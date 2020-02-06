2020-02-06T16:55:05+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: В январе Россия поставила в Беларусь четверть от обещанного объема нефти. Что сделано, чтобы она выполняла обязательства?

Президент перед встречей с российским коллегой провел совещание по топливно-энергетическому комплексу
Алексей БЕЛОУСОВ
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Проблема все та же - цены на газ и нефть, о которых пока не удается договориться.Проблема все та же - цены на газ и нефть, о которых пока не удается договориться.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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7 февраля Александр Лукашенко встретится в России с Владимиром Путиным. На днях, анонсируя этот визит, белорусский президент говорил о том, что в союзнических отношениях наступил момент истины. Проблема все та же - цены на газ и нефть, о которых пока не удается договориться.

6 февраля Лукашенко собрал совещание об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

- Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией, - сказал Александр Лукашенко. - Это не только узкие вопросы. Они у всех на слуху - типа поставок нефти, газа, продуктовые войны, которые, к сожалению, стали привычными в последнее время.

Александр Лукашенко настаивает на том, что эти проблемы не должны сказаться на населении:

- Ни от одной программы мы отказаться не можем.

Александр Лукашенко напомнил, что разногласия по энергетическим вопросам не вчера возникли - они возникают регулярно на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства.

- Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти - по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. - одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства, - обратился президент к высшим чиновникам.

На совещании говорили о компенсации потерь и поиске альтернативных поставщиков энергоресурсов.

- Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам, - цитирует президента БелТА.

Президент подчеркнул, что надо быть готовым к различным вариантам развития событий.

- Поэтому прежде всего экономическому блоку правительства и правительству в целом необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой. Главное - сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне.

Премьер-министр Сергей Румас напомнил, что с 2019 года Россия начала второй этап налогового маневра:

- Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около 330 млн долларов, в том числе потери бюджета - 130 млн долларов, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти 200 млн долларов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Надо одну из дорог назвать Чакрабарти»

Александр Лукашенко поблагодарил президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суму Чакрабарти, который вскоре покинет свой пост, за сотрудничество с Беларусью. Этот банк уже инвестировал в Беларусь 3 млрд евро, в 2019-м - 400 млн евро.

- Мы очищали воду, утепляли дома, строили самые современные дороги за эти деньги. Это связано с вашим именем, и я здесь ничего не преувеличиваю, - сказал главе ЕБРР Александр Лукашенко. - Надо одну из дорог назвать Чакрабарти, потому что лучшие дороги построены с поддержкой банка.

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