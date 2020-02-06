В Минске хотят ввести оплату проезда в маршрутках через смартфон

Маршрутки - один из самых востребованных у минчан видов транспорта. Причин тому несколько. Во-первых, ездят маршрутные такси часто и везут пассажиров быстро. Во-вторых, маршруты достаточно протяженные, а стоимость проезда в конечном счете выходит даже меньше, чем если добираться из точки А в точку Б общественным транспортом с несколькими пересадками. К примеру, за 1 рубль 20 копеек маршрутка домчит через весь город от улицы Корженевского до поселка Колодищи. По статистике предприятия «Столичный транспорт и связь», в прошлом году городские и пригородные маршрутки перевезли более 18 миллионов пассажиров. И это без учета тех, кому билеты не выдавались.

В обозримом будущем пассажиров минских маршруток ожидают два нововведения, и оба приятные. Во-первых, планируется внедрить технологию оплаты проезда с помощью смартфона. Во время проведения прямой линии директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов, пишет агентство «Минск-Новости», обратил внимание на то, что наличная форма расчета как единственный вариант оплаты проезда удобен далеко не всегда и не всем.

- Мы хотим проработать безналичный вариант оплаты, который примут и пассажиры, и частный бизнес. Остановились пока на смартфоне. Но возможность оплатить проезд наличными также останется. Попытаемся осуществить эти планы таким образом, чтобы перевозчикам не пришлось тратиться на дополнительное оборудование, - отметил Валерий Шкуратов.

По его словам, подобный позитивный опыт в Беларуси уже есть. Так, в Бресте запущен и эффективно реализуется пилотный проект: оплатить проезд смартфоном там можно не только в маршрутных такси, но и во всех видах общественного транспорта.

В ближайшее время столичные транспортники планируют обсудить с перевозчиками и разработчиками перспективу внедрения системы безналичной оплаты в маршрутках в столице. На встречу пригласят перевозчиков, технических специалистов и налоговиков.

Вторая приятная новость - в Минске скоро запустят мобильное приложение, с помощью которого пассажиры смогут узнавать расписание маршруток, отслеживать путь их следования и видеть примерное время прибытия на остановки. Как отметил Валерий Шкуратов, приложение запустят уже на следующей неделе. До 1 мая оно будет работать в тестовом режиме, и все это время пассажиры и перевозчики смогут высказывать свои пожелания о работе нового сервиса на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».

ЧТО ГОВОРЯТ МАРШРУТЧИКИ

- Пока нам никто не предлагал организовать оплату проезда банковской картой или смартфоном, - рассказал на условиях анонимности владелец одного из частных автотранспортных предприятий Минска. - Думаю, эту идею сначала надо продумать технически и обосновать экономически, это дело не одного месяца, но если такое решение будет принято, мы, конечно, будем его выполнять.