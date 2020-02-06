«Россияне говорят, что у себя боятся»: почему иностранцы едут лечить зубы в Беларусь

Если в 2017 году белорусские государственные клиники оказали стоматологические услуги иностранцам на 957 тысяч долларов, в 2018-м - на 1,3 млн, то в 2019-м уже на 1,5 млн.

- В прошлом году на лечение и протезирование приехало больше 13 тыс. иностранцев, - привел цифры главный врач Республиканской клинической стоматологической поликлиники Андрей Матвеев.

По словам медиков, Беларусь можно назвать одним из лидеров Восточной Европы в стоматологическом туризме.

- Стоматологический туризм - наиболее массовый вид медицинского туризма, - подтверждает директор компании Med Travel Belarus Владислав Андросов. - Некоторые страны выстроили целый бренд на базе стоматологическом туризма и принимают десятки тысяч пациентов ежегодно, формируя большой рынок стоматологических услуг, тем самым повышая качество оказания услуг для своих граждан. На этом же пути стоит и Беларусь.

Чаще всего за стоматологическими услугами приезжают пациенты из России.

- Не только москвичи, как принято считать, но и большое количество пациентов с Дальнего Востока, из Сибири, Сахалина. Кроме того, с каждым годом все больше приезжает граждан Прибалтики. Они смотрят на Беларусь как на страну, где можно сэкономить на лечении зубов. У нас есть кейсы, где люди экономят 5 - 7 тысяч евро на процедурах, - приводит Владислав Андросов.

Есть у нас и экзотические пациенты - из Австралии, США. По большей части это экспаты из стран СНГ, но вместе с ними едут их жены и мужья, родственники и друзья. Это свидетельствует о том, что отрасль развивается.

Цены не единственная причина, почему иностранцы едут за стоматологическими услугами в Беларусь.

- Провели опрос и выяснили, что большинство пациентов едет в Беларусь из-за качества услуг, а не только для того чтобы сэкономить. Это ведь экономия не на бензине, а на здоровье. Поэтому в качестве очень важно быть уверенным,- продолжает Владислав. - Россияне, например, часто говорят: мы боимся лечиться у себя в стране.

За какими услугами чаще всего едут иностранцы к белорусским стоматологам?

- Наибольшим спросом пользуются такие услуги, как дентальная имплантация. Пациент может приехать на 7 дней и полностью восстановить челюсть несъемными протезами, - рассказывают медики.