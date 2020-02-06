2020-02-06T15:34:34+03:00
Досуг
КП Беларусь

Как попасть на шоу Мадонны в Париже за счет радио Unistar?

В феврале и марте Мадонна даст 14 незабываемых шоу в Париже
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Как попасть на шоу Мадонны?Как попасть на шоу Мадонны?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Не на стадионе или арене, а в камерном театре – Дворце кино Le Grand Rex с креслами из красной кожи и мигающими звёздами на потолке. Хотите увидеть это собственными глазами?

Просто расскажите радио Unistar, как прошло ваше первое совместное путешествие со второй половинкой. Истории принимаются через специальную форму на сайте радио до 15:00 13 февраля.

Жюри выберет самый интересный рассказ, а утром 14 февраля победителя объявят ведущие шоу «Утро в большом городе» Константин Каверин, Петр Сафронов и Полина Летова.

Все авторы прозвучавших в эфире писем получат подарки от страхового партнера проекта – компании «Белгосстрах». А победителю достанутся два билета на концерт Мадонны в Париже 8 марта, три ночи в ETOILE PARK HOTEL, перелет по маршруту «Минск-Париж-Минск» (вылет 6 марта) и два сертификата страхования выезжающих за границу на сумму 70 000 белорусских рублей со скидкой 99% от компании «Белгосстрах».

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