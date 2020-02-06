2020-02-06T16:47:11+03:00
Общество
КП Беларусь

«Россияне говорят, что у себя боятся»: почему иностранцы едут лечить зубы в Беларусь

Чаще всего к нам приезжают, чтобы поставить импланты
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Если в 2017 году белорусские государственные клиники оказали стоматологические услуги иностранцам на 957 тысяч долларов, в 2018-м - на 1,3 млн, то в 2019-м уже на 1,5 млн.

- В прошлом году на лечение и протезирование приехало больше 13 тыс. иностранцев, - привел цифры главный врач Республиканской клинической стоматологической поликлиники Андрей Матвеев.

По словам медиков, Беларусь можно назвать одним из лидеров Восточной Европы в стоматологическом туризме.

- Стоматологический туризм - наиболее массовый вид медицинского туризма, - подтверждает директор компании Med Travel Belarus Владислав Андросов. - Некоторые страны выстроили целый бренд на базе стоматологическом туризма и принимают десятки тысяч пациентов ежегодно, формируя большой рынок стоматологических услуг, тем самым повышая качество оказания услуг для своих граждан. На этом же пути стоит и Беларусь.

Чаще всего за стоматологическими услугами приезжают пациенты из России.

- Не только москвичи, как принято считать, но и большое количество пациентов с Дальнего Востока, из Сибири, Сахалина. Кроме того, с каждым годом все больше приезжает граждан Прибалтики. Они смотрят на Беларусь как на страну, где можно сэкономить на лечении зубов. У нас есть кейсы, где люди экономят 5 - 7 тысяч евро на процедурах, - приводит Владислав Андросов.

Есть у нас и экзотические пациенты - из Австралии, США. По большей части это экспаты из стран СНГ, но вместе с ними едут их жены и мужья, родственники и друзья. Это свидетельствует о том, что отрасль развивается.

Цены не единственная причина, почему иностранцы едут за стоматологическими услугами в Беларусь.

- Провели опрос и выяснили, что большинство пациентов едет в Беларусь из-за качества услуг, а не только для того чтобы сэкономить. Это ведь экономия не на бензине, а на здоровье. Поэтому в качестве очень важно быть уверенным,- продолжает Владислав. - Россияне, например, часто говорят: мы боимся лечиться у себя в стране.

За какими услугами чаще всего едут иностранцы к белорусским стоматологам?

- Наибольшим спросом пользуются такие услуги, как дентальная имплантация. Пациент может приехать на 7 дней и полностью восстановить челюсть несъемными протезами, - рассказывают медики.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Гинеколог-эндокринолог: Женщины нередко принимают признаки недостатка железа за начало климакса
Замучили простуды и дисбактериозы? Трудно вставать по утрам, выпадают волосы, кожа тусклая, сил мало? Как скрытый дефицит железа портит жизнь и можно ли его предотвратить, рассказала известный гинеколог
Вывез ребенка – выплат нет: кому при выезде из Беларуси перестают платить детские пособия, как государство требует деньги назад и предупреждает ли об этом
История о том, как у молодой мамы потребовали вернуть 1,5 тысячи долларов пособия из-за поездки за границу наделала шума и породила много вопросов. Отвечаем!
«Купала забрал к себе из роддома сестру Бядули, чтобы спасти от гнева матери»: воспоминания 86-летнего сына Змитрока Бядули
Сейчас готовится перезахоронение классика белорусской литературы в Минске. Накануне этого события поговорили с сыном Змитрока Бядули Ефимом Плавником
Следствие: сахарную мафию в Беларуси покрывал бывший замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня
Задержанный недавно Владимир Тихиня, известный принципиальный борец с бандитизмом и коррупцией в 1990-х и 2000-х, за вознаграждение «курировал» схему сахарной мафии
«Собственности немерено: десятки автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег»: Лукашенко о задержанных «сахарных директорах»
Полторы недели назад силовики задержали директоров всех четырех белорусских сахарных заводов. Впервые появились официальные комментарии
«Юлия наказана гибелью близких, пусть останется на свободе»: пострадавшая в аварии семья просит суд за 19-летнюю девушку, которая была за рулем
Виталий Прокофьев с семьей приехал в Беларусь на экскурсию по замкам и в тот день возвращался домой в Санкт-Петербург
Новости 24
В Беларуси налоговые вычеты для семей с детьми могут стать больше
Видеофакт. Белорусские музыканты записали клип и песню «Коронавирус», пока находились в Китае
Под Минском накрыли производство фальсификата, где собирались выпускать по 10 тысяч тюбиков клея в день
В Петрикове 1,5-летняя девочка съела бабушкины таблетки и умерла
Лукашенко улетел в Сочи на «момент истины» с Путиным
В Беларуси хотят отменить огнетушитель и аптечку при прохождении техосмотра
Беларусь потеряла за год 330 млн долларов из-за налогового маневра РФ
Солдат-срочник получил травму во время занятий под Минском
Пьяный минчанин напал на Деда Мороза, который хотел вручить ему подарок
Февраль не станет лютым: на следующей неделе до +7 и дожди
«Иметь планы, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой»: президент провел совещание по топливно-энергетическому комплексу
Бил кулаками, ремнем и розгами: в Речице мужчину будут судить за истязание дочери
Фотофакт: звезда сериала «Сверхъестественное» сфотографировался с белорусским деньгами
В Беларуси хотят пересмотреть выплаты работающим пенсионерам
ДТП с тремя авто утром в центре Минска: двое в больнице
Цена жизни - 2,5 млн. долларов. Троим детям из Беларуси собирают на самое дорогое лекарство в мире
«Пропагандирует оружие». В Гомеле требуют изменить логотип школы, на котором изображен автомат
Министр образования об отмене порога на ЦТ: «Нужно дать каждому возможность поступить на конкурсной основе»
«Почувствовал, что-то на шее, но успел отбиться»: В Речицком районе бомж напал на таксиста
Это нужно видеть! Под Щучином поймали браконьера с прибором ночного видения и самодельными ружьем и пистолетом
На М6 столкнулась фура с трактором: погиб россиянин-дальнобойщик, тракторист - в тяжелом состоянии
На границе с Латвией задержали двух контрабандистов с «самолетом»
В Японии на круизном лайнере изолированы более 3700 человек: на борту - коронавирус
«Выбрался из машины и упал обессиленный»: в Ивацевичском районе машина свалилась в мелиоративный канал, заполненный водой
В Беларуси может заработать полноценная ипотека
Лукашенко - министру энергетики: Готовься. В четверг мне нужна ситуация по газу
В феврале Беларусь ждет как минимум 250 тысяч тонн российской нефти. Поставки обеспечит Гуцериев