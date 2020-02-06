География экспорта белорусских продуктов: в Сирию поставляем чипсы, на Кубу - сгущенку, а в США - творог

С каждым годом высшим руководством страны ставится задача зарабатывать на экспорте все больше и больше.

- В планах правительства нарастить в 2020 году экспорт сельхозпродукции и продуктов на 4,2%, сумма на которую мы планируем выйти должна превысить 5,7 млрд. долларов, - сказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

Надежда, главным образом, на рост поставок молочных продуктов, а обеспечено это будет за счет повышения продуктивности животных.

Сколько же заработали на продуктах в 2019-м? Экспорт вырос по сравнению с 2018-м на 4,5% - до 5,5 млрд долларов.

Основное направление - Россия. Туда поставили на 4,3 млрд долларов. Рост - 3%, а дополнительная выручка по сравнению с 2018-м - 120 млн долларов.

При этом Алексей Богданов отметил, что удалось на 1,2% снизить долю России в общем экспорте продовольствия. Еще он подчеркнул, что склады белорусских производителей на сегодняшний день пустые. И если что-то планировали, но не продали в Россию, то перенаправили на другие рынки.

География экспорта такова: ЕАЭС - 84,7%, ЕС - 4,4%, другие - 10,9%. Практически половина всех существующих стран мира завозит к себе нашу продукцию, точнее 104 страны. Там и Буркина-Фасо, и Япония, и Люксембург.

В категории «другие» в приоритетных партнерах - Китай.

- В 2019 году поставки продовольствие в Китай увеличились на 60% и достигли суммы 131,5 млн долларов. Основной драйвер роста поставок в Китай - говядина и мясо птицы, - сообщил Богданов.

Мяса в Китай поставляем на 58 млн долларов, молочки - на - 52 млн долларов. В последнее время добавили поставку субпродуктов, которые там популярны.

Судя по статистике, полмира приобретает наше сухое молоко. В том числе Япония. Кроме того, Страна восходящего солнца покупает у нас сыры, алкоголь, кондитерские изделия. Всего на 3,5 млн.

В ОЭА поставляем консервированную и соленую рыбу, в Пакистан - детское питание, в Сирию - картофельные чипсы, на Кубу - сгущенку…

В США поставили продукции на 5,7 млн: алкоголь, творог, сухое молоко, кондитерские изделия, солод…

На рынок Европейского союза попасть сложно, но все же наторговали на 241 млн долларов грибами, ягодами, мороженым, различными видами растительного масла и т. д. Больше всего у нас берут Литва - 92,4 млн, Польша - 51, 2 млн, Германия - 27,7 млн.

В целом в страны дальнего зарубежья экспорт вырос на 10,2% и составил 572 млн долларов.