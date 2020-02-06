2020-02-06T16:58:44+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Глупо сделала»: Чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить жизнь самоубийством

За несколько дней до попытки суицида Александры Солдатовой тренер Ирина Винер-Усманова говорила о наследственности гимнастки
Екатерина БЕЛОКОНОВАЗахар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
В карьере титулованной гимнастки взлеты чередуются с падениями. Фото: Инстаграм СолдатовойВ карьере титулованной гимнастки взлеты чередуются с падениями. Фото: Инстаграм Солдатовой
Изменить размер текста:

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попыталась покончить с собой в среду, 5 февраля. Сразу после попытки суицида 21-летнюю спортсменку доставили в московскую больницу.

Кроме телесных травм у нее диагностировали булимию (заболевание проявляется в виде приступов переедания и чрезмерной озабоченности контролем веса).

- Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу, - передает слова Солдатовой телеграм-канал Mash. По информации канала, гимнастку из Морозовской больницы, куда она пришла сама, повезли в московский НИИ имени Склифосовского, чтобы лучше ее обследовать, учитывая, что это попытка суицида. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, в машине скорой помощи она вела себя спокойно и сожалела о произошедшем.

За несколько дней до этого тренер спортсменки Анна Дьяченко сообщила ТАСС, что Александра не сможет выступить на московском этапе Гран-при из-за проблем со здоровьем. Говорилось, что Солдатова не успела восстановиться и набрать форму.

В среду до появления информации о попытке суицида Солдатовой глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова говорила о ее проблемах:

- У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась. Как только я увидела, что Саша болеет, что у нее есть какие-то проблемы со здоровьем, она была снята с чемпионата мира. Потом она поняла и приняла это, поблагодарила меня. Потому что иначе во время чемпионата мира могли произойти неприятности. А в итоге в Баку выступала Селезнева, которая стала на этом турнире чемпионкой в командном зачете и в отдельных видах (за неделю до чемпионата мира-2019 в Баку на турнире в Португалии Солдатова потеряла сознание, в итоге ее заменили. - Ред.).

В 2018 году после чемпионата мира Винер-Усманова жестко раскритиковала Солдатову, несмотря на две золотые медали, серебро и бронзу: была недовольна, что гимнастка не показала свой максимум.

Еще в среду глава ВФХГ говорила об олимпийских перспективах Солдатовой.

- Перспективы есть у всех. Саша - член сборной России. И как только она будет готова, то начнет тренироваться под моим самым пристальным вниманием. Я ее очень люблю и хочу, чтобы она была в сборной как можно дольше, - цитирует Винер-Усманову сайт Олимпийского комитета России.

UPD.

Позже Тренер Анна Дьяченко опровергла информацию о попытке самоубийства.

- Я только что от нее. Никакой попытки суицида не было. Она находится в нормальном состоянии и уже завтра будет выписана, – цитирует Дьяченко ТАСС.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Михаил Захаров: «На турнир будем добираться на лошадях. Это издевательство над сборной»
Главный тренер сборной Беларуси остро высказался об условиях для тренировок команды и задался вопросом: молодым хоккеистам лучше играть в МХЛ или в «чемпионате пивной кружки»?
Новости 24
В Беларуси налоговые вычеты для семей с детьми могут стать больше
Видеофакт. Белорусские музыканты записали клип и песню «Коронавирус», пока находились в Китае
Под Минском накрыли производство фальсификата, где собирались выпускать по 10 тысяч тюбиков клея в день
В Петрикове 1,5-летняя девочка съела бабушкины таблетки и умерла
Лукашенко улетел в Сочи на «момент истины» с Путиным
В Беларуси хотят отменить огнетушитель и аптечку при прохождении техосмотра
Беларусь потеряла за год 330 млн долларов из-за налогового маневра РФ
Солдат-срочник получил травму во время занятий под Минском
Пьяный минчанин напал на Деда Мороза, который хотел вручить ему подарок
Февраль не станет лютым: на следующей неделе до +7 и дожди
«Иметь планы, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой»: президент провел совещание по топливно-энергетическому комплексу
Бил кулаками, ремнем и розгами: в Речице мужчину будут судить за истязание дочери
Фотофакт: звезда сериала «Сверхъестественное» сфотографировался с белорусским деньгами
В Беларуси хотят пересмотреть выплаты работающим пенсионерам
ДТП с тремя авто утром в центре Минска: двое в больнице
Цена жизни - 2,5 млн. долларов. Троим детям из Беларуси собирают на самое дорогое лекарство в мире
«Пропагандирует оружие». В Гомеле требуют изменить логотип школы, на котором изображен автомат
Министр образования об отмене порога на ЦТ: «Нужно дать каждому возможность поступить на конкурсной основе»
«Почувствовал, что-то на шее, но успел отбиться»: В Речицком районе бомж напал на таксиста
Это нужно видеть! Под Щучином поймали браконьера с прибором ночного видения и самодельными ружьем и пистолетом
На М6 столкнулась фура с трактором: погиб россиянин-дальнобойщик, тракторист - в тяжелом состоянии
На границе с Латвией задержали двух контрабандистов с «самолетом»
В Японии на круизном лайнере изолированы более 3700 человек: на борту - коронавирус
«Выбрался из машины и упал обессиленный»: в Ивацевичском районе машина свалилась в мелиоративный канал, заполненный водой
В Беларуси может заработать полноценная ипотека
Лукашенко - министру энергетики: Готовься. В четверг мне нужна ситуация по газу
В феврале Беларусь ждет как минимум 250 тысяч тонн российской нефти. Поставки обеспечит Гуцериев