«Глупо сделала»: Чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить жизнь самоубийством

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попыталась покончить с собой в среду, 5 февраля. Сразу после попытки суицида 21-летнюю спортсменку доставили в московскую больницу.

Кроме телесных травм у нее диагностировали булимию (заболевание проявляется в виде приступов переедания и чрезмерной озабоченности контролем веса).

- Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу, - передает слова Солдатовой телеграм-канал Mash. По информации канала, гимнастку из Морозовской больницы, куда она пришла сама, повезли в московский НИИ имени Склифосовского, чтобы лучше ее обследовать, учитывая, что это попытка суицида. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, в машине скорой помощи она вела себя спокойно и сожалела о произошедшем.

За несколько дней до этого тренер спортсменки Анна Дьяченко сообщила ТАСС, что Александра не сможет выступить на московском этапе Гран-при из-за проблем со здоровьем. Говорилось, что Солдатова не успела восстановиться и набрать форму.

В среду до появления информации о попытке суицида Солдатовой глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова говорила о ее проблемах:

- У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась. Как только я увидела, что Саша болеет, что у нее есть какие-то проблемы со здоровьем, она была снята с чемпионата мира. Потом она поняла и приняла это, поблагодарила меня. Потому что иначе во время чемпионата мира могли произойти неприятности. А в итоге в Баку выступала Селезнева, которая стала на этом турнире чемпионкой в командном зачете и в отдельных видах (за неделю до чемпионата мира-2019 в Баку на турнире в Португалии Солдатова потеряла сознание, в итоге ее заменили. - Ред.).

В 2018 году после чемпионата мира Винер-Усманова жестко раскритиковала Солдатову, несмотря на две золотые медали, серебро и бронзу: была недовольна, что гимнастка не показала свой максимум.

Еще в среду глава ВФХГ говорила об олимпийских перспективах Солдатовой.

- Перспективы есть у всех. Саша - член сборной России. И как только она будет готова, то начнет тренироваться под моим самым пристальным вниманием. Я ее очень люблю и хочу, чтобы она была в сборной как можно дольше, - цитирует Винер-Усманову сайт Олимпийского комитета России.

UPD.

Позже Тренер Анна Дьяченко опровергла информацию о попытке самоубийства.

- Я только что от нее. Никакой попытки суицида не было. Она находится в нормальном состоянии и уже завтра будет выписана, – цитирует Дьяченко ТАСС.