2020-02-06T14:53:38+03:00
Экономика
КП Беларусь

География экспорта белорусских продуктов: в Сирию поставляем чипсы, на Кубу - сгущенку, а в США - творог

Но зарабатывает наша страна в основном на российском рынке
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
Поделиться:
Сколько же заработали на продуктах в 2019-м?Сколько же заработали на продуктах в 2019-м?Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

С каждым годом высшим руководством страны ставится задача зарабатывать на экспорте все больше и больше.

- В планах правительства нарастить в 2020 году экспорт сельхозпродукции и продуктов на 4,2%, сумма на которую мы планируем выйти должна превысить 5,7 млрд. долларов, - сказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

Надежда, главным образом, на рост поставок молочных продуктов, а обеспечено это будет за счет повышения продуктивности животных.

Сколько же заработали на продуктах в 2019-м? Экспорт вырос по сравнению с 2018-м на 4,5% - до 5,5 млрд долларов.

Основное направление - Россия. Туда поставили на 4,3 млрд долларов. Рост - 3%, а дополнительная выручка по сравнению с 2018-м - 120 млн долларов.

При этом Алексей Богданов отметил, что удалось на 1,2% снизить долю России в общем экспорте продовольствия. Еще он подчеркнул, что склады белорусских производителей на сегодняшний день пустые. И если что-то планировали, но не продали в Россию, то перенаправили на другие рынки.

География экспорта такова: ЕАЭС - 84,7%, ЕС - 4,4%, другие - 10,9%. Практически половина всех существующих стран мира завозит к себе нашу продукцию, точнее 104 страны. Там и Буркина-Фасо, и Япония, и Люксембург.

В категории «другие» в приоритетных партнерах - Китай.

- В 2019 году поставки продовольствие в Китай увеличились на 60% и достигли суммы 131,5 млн долларов. Основной драйвер роста поставок в Китай - говядина и мясо птицы, - сообщил Богданов.

Мяса в Китай поставляем на 58 млн долларов, молочки - на - 52 млн долларов. В последнее время добавили поставку субпродуктов, которые там популярны.

Судя по статистике, полмира приобретает наше сухое молоко. В том числе Япония. Кроме того, Страна восходящего солнца покупает у нас сыры, алкоголь, кондитерские изделия. Всего на 3,5 млн.

В ОЭА поставляем консервированную и соленую рыбу, в Пакистан - детское питание, в Сирию - картофельные чипсы, на Кубу - сгущенку…

В США поставили продукции на 5,7 млн: алкоголь, творог, сухое молоко, кондитерские изделия, солод…

На рынок Европейского союза попасть сложно, но все же наторговали на 241 млн долларов грибами, ягодами, мороженым, различными видами растительного масла и т. д. Больше всего у нас берут Литва - 92,4 млн, Польша - 51, 2 млн, Германия - 27,7 млн.

В целом в страны дальнего зарубежья экспорт вырос на 10,2% и составил 572 млн долларов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Хотят раскрутить, что в Беларуси наступает дефицит топлива». Белнефтехим ответил на слухи о лимитах в 100 литров топлива на заправках
Загадочная история: на заправках «Лукойл» говорят, что ввели лимиты из-за нехватки топлива, а «Белнефтехим» уверяет, что нефти хватает на всех и на экспорт еще останется
Заплатим больше? Повышать тарифы на коммунальные услуги предлагается не на 5 долларов в год, а на 0,5 базовой величины
Сейчас эта сумма составляет 13,5 рубля, что на 3 рубля больше, чем пресловутые 5 долларов, на которые коммунальников всегда ориентировал президент
Эксперт: «Ни один инвестор не будет сидеть на котомке с деньгами и ждать, пока Беларусь решит принять его 100 миллионов долларов»
Представитель Международной финансовой корпорации рассказала, почему, несмотря на все плюсы, Беларусь неинтересна иностранным инвесторам
Новости 24
В Беларуси налоговые вычеты для семей с детьми могут стать больше
Видеофакт. Белорусские музыканты записали клип и песню «Коронавирус», пока находились в Китае
Под Минском накрыли производство фальсификата, где собирались выпускать по 10 тысяч тюбиков клея в день
В Петрикове 1,5-летняя девочка съела бабушкины таблетки и умерла
Лукашенко улетел в Сочи на «момент истины» с Путиным
В Беларуси хотят отменить огнетушитель и аптечку при прохождении техосмотра
Беларусь потеряла за год 330 млн долларов из-за налогового маневра РФ
Солдат-срочник получил травму во время занятий под Минском
Пьяный минчанин напал на Деда Мороза, который хотел вручить ему подарок
Февраль не станет лютым: на следующей неделе до +7 и дожди
«Иметь планы, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой»: президент провел совещание по топливно-энергетическому комплексу
Бил кулаками, ремнем и розгами: в Речице мужчину будут судить за истязание дочери
Фотофакт: звезда сериала «Сверхъестественное» сфотографировался с белорусским деньгами
В Беларуси хотят пересмотреть выплаты работающим пенсионерам
ДТП с тремя авто утром в центре Минска: двое в больнице
Цена жизни - 2,5 млн. долларов. Троим детям из Беларуси собирают на самое дорогое лекарство в мире
«Пропагандирует оружие». В Гомеле требуют изменить логотип школы, на котором изображен автомат
Министр образования об отмене порога на ЦТ: «Нужно дать каждому возможность поступить на конкурсной основе»
«Почувствовал, что-то на шее, но успел отбиться»: В Речицком районе бомж напал на таксиста
Это нужно видеть! Под Щучином поймали браконьера с прибором ночного видения и самодельными ружьем и пистолетом
На М6 столкнулась фура с трактором: погиб россиянин-дальнобойщик, тракторист - в тяжелом состоянии
На границе с Латвией задержали двух контрабандистов с «самолетом»
В Японии на круизном лайнере изолированы более 3700 человек: на борту - коронавирус
«Выбрался из машины и упал обессиленный»: в Ивацевичском районе машина свалилась в мелиоративный канал, заполненный водой
В Беларуси может заработать полноценная ипотека
Лукашенко - министру энергетики: Готовься. В четверг мне нужна ситуация по газу
В феврале Беларусь ждет как минимум 250 тысяч тонн российской нефти. Поставки обеспечит Гуцериев