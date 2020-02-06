Нейросексолог: «Старые сексуальные связи, о которых мы думаем, забирают у нас энергию»

Сексуальность в привычном нашем понимании - это нечто такое, что возбуждает противоположный пол. Наринэ Чаушян, нейросексолог, НЛП-мастер, автор сексуальных образовательных программ для женщин, уверена, что сексуальность - это энергия. Разбудишь ее в себе - получишь источник жизненной силы, с которым можно горы свернуть. Это в общих чертах. О том, как поработать над собой, чтобы сексуальную энергию разбудить, что нам помогает это сделать, а что мешает, Наринэ рассказала на встрече с участницами Глобального женского форума, который пройдет 7 марта. Думаю, ее полезные практичные советы пригодятся многим женщинам.

Наринэ Чаушян помогает женщинам найти источники восполнения энергии. Фото: Татьяна Модникова.

«Соглашаясь на интимную близость из чувства долга, вы опустошаете свою энергию»

Сексуальная энергия есть в каждом человеке, но в зависимости от разных обстоятельств каждый ее чувствует и использует по-разному. От нуля до бесконечности. Что-то эту энергию забирает, а что-то активизирует.

- Стресс - враг номер один женской сексуальности, сексуальной энергии, - предупреждает Наринэ и перечисляет другие моменты, опустошающие эту энергию: токсичные отношения, недосып, старые сексуальные связи, о которых мы думаем, вспоминаем, одиночество, установки и мысли, нелюбимая работа. А еще наш внутренний критик, который сравнивает нас с другими и в чем-то обвиняет - мол, опять ты все сделала не так.

Кроме того, роль играет и слив энергии. «Тонны энергии у нас уходит, когда мы ее сами сливаем - родителям, детям, друзьям. Ваша задача - вспомнить, кому вы отдаете энергию. Подруге, которая своими негативными состояниями вас опустошает? Маме, которой вы хотите стать идеальным мужем, которого у нее нет? Когда в детстве вы недостаточно получили тепла и любви от родителей, а потом начинаете искать партнера, с которым хотите это компенсировать, тем самым вы тоже сливаете свою энергию».

Влияет на сексуальность и негативный сексуальный опыт. Это каждый раз, когда вы соглашались на интимную близость против своей воли, без желания, из чувства долга или чувства вины, позволяя совершать насилие над собой.

Медитация, творчество, интимная гимнастика и другие источники пополнения энергии

Поскольку сексуальность начинается с тела, не удивительно, что среди источников наполнения сексуальной энергии на первое место Наринэ ставит интимную гимнастику:

- Первая практика, с помощью которой вы можете открыть «шлагбаум» для потока сексуальной энергии, - специальная гимнастика по укреплению мышц тазового дна. Ее можно делать в домашних условиях и использовать даже для более серьезных целей - укрепления мышц, профилактики проблем со здоровьем.

Танцы, общение с природой, спа, медитация, уход за собой, флирт, творчество - все это тоже источники наполнения сексуальной энергией. Но не для всех они работают одинаково эффективно. Кого-то наполняет колечко с бриллиантом, а кого-то - прогулка в парке после дождя. Как понять, какое наполнение подходит тебе?

- Для начала осознайте, что из окружающего мира вас радует. Надо осознать это и написать список из 7 пунктов. И каждый день тестировать их по одному, оценивая свои эмоции по десятибалльной шкале, - советует Наринэ. - Допустим, сегодня вы идете на танцы и отмечаете, как это повлияло на ваше настроение. Завтра вы идете на выставку живописи и так далее. Через неделю увидите, что вам нужно делать, чтобы наполнить себя сексуальной энергией.

«Уделяйте себе хотя бы 30 минут в день!»

А что делать, если не хочется и на это нет сил? Все просто. Вот краткий план наполнения энергией от Наринэ:

- Нормализовать свой режим дня и режим приема пищи.

- Выделить время для чего-то приятного лично вам - удовольствия, хобби.

- Заниматься расслабляющими практиками: йога, медитация, женские энергетические практики.

- Уделяйте себе хотя бы 30 минут в день, - призывает Наринэ. - Оградите себя в это время от вторжения в ваше пространство и занимайтесь только тем, что вам нравится: ухаживать за собой или даже просто лежать. Кстати, полежать в горизонтальном положении - одна из классных практик наполнения женской энергией. Перед сном медитируйте: закрываете глаза, фокусируетесь на своем дыхании и представляете, что все дела завершены, все цели достигнуты, а вы уже такая, какой хотите быть, и празднуете свои результаты. И неважно, реализовано это на самом деле или нет. Просто представьте.

Представьте рядом с собой идеального мужчину и запишите свои ощущения

Одна из практик наполнения сексуальной энергии, которую предлагает Наринэ Чаушян, называется «Эротическая фантазия». Подходит она как одиноким женщинам, так и тем, кто в паре. Надо включить воображение и создать образ мужчины. Но не идеального, а подходящего именно вам.

- Можно сделать это двумя путями. Первый: представить, как он выглядит, чем занимается, какие у него хобби, характер, семья, сколько зарабатывает. И второй: представить, что вы хотите чувствовать рядом с этим мужчиной, когда вы с ним просыпаетесь, занимаетесь вместе спортом, гуляете за руку в парке. Запишите свои ощущения. И ничего страшного, если вы в отношениях, но представляете не своего мужчину. Это нормально, - говорит Наринэ. - Далее придумайте сценарий чувственного взаимодействия с этим мужчиной. Например, идеальный день или идеальное свидание. В нем должны быть три составляющие. Первая - взаимодействие без прикосновений: взгляды, флирт, игра слов. Что вы чувствуете при этом? Вторая - когда вы начинаете касаться друг друга. Как откликаются в вашем теле его объятия, поглаживания, прикосновения? И третья составляющая - сам интимный контакт. Как вам хочется, чтобы это проходило? Словом, придумайте самый идеальный сценарий для вас. И перед сном старайтесь каждый вечер фантазировать, позволять вашему мозгу просто мечтать о том, как проходит свидание с этим идеальным мужчиной. Благодаря такому легкому занятию ваш организм будет вырабатывать сексуальные гормоны - серотонин, дофамин, окситоцин. И потихоньку, день за днем вам захочется добавлять все больше наслаждений в вашу жизнь. Допустим, в один день вы захотите поставить красивый подсвечник в комнате, в другой - купить шелковое белье, потом - пойти на танцы и так далее. С такой легкой практики начнется наполнение вас сексуальной энергией.

КСТАТИ

- В марте в Беларуси впервые пройдет Глобальный женский форум. Мы захотели сделать это мероприятие более масштабным, с учетом того, что интересует женщин - у кого они учатся, что хотят знать, - рассказал Денис Семеняко, один из организаторов форума. - На основе этого сформировали программу самого форума и бизнес-завтраков. Спикеры форума будут говорить на такие темы, как бизнес, отношения, психология, красота и сексуальность, из которых и складывается образ гармоничной успешной женщины. Так что тема выступления Наринэ про сексуальность появилась на мероприятии не просто так. Об этом говорят, есть много экспертов, которые делятся знаниями.

ИСТОРИЯ В ТЕМУ

«Как будто шкатулка с секретом открылась, когда вернулась полноценная сексуальная жизнь!»

Есть у меня подруга. Красивая, умница, с хорошим чувством юмора - мечта, а не женщина. Бывший муж, считавший себя альфа-самцом, не выдержал конкуренции с ее харизмой, и двоих детей она растила сама. Замуж больше не вышла, но и монашкой не была. Только в какой-то момент на ее плечи обрушилось все и сразу: болезни пожилых родителей, проблемы подросших детей, напряженная работа. Полтора года у нее не было никаких романов и никакой интимной жизни. «И не надо! Я прекрасно себя чувствую», - утверждала она. Я поняла, что все может быть еще прекраснее, когда увидела ее однажды с горящими глазами, помолодевшую и окрыленную.

- Да, представь, я познакомилась с мужчиной. Он замечательный. А секс такой, что я как будто очнулась от долгого сна. На работе у меня пошел какой-то невероятный подъем, - рассказывала подруга. - В голове столько классных идей, что коллектив еле успевает их переваривать. Как будто шкатулка с секретом открылась, когда вернулась полноценная сексуальная жизнь!

Два года прошло после этого разговора, а у моей подруги не иссякает поток идей, которые воплощаются в жизнь и приносят неплохую прибыль компании, где она работает, и заслуженные щедрые вознаграждения ей самой. Вот такая связь секса и денег.