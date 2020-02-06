2020-02-06T13:35:33+03:00
Звезды
КП Беларусь

«Душа ликовала, что живой»: Александру Солодухе сделали операцию на связках

Пока артист говорит с трудом. Но ответил нам письменно и поблагодарил всех причастных - от врачей до водителей
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Александр Солодуха говорит, что после операции готов был петь - но врачи запрещают.Александр Солодуха говорит, что после операции готов был петь - но врачи запрещают.
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Александр Солодуха с гордостью рассказывал, что за время «елок» в этом году дал 55 концертов за два месяца! Конечно, такой певческий марафон не мог не сказаться на самочувствии. 3 февраля заслуженный артист Беларуси поступил в Республиканский научно-практический центр отоларингологии, а на следующий день ему уже сделали операцию на двух связках.

- Операция была в 9.00, проснулся в 12.00. Первое, что хотелось кричать «Да здравствует Беларусь!», душа ликовала, что живой. Операция на голосовых связках прошла успешно. Всему медперсоналу огромное спасибо! Ведь голос - моя жизнь, – написал «Комсомолке» заслуженный артист Беларуси. - Хочу сказать огромное спасибо всему медперсоналу. Отдельно хочу поблагодарить - анестезиолога Геннадия Викторовича и его помощников, хирурга Жанну Михаиловну, она блестяще провела операцию. Лечащего врача Наталью Сергеевну. И, конечно же, главврача учреждения Николая Ивановича - за прекрасное отношение и отдельную палату. Еще раз спасибо всем и низкий поклон. Ведь голос - это моя жизнь. Ну и еще хотел бы поблагодарить моих помощников – жену Наташу, доченьку Варечку, сыновей Саньку и Антошку, моих водителей – дядю Вову, Володю и Андрея. Всем спасибо!

Любопытно, что в это же время операцию на связках перенес и Григорий Лепс. 57-летний артист признался, что ему уже не так просто петь, как 20 лет назад, поскольку связки стареют, да и силы уже не те. Заметим, что наш Александр Солодуха старше Лепса, ему 61 год – но держится молодцом.

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