумно – пригласил актера в Беларусь в гости:

— Много лосей в Беловежской пуще: приезжайте и проверьте это сами! — написали в твиттере белорусского МИДа.