"Пытается выглядеть в глазах окружающих невиновным": в Пружанах за ДТП судят милицонера

Дело рассматривает суд Пружанского района. Обвиняемый - 44-летний капитан милиции Сергей Пухнаревич. Он проработал в органах внутренних дел более 20 лет, но в суде рассказывает не о своих заслугах, а о происшествии, из-за которого может попасть за решетку. Пухнаревича обвиняют в совершении ДТП в пьяном виде, в котором погиб человек, и в оставлении пострадавшего в опасности по ч.4 ст.317 и ч.3 ст.159 УК РБ.

Авария случилась в июне прошлого года в деревне Лососин недалеко от Пружан. На проселочной дороге милицейский "ВАЗ", за рулем которого был сотрудник РОВД Сергей Пухнаревич, наехал на лежащего на дороге 42-летнего мужчину. Водитель с места ДТП уехал. Пострадавший умер в машине "скорой". В версии обвиняемого все было так: наехал на камень, человека на дороге не видел, а выпил с товарищем уже дома.

"НЕ РАСКАЯЛСЯ"

Государственный обвинитель считает, что Пухнаревич не просто оскорбил присягу, но и виновен в серьезном преступлении. Прокурор запросил для обвиняемого наказание: 7 лет колонии общего режима с лишением водительских прав на 5 лет и штрафом 8100 рублей.

- В показаниях обвиняемого прослеживается изворотливость, попытка исказить действительность. Он не желает понести ответственность и пытается выглядеть в глазах окружающих невиновным. Он не только не раскаялся, но и не пытается осознать совершенное преступление, - мотивирует свою позицию прокурор отдела прокуратуры Брестской области Юрий Прокопчук.

Адвокат Николай Чухно парирует в ответ: вина не доказана. Для защиты выводы экспертов и следственного эксперимента насчет того, что водитель видел на дороге препятствие и имел возможность затормозить не убедительны. В назначении дополнительной автотехнической экспертизы и проверке зрения Пухнаревича суд отказал. Виновным милиционер себя не считает.

- В деле имеются такие нестыковки и противоречия, что это, по мнению защиты, делает невозможным вынесение обвинительного приговора, - выступает в прениях адвокат.

У обвиняемого в суде большая группа поддержки. Родственники в коридоре суда громко и эмоционально обсуждают услышанное на заседании, обещают "добиться справедливости":

- Это цырк на дроце! Невозможно слушать это вранье! Будем писать жалобы, поедем на Брест, а потом на Минск! Будем бороться. Человеку за что сидеть?

Супруга на заседании держит в руках икону в рамке и маленькую фотографию мужа. Женщина иногда плачет, а выходя из зала суда, срывается на истерику.

- Успокойте ее! - просит родственников ее супруг.

Потерпевшую сторону в суде представляет пожилая мать погибшего. Она сидит у стенки, на вопросы судьи отвечает тихо:

- Как присудите. Я там не была, ничего не знаю.

В качестве компенсации морального вреда она попросила 50 тысяч рублей.

ОТ ПЕШЕХОДА РАЗИЛО АЛКОГОЛЕМ

Восстановить картину произошедшего суду помогают свидетели. Например, мужчина, который видел еще живого пешехода на дороге.

- Видимых повреждений не было, но я решил вызвать "скорую". Человек что-то невнятное бормотал, от него очень сильно разило алкоголем. Мой телефон почему-то не тянул, но я вспомнил, что в Лососине знаю человека. Я поехал к нему, и он со своего кнопочного телефона вызвал "скорую", - рассказывает военный пенсионер Сергей Куропатский.

Согласно материалам дела, мужчина, лежащий на обочине, был мертвецки пьян - промилле спирта в крови и 4,9 в моче. Рядом с ним лежал велосипед.

Кроме очевидца в суде выступал и знакомый обвиняемого - автомеханик, к которому после ДТП милиционер приехал ремонтировать оторванный бампер. Согласно версии обвинения, Пухнаревич незадолго до аварии был в компании сослуживцев, которые выпивали. Их тоже допрашивали, но четкого ответа на вопрос, пил ли Пухнаревич перед тем, как сесть в служебное авто, они не дали.

Зато автомеханик признался, что выпивал с ним в гараже. Это было уже около полуночи - милиционер поздно вечером позвонил мастеру и попросил срочно помочь с авто: "за кочку зацепился".

- Пили водку. Три раза подняли по "стограммовке", - вспоминает механик, к которому обратился за помощью обвиняемый.

Пухнаревича задержали уже дома в тот же вечер. Медосвидетельствование показало опьянение в 2,7 промилле в крови. Сдавать на анализ мочу, по которой можно определить время употребления алкоголя, милиционер отказался. По мнению гособвинения этот факт говорит не в пользу обвиняемого.

Последнее слово перед вынесением приговора ему дадут в понедельник 10 февраля.